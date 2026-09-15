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Hà Nội xuất hiện nhiều điểm ngập úng do mưa lớn trên diện rộng

Thứ Ba, 09:03, 15/09/2026
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VOV.VN - Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, mưa đang xuất hiện trên diện rộng tại thành phố, khiến nhiều tuyến đường, khu vực trũng thấp xuất hiện tình trạng úng ngập, đọng nước.

Mưa lớn trên diện rộng, nhiều khu vực Hà Nội ngập úng

Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, nguyên nhân mưa diện rộng tại Hà Nội là do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp suy yếu từ áp thấp nhiệt đới, có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc, kết hợp với rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa suy yếu.

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Ngập úng cục bộ tại khu đô thị Khai Sơn (phường Bồ Đề)

Lượng mưa và mực nước trên hệ thống sông, kênh, hồ điều hòa được ghi nhận đến 6h ngày 15/9/2026. Trước diễn biến mưa, đơn vị thoát nước Hà Nội đã chủ động triển khai lực lượng, phương tiện tại các khu vực trọng điểm.

Đến 6h ngày 15/9, qua kiểm tra, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội ghi nhận một số điểm úng ngập, đọng nước trên địa bàn quản lý. Các vị trí gồm Đàm Quang Trung, Cổ Linh, Vĩnh Hưng; một số điểm trên Đại lộ Thăng Long như hầm 4 - Cầu An Khánh, hầm 5, hầm 6 và hầm 9+656. Tại khu vực Quốc lộ 6, tình trạng đọng nước được ghi nhận trên đoạn qua TDP 1+4 Yên Nghĩa và đường Quyết Thắng.

Thoát nước Hà Nội tăng cường ứng trực, vận hành trạm bơm

Ngay khi xuất hiện mưa, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã triển khai lực lượng ứng trực ngoài hiện trường, tăng cường kiểm tra các tuyến đường và khu vực trọng điểm.

Các tổ công tác đồng thời tổ chức tua vớt rác tại các ga thu, cửa thu nước nhằm bảo đảm khả năng thu nước, khơi thông dòng chảy và hạn chế phát sinh các điểm úng ngập. Các cửa phai, hồ điều hòa và trạm bơm đầu mối được vận hành theo tình hình thực tế, đúng quy trình, tập trung hạ mực nước trên hệ thống để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thoát nước.

Theo báo cáo, Trạm bơm Yên Sở vận hành 20/20 bơm; Bắc Thăng Long - Vân Trì vận hành 2/4 bơm; Cổ Nhuế 2 vận hành 4/4 bơm; Đồng Bông 1 vận hành 3/3 bơm; Trạm bơm Cầu Chui vận hành 2/4 bơm; Trạm bơm Gầm chui xe lửa Bắc Đuống vận hành 2/2 bơm; Trạm bơm hồ Tai Trâu vận hành 2/2 bơm.

Lực lượng và phương tiện của Công ty được duy trì ứng trực liên tục tại các vị trí trọng yếu để kịp thời phát hiện, xử lý những điểm có nguy cơ úng ngập, đọng nước. Đơn vị cũng phối hợp triển khai các phương án bảo đảm an toàn giao thông tại những khu vực thấp trũng, nơi có nguy cơ ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân trong thời gian mưa lớn.

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Hà Nội xuất hiện 8 điểm úng ngập sau trận mưa lớn tối 27/8

VOV.VN - Sau trận mưa to đến rất to chiều tối 27/8, trên địa bàn Hà Nội xuất hiện 8 điểm úng ngập. Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã huy động lực lượng, phương tiện ứng trực, vận hành các trạm bơm và mở cửa phai để tiêu thoát nước, bảo đảm giao thông tại các khu vực thấp trũng.

Văn Ngân/VOV.VN
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