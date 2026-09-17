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Nhiều trường ở Hà Nội cho học sinh nghỉ, học online vì ngập

Thứ Năm, 08:19, 17/09/2026
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VOV.VN - Mưa lớn suốt đêm khiến nhiều tuyến đường Hà Nội ngập sâu sáng 17/9. Hàng loạt trường cho học sinh nghỉ, chuyển sang học online hoặc lùi giờ vào lớp; một số trường không phạt học sinh đi muộn do đường ngập.

Nhiều trường chuyển sang học trực tuyến

Sáng sớm 17/9, nhiều trường học tại Hà Nội liên tục phát thông báo điều chỉnh hình thức và thời gian học do mưa lớn, ngập úng trên nhiều tuyến đường.

Trường Tiểu học Tây Mỗ thông báo cho học sinh nghỉ học trong ngày 17/9 vì “nước ngập các cung đường đến trường”.

Trường Tiểu học Nguyễn Quý Đức cũng cho học sinh nghỉ học ngày 17/9 do đường đến trường bị ngập sâu. Nhà trường đề nghị cha mẹ học sinh không đưa con đến trường, đồng thời chủ động sắp xếp việc chăm sóc học sinh tại nhà trong thời gian nghỉ học.

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Nhiều trường Hà Nội điều chỉnh hình thức, thời gian học để đảm bảo an toàn cho học sinh trong điều kiện mưa ngập.

Tương tự, Trường Tiểu học Phương Canh (phường Xuân Phương) thông báo cho học sinh nghỉ học do các tuyến đường và lối đi xung quanh khu vực vào trường bị ngập sâu. Theo nhà trường, việc đi lại của học sinh và phụ huynh gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Trường Phổ thông liên cấp Phenikaa thông báo cho học sinh toàn hệ thống nghỉ học trong ngày 17/9.

Hệ thống trường Marie Curie cũng cho học sinh nghỉ học. Cụ thể, tất cả học sinh khối mẫu giáo, tiểu học, THCS và học sinh THPT học ca sáng được nghỉ. Đối với học sinh THPT học ca chiều, nhà trường cho biết sẽ có thông báo chậm nhất vào 11h trưa nay.

Trong khi đó, Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, Trường Nguyễn Siêu, Trường Lương Thế Vinh (cơ sở Tân Triều) và Trường THPT Khoa học Giáo dục (HES) chuyển sang học online trong ngày 17/9.

Các trường duy trì thời khóa biểu trực tuyến để học sinh có thể học tập tại nhà, hạn chế việc phải di chuyển trong điều kiện thời tiết và giao thông khó khăn.

Trường Tiểu học và THCS Newton đưa ra hai phương án để phụ huynh lựa chọn tùy tình hình thực tế.

Theo đó, những gia đình ở khu vực bị ngập, việc di chuyển gặp khó khăn có thể cho con ở nhà. Căn cứ số lượng học sinh thực tế, nhà trường sẽ cân nhắc tổ chức học trực tuyến.

Với những học sinh vẫn đến trường, thời gian vào lớp được lùi 15 phút, xuống 8h.

Không phạt học sinh đi muộn vì đường ngập

Tại một số trường vẫn tổ chức học trực tiếp, nhà trường cũng chủ động điều chỉnh việc điểm danh, đánh giá chuyên cần nhằm tránh gây thêm áp lực cho học sinh và phụ huynh trong điều kiện giao thông bất thường.

Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành tổ chức dạy học trực tiếp, đồng thời cho biết không đánh giá chuyên cần đối với những học sinh đến muộn trong tiết 1 do ảnh hưởng của thời tiết, giao thông.

Trường Hermann Gmeiner cũng tổ chức dạy trực tiếp và bán trú đối với học sinh đến trường, đồng thời có phương án học online cho những học sinh không thể di chuyển.

Ở bậc đại học, một số trường tại Hà Nội cũng chuyển sang dạy trực tuyến trong ngày 17/9, trong đó có Đại học Điện lực, Đại học Xây dựng Hà Nội và Đại học Công nghệ Đông Á.

Từ đêm 16 đến sáng 17/9, nhiều khu vực tại Hà Nội ghi nhận mưa lớn trên diện rộng. Một số nơi có lượng mưa trên 150 mm, trong đó khu vực Từ Liêm gần 200 mm, Hai Bà Trưng khoảng 190 mm và Cầu Giấy khoảng 182 mm.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, trong đó có học sinh và phụ huynh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết trong 9 giờ tới, Hà Nội có khả năng tiếp tục xuất hiện mưa rào và giông. Một số khu vực được dự báo có mưa gồm Dương Nội, An Khánh, Yên Lãng, Hà Đông, Phú Lương, Kiến Hưng, Chương Mỹ, Khương Đình, Láng...

Trước diễn biến thời tiết, các trường chủ động điều chỉnh hình thức học, cho học sinh nghỉ hoặc lùi giờ vào lớp nhằm hạn chế việc di chuyển trong điều kiện đường ngập, bảo đảm an toàn cho học sinh và phụ huynh.

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Không thu quỹ phụ huynh, lạm thu liệu có hết?

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Thu Hằng/VOV.VN
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