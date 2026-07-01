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Chi tiết danh sách các điểm gửi xe khi đi vào vùng phát thải thấp ở Hà Nội

Thứ Tư, 06:36, 01/07/2026
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VOV.VN - Theo phương án công bố có 220 bãi đỗ xe, 44 điểm xe đạp công cộng và các bãi trung chuyển phục vụ vùng phát thải thấp ở thủ đô Hà Nội.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố phương án bố trí 220 bãi, điểm trông giữ phương tiện, 44 trạm xe đạp công cộng cùng các bãi đỗ xe trung chuyển kết nối giao thông công cộng nhằm phục vụ giai đoạn 1 thí điểm vùng phát thải thấp trong phạm vi Vành đai 1.

Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội về điều chỉnh tổ chức giao thông và hướng dẫn thực hiện phương án phân luồng, thành phố sẽ đồng thời triển khai hệ thống điểm trông giữ phương tiện, vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, các trạm xe đạp công cộng và bãi đỗ xe trung chuyển (Park and Ride) khi thực hiện thí điểm vùng phát thải thấp.

Trên cơ sở phương án phân luồng giao thông và hạn chế phương tiện lưu thông trong khu vực thí điểm, Sở Xây dựng Hà Nội đã rà soát, tổng hợp các điểm trông giữ phương tiện theo từng tuyến đường nhằm đáp ứng nhu cầu gửi xe của người dân, đồng thời tạo điều kiện để người dân chủ động lựa chọn vị trí đỗ xe phù hợp.

Đến 25/6/2026, Sở Xây dựng Hà Nội đã phối hợp với UBND các phường liên quan rà soát và bố trí 220 bãi, điểm trông giữ phương tiện phục vụ giai đoạn thí điểm.

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Song song với đó, thành phố tăng cường khả năng kết nối với hệ thống giao thông công cộng thông qua mạng lưới xe đạp công cộng. Tính đến ngày 30/6/2026, Sở Xây dựng đã phối hợp với Công an TP Hà Nội, UBND các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam và đơn vị cung cấp dịch vụ bố trí 44 trạm, điểm đỗ xe đạp công cộng với 456 xe đạp, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn hai phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam.

Ngoài hệ thống bãi đỗ xe và các điểm xe đạp công cộng, Sở Xây dựng Hà Nội cũng xây dựng phương án bố trí các bãi đỗ xe trung chuyển (Park and Ride) nhằm kết nối người dân với mạng lưới vận tải hành khách công cộng, góp phần giảm phương tiện cá nhân đi vào khu vực phát thải thấp.

Theo kế hoạch, toàn bộ phương án bố trí các điểm trông giữ phương tiện, trạm xe đạp công cộng và bãi đỗ xe trung chuyển sẽ được triển khai đồng thời với giai đoạn 1 thí điểm vùng phát thải thấp trong Vành đai 1 của Hà Nội, bắt đầu từ ngày 1/7/2026 và kéo dài đến hết ngày 31/12/2026.

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Danh sách các vị trí trạm/điểm đỗ xe đạp công cộng.
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Văn Ngân/VOV.VN
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