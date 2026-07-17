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Chi tiết hơn 2.600 xe ô tô, trong đó có nhiều "biển tỉnh" dính phạt nguội ở Hà Nội

Thứ Sáu, 06:00, 17/07/2026
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VOV.VN - Trong tháng 6, hơn 2.600 xe ô tô dính phạt nguội trên địa bàn Hà Nội, trong đó có nhiều xe mang "biển tỉnh" ra vào thủ đô cũng vi phạm và bị camera AI ghi lại.

Danh sách phạt nguội ô tô: Ở ĐÂY

Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ ngày 1/6/2026 đến ngày 30/6/2026, thông qua hệ thống Camera AI giám sát giao thông, lực lượng chức năng đã phát hiện và ghi nhận 10.616 trường hợp phương tiện vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố.

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Thông qua hệ thống Camera AI giám sát giao thông, lực lượng chức năng đã phát hiện và ghi nhận 10.616 trường hợp phương tiện vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố.

Trong đó, có 2.650 trường hợp ô tô vi phạm. Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã thực hiện việc gửi thông báo đến chủ phương tiện theo đúng quy định của pháp luật để phối hợp giải quyết.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tra cứu thông tin, chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện có thể kiểm tra vi phạm thông qua ứng dụng VNeTraffic hoặc trên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an tại địa chỉ www.csgt.vn.

Ngoài ra, người dân có thể liên hệ trực tiếp Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội), địa chỉ số 54 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, điện thoại 0692.196.440 để được hướng dẫn và giải quyết theo quy định.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị chủ phương tiện chủ động tra cứu thông tin, chấp hành nghiêm việc xử lý vi phạm theo quy định; đồng thời tiếp tục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn trên địa bàn Thủ đô.

Văn Ngân/VOV.VN
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