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Chi tiết mức lương mới trong công an, quân đội từ ngày 1/7

Thứ Ba, 11:24, 30/06/2026
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VOV.VN - Từ ngày 1/7, Nghị định số 161/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, tăng mức tiền lương cơ sở lên 2.530.000 đồng/ tháng, theo đó tiền lương, phụ cấp trong lực lượng quân đội, công an cũng sẽ thay đổi.

Đối tượng áp dụng mức lương cơ sở mới được quy định tại Thông tư số 82/2026/TT-BCA  ngày 5/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an là:

Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, học viên, công nhân công an.

chi tiet muc luong moi trong cong an, quan doi tu ngay 1 7 hinh anh 1

Những người làm việc theo chế độ hợp đồng, tạm tuyển, hiện đang hưởng lương, phụ cấp, sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước theo các bảng lương, phụ cấp ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Công an; Công an tỉnh, thành phố (sau đây gọi chung là Công an đơn vị, địa phương).

Cách tính tiền lương trong Công an nhân dân từ 1/7 như sau:

chi tiet muc luong moi trong cong an, quan doi tu ngay 1 7 hinh anh 2

Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở mới từ 1/7 trong Quân đội

Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 74/2026/TT-BQP hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm, sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Đối tượng áp dụng gồm:

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng và công chức quốc phòng.

Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, công an nhân dân; người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu.

Hạ sĩ quan, binh sĩ, học viên cơ yếu hưởng phụ cấp hoặc sinh hoạt phí.

Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây viết tắt là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP).

chi tiet muc luong moi trong cong an, quan doi tu ngay 1 7 hinh anh 3
Nguyễn Trang/VOV.VN
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