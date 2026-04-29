  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Chi tiết tỷ lệ "chọi" vào lớp 10 tại 122 trường THPT công lập Hà Nội năm 2026

Thứ Tư, 10:31, 29/04/2026
VOV.VN - Tối 28/4, Sở GD-ĐT Hà Nội công bố số lượng nguyện vọng đăng ký vào từng trường THPT công lập năm 2026. Theo đó, trường có tỷ lệ chọi cao nhất là THPT Yên Hòa với 1/3,35.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm nay toàn thành phố có khoảng 124.915 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 công lập, trên tổng số khoảng 147.000 học sinh hoàn thành chương trình THCS. Đây là con số cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Theo số liệu về nguyện vọng đăng ký tại các trường năm 2026, thì mức độ cạnh tranh cao nhất ghi nhận tại Trường THPT Yên Hòa với tỷ lệ 1 chọi 3,35. Năm nay trường này chỉ tuyển 765 chỉ tiêu nhưng có tới 2.566 học sinh đăng ký nguyện vọng 1. Tiếp đến là THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông) với tỷ lệ 1/3, tương ứng 2.293 thí sinh đăng ký trên cùng mức chỉ tiêu 765.

Trường có tỷ lệ chọi thấp nhất là THPT Minh Châu, lấy 90 chỉ tiêu, nhưng chỉ có 24 em đăng ký nguyện vọng 1.

Tỷ lệ chọi vào 122 trường THPT công lập tại Hà Nội năm 2026 như sau:

chi tiet ty le choi vao lop 10 tai 122 truong thpt cong lap ha noi nam 2026 hinh anh 1
chi tiet ty le choi vao lop 10 tai 122 truong thpt cong lap ha noi nam 2026 hinh anh 2
chi tiet ty le choi vao lop 10 tai 122 truong thpt cong lap ha noi nam 2026 hinh anh 3
chi tiet ty le choi vao lop 10 tai 122 truong thpt cong lap ha noi nam 2026 hinh anh 4
chi tiet ty le choi vao lop 10 tai 122 truong thpt cong lap ha noi nam 2026 hinh anh 5
chi tiet ty le choi vao lop 10 tai 122 truong thpt cong lap ha noi nam 2026 hinh anh 6
PV/VOV.VN
Hà Nội: Tỷ lệ chọi vào lớp 10 công lập là 1/3,35, cuộc đua ngày càng "nóng"
Hà Nội: Tỷ lệ chọi vào lớp 10 công lập là 1/3,35, cuộc đua ngày càng "nóng"

VOV.VN - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội năm học 2026–2027 đang ghi nhận mức độ cạnh tranh gay gắt khi tỷ lệ chọi ở nhiều trường top đầu tăng mạnh, có nơi lên tới hơn 1/3. Trong đó, Trường THPT Yên Hòa dẫn đầu toàn thành phố với tỷ lệ chọi 1/3,35, cho thấy áp lực giành suất vào trường công lập rất lớn.

Hà Nội: Tỷ lệ chọi vào lớp 10 công lập là 1/3,35, cuộc đua ngày càng "nóng"

Hà Nội: Tỷ lệ chọi vào lớp 10 công lập là 1/3,35, cuộc đua ngày càng "nóng"

VOV.VN - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội năm học 2026–2027 đang ghi nhận mức độ cạnh tranh gay gắt khi tỷ lệ chọi ở nhiều trường top đầu tăng mạnh, có nơi lên tới hơn 1/3. Trong đó, Trường THPT Yên Hòa dẫn đầu toàn thành phố với tỷ lệ chọi 1/3,35, cho thấy áp lực giành suất vào trường công lập rất lớn.

Thi lớp 10: Bí quyết nước rút ôn Văn hiệu quả, tránh học tủ vẫn đạt điểm cao
Thi lớp 10: Bí quyết nước rút ôn Văn hiệu quả, tránh học tủ vẫn đạt điểm cao

VOV.VN - Không còn học tủ, đề Ngữ văn nay dùng ngữ liệu mới, đòi hỏi học sinh vận dụng tư duy và kỹ năng thay vì trí nhớ. Chỉ còn hơn một tháng trước kỳ thi lớp 10, theo thầy Vũ Thanh Hòa, Trường THPT Thăng Long, ôn tập hiệu quả không nằm ở học vẹt mà ở việc hệ thống dạng bài và rèn kỹ năng viết.

Thi lớp 10: Bí quyết nước rút ôn Văn hiệu quả, tránh học tủ vẫn đạt điểm cao

Thi lớp 10: Bí quyết nước rút ôn Văn hiệu quả, tránh học tủ vẫn đạt điểm cao

VOV.VN - Không còn học tủ, đề Ngữ văn nay dùng ngữ liệu mới, đòi hỏi học sinh vận dụng tư duy và kỹ năng thay vì trí nhớ. Chỉ còn hơn một tháng trước kỳ thi lớp 10, theo thầy Vũ Thanh Hòa, Trường THPT Thăng Long, ôn tập hiệu quả không nằm ở học vẹt mà ở việc hệ thống dạng bài và rèn kỹ năng viết.

