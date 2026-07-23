Chỉ trong một tuần, Hà Nội "phạt nguội" 1.590 trường hợp vi phạm trật tự đô thị

Theo Công an TP Hà Nội, trong tổng số 1.590 trường hợp vi phạm được phát hiện qua hình ảnh, có 185 trường hợp được ghi nhận từ hệ thống Camera AI; 1.405 trường hợp còn lại được phát hiện thông qua phản ánh trực tiếp của cá nhân, tổ chức tại 81 xã, phường. Riêng hành vi sử dụng trái phép hè phố ghi nhận 37 trường hợp.

Trước số 62+63 ngã 3 Tân Xuân, phường Đông Ngạc. Sử dụng trái phép vỉa hè để kinh doanh dịch vụ ăn uống (Ảnh: Công an Hà Nội)

Một số địa bàn vẫn còn nhiều vi phạm về trật tự đô thị như Cửa Nam với 57 trường hợp, Hà Đông 53 trường hợp, Hồng Hà 46 trường hợp, Thanh Liệt và Hoàng Mai mỗi địa bàn 30 trường hợp.

Song song với công tác xử lý vi phạm qua hệ thống "phạt nguội", Công an TP Hà Nội tiếp tục mở rộng ứng dụng công nghệ trong quản lý giao thông và trật tự đô thị. Hiện lực lượng chức năng đang thử nghiệm thiết bị bay không người lái (UAV) tầm cao trên các tuyến Vành đai III và Vành đai I nhằm tăng cường giám sát, phát hiện vi phạm, phục vụ công tác tổ chức và điều hành giao thông.

Trước số 758 Quang Trung, phường Dương Nội. Sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa (Ảnh: Công an Hà Nội).

Đáng chú ý, từ ngày 1/7/2026, Hà Nội đã áp dụng mức xử phạt tăng gấp đôi đối với một số hành vi vi phạm trật tự đô thị theo Nghị quyết của HĐND thành phố. Trong đó, hành vi sử dụng trái phép lòng đường, hè phố bị xử phạt từ 4 đến 6 triệu đồng đối với cá nhân và từ 8 đến 12 triệu đồng đối với tổ chức.

Tại giải phân cách gần nút giao QL3 - Lê Đình Thiệp, xã Đông Anh. Sử dụng trái phép vỉa hè để để bày bán hàng hóa (Ảnh: Công an Hà Nội)

Trước số 91 Tổ 3 đường Lê Đình Thiệp, xã Đông Anh. Sử dụng trái phép vỉa hè để để bày bán hàng hóa. Đỗ xe máy lòng đường trái phép gây cản trở giao thông. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Công an TP Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả của hệ thống Camera AI, "phạt nguội", phản ánh của người dân và các thiết bị công nghệ mới để nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại.