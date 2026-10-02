Chiến dịch xóa nhà tạm, nhà dột nát ở Cần Thơ: Thần tốc, lan tỏa nghĩa tình

Chiều 2/10, tại Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Cần Thơ, UBND thành phố tổ chức hội nghị tổng kết chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn. Chiến dịch được đánh giá là thần tốc, huy động 15.000 ngày công, cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng vượt khó để hoàn thành 123 căn nhà trong vòng 10 ngày.

Hội nghị tổng kết chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn

Theo UBND thành phố Cần Thơ, tham gia thực hiện chiến dịch có 230 cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân khu; 500 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ; 500 cán bộ, nhân viên các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân tại 47 xã, phường, với tổng số hơn 15.000 ngày công lao động. Trong 10 ngày triển khai, từ ngày 7-17/9, các lực lượng đã vượt khó, hoàn thành 123 căn nhà cho các gia đình, trong đó có 64 căn xây mới và 59 căn sửa chữa. Các căn nhà bảo đảm yêu cầu về diện tích, kết cấu, độ bền, an toàn và các điều kiện thiết yếu phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình.

Theo UBND thành phố Cần Thơ, việc huy động lực lượng của Quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và lực lượng tại chỗ đã tạo sức mạnh tổng hợp

Trong triển khai chiến dịch, công tác tuyên truyền, vận động được xác định là một trong những nội dung quan trọng, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, chiến sĩ, các cấp, các ngành và nhân dân. Các địa phương đã chủ động tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, gắn với vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia hỗ trợ ngày công, vật chất, kinh phí và các điều kiện cần thiết, giúp các gia đình sớm có nơi ở ổn định. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân; phát huy tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết quân dân, cùng chung tay chăm lo các gia đình thuộc diện chính sách.

Các căn nhà bảo đảm yêu cầu về diện tích, kết cấu, độ bền, an toàn và các điều kiện thiết yếu phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình

Theo UBND thành phố Cần Thơ, việc huy động lực lượng của Quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và lực lượng tại chỗ đã tạo sức mạnh tổng hợp, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa nhà ở. Hơn 15.000 ngày công lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự chung sức của các lực lượng cùng nhân dân. Chiến dịch đã góp phần trực tiếp cải thiện điều kiện nhà ở, bảo đảm an toàn, giúp các gia đình thụ hưởng ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất và sinh hoạt; qua đó góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công và thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền thành phố đối với các đối tượng chính sách.

Chiến dịch xóa nhà tạm, nhà dột nát ở Cần Thơ hoàn thành thần tốc, để lại dấu ấn trong nhân dân

Chiến dịch hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn đã góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, phát huy tinh thần trách nhiệm xã hội, tinh thần tương thân, tương ái của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và nhân dân, góp phần thực hiện tốt chủ trương “không để ai bị bỏ lại phía sau”.