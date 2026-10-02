English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chiến dịch xóa nhà tạm, nhà dột nát ở Cần Thơ: Thần tốc, lan tỏa nghĩa tình

Thứ Sáu, 16:49, 02/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiến dịch xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại Cần Thơ đã hoàn thành 123 căn nhà chỉ trong 10 ngày, với hơn 15.000 ngày công của các lực lượng và nhân dân.

Chiều 2/10, tại Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Cần Thơ, UBND thành phố tổ chức hội nghị tổng kết chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn. Chiến dịch được đánh giá là thần tốc, huy động 15.000 ngày công, cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng vượt khó để hoàn thành 123 căn nhà trong vòng 10 ngày.

chien dich xoa nha tam, nha dot nat o can tho than toc, lan toa nghia tinh hinh anh 1
Hội nghị tổng kết chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn

Theo UBND thành phố Cần Thơ, tham gia thực hiện chiến dịch có 230 cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân khu; 500 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ; 500 cán bộ, nhân viên các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân tại 47 xã, phường, với tổng số hơn 15.000 ngày công lao động. Trong 10 ngày triển khai, từ ngày 7-17/9, các lực lượng đã vượt khó, hoàn thành 123 căn nhà cho các gia đình, trong đó có 64 căn xây mới và 59 căn sửa chữa. Các căn nhà bảo đảm yêu cầu về diện tích, kết cấu, độ bền, an toàn và các điều kiện thiết yếu phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình.

chien dich xoa nha tam, nha dot nat o can tho than toc, lan toa nghia tinh hinh anh 2
Theo UBND thành phố Cần Thơ, việc huy động lực lượng của Quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và lực lượng tại chỗ đã tạo sức mạnh tổng hợp

Trong triển khai chiến dịch, công tác tuyên truyền, vận động được xác định là một trong những nội dung quan trọng, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, chiến sĩ, các cấp, các ngành và nhân dân. Các địa phương đã chủ động tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, gắn với vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia hỗ trợ ngày công, vật chất, kinh phí và các điều kiện cần thiết, giúp các gia đình sớm có nơi ở ổn định. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân; phát huy tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết quân dân, cùng chung tay chăm lo các gia đình thuộc diện chính sách.

chien dich xoa nha tam, nha dot nat o can tho than toc, lan toa nghia tinh hinh anh 3
Các căn nhà bảo đảm yêu cầu về diện tích, kết cấu, độ bền, an toàn và các điều kiện thiết yếu phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình

Theo UBND thành phố Cần Thơ, việc huy động lực lượng của Quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và lực lượng tại chỗ đã tạo sức mạnh tổng hợp, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa nhà ở. Hơn 15.000 ngày công lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự chung sức của các lực lượng cùng nhân dân. Chiến dịch đã góp phần trực tiếp cải thiện điều kiện nhà ở, bảo đảm an toàn, giúp các gia đình thụ hưởng ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất và sinh hoạt; qua đó góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công và thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền thành phố đối với các đối tượng chính sách.

chien dich xoa nha tam, nha dot nat o can tho than toc, lan toa nghia tinh hinh anh 4
Chiến dịch xóa nhà tạm, nhà dột nát ở Cần Thơ hoàn thành thần tốc, để lại dấu ấn trong nhân dân

Chiến dịch hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn đã góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, phát huy tinh thần trách nhiệm xã hội, tinh thần tương thân, tương ái của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và nhân dân, góp phần thực hiện tốt chủ trương “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

xoa-nha-tam-1.jpg

Xóa nhà tạm cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

VOV.VN - UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch để triển khai xây mới, sửa chữa 125 căn nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học nhằm góp phần giúp các gia đình ổn định cuộc sống. Thời gian hoàn thành các căn nhà được thành phố phấn đấu trong vòng 10 ngày.

Phạm Hải/VOV-ĐBSCL
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Gắn xóa nhà tạm với sinh kế để giảm nghèo thực chất
Gắn xóa nhà tạm với sinh kế để giảm nghèo thực chất

VOV.VN - Tại hai xã vùng cao Yên Thịnh, Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên yêu cầu rà soát đến từng hộ, xác định đúng nguyên nhân nghèo, nhu cầu hỗ trợ và khả năng đối ứng, gắn xóa nhà tạm, nhà dột nát với tạo sinh kế, việc làm để người dân vươn lên bền vững, đặc biệt ở vùng dân tộc thiểu số, vùng cao.

Gắn xóa nhà tạm với sinh kế để giảm nghèo thực chất

Gắn xóa nhà tạm với sinh kế để giảm nghèo thực chất

VOV.VN - Tại hai xã vùng cao Yên Thịnh, Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên yêu cầu rà soát đến từng hộ, xác định đúng nguyên nhân nghèo, nhu cầu hỗ trợ và khả năng đối ứng, gắn xóa nhà tạm, nhà dột nát với tạo sinh kế, việc làm để người dân vươn lên bền vững, đặc biệt ở vùng dân tộc thiểu số, vùng cao.

Đà Nẵng phấn đấu xóa 5.757 nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2027
Đà Nẵng phấn đấu xóa 5.757 nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2027

VOV.VN - Đà Nẵng phấn đấu xóa toàn bộ 5.757 căn nhà tạm, nhà dột nát còn lại đến hết năm 2027, với tổng kinh phí dự kiến gần 500 tỷ đồng, huy động từ ngân sách và các nguồn lực xã hội.

Đà Nẵng phấn đấu xóa 5.757 nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2027

Đà Nẵng phấn đấu xóa 5.757 nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2027

VOV.VN - Đà Nẵng phấn đấu xóa toàn bộ 5.757 căn nhà tạm, nhà dột nát còn lại đến hết năm 2027, với tổng kinh phí dự kiến gần 500 tỷ đồng, huy động từ ngân sách và các nguồn lực xã hội.

Xoá nhà tạm cho con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học
Xoá nhà tạm cho con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học

VOV.VN - Hôm nay (16/6), tại thôn Ra Nuối, xã Sông Kôn (huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam cũ), UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà làm điểm trong chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn thành phố.

Xoá nhà tạm cho con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học

Xoá nhà tạm cho con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học

VOV.VN - Hôm nay (16/6), tại thôn Ra Nuối, xã Sông Kôn (huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam cũ), UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà làm điểm trong chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn thành phố.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục