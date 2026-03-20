Chiến thuật "3 tầng" giúp sĩ tử Hà Nội chắc suất vào lớp 10 công lập năm 2026

Thêm vào đó, mức điểm chênh lệch giữa các nguyện vọng cũng được điều chỉnh.Mỗi HS được đăng ký 3 NV và nếu không trúng tuyển NV1, thí sinh được xét NV2 nếu có điểm cao hơn điểm chuẩn NV1 ít nhất 0,5 điểm; xét NV3 nếu có điểm cao hơn điểm chuẩn NV1 ít nhất 1 điểm.

Nhiều phụ huynh cho rằng, thay đổi này giúp học sinh được thoải mái lựa chọn nguyện vọng mà không bị giới hạn bởi đơn vị hành chính như những năm trước.Thêm vào đó, khi mức điểm chênh lệch giữa các nguyện vọng giảm, việc đăng ký nguyện vọng cũng có nhiều cơ hội hơn.

Chị Đào Phương Anh (Đống Đa, Hà Nội) cho rằng, với quy định tuyển sinh lớp 10 năm nay, con trai chị dự kiến đăng ký nguyện vọng 1 vào THPT Kim Liên, nguyện vọng 2 vào THPT Việt Đức và nguyện vọng 3 vào THPT Khương Hạ.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội diễn ra vào hai ngày 30/5-31/5

Chị Phương Anh cho rằng, quy định năm nay học sinh có thuận tiện hơn trong việc đăng ký nguyện vọng, nhưng khi số lượng trường công lập chưa đáp ứng đủ nhu cầu, thì áp lực vẫn rất lớn. Thêm vào đó, ở một số trường, tỷ lệ chọi có thể tăng vọt do nhiều thí sinh cùng lựa chọn. Học sinh không chỉ cạnh tranh với những bạn cùng khu vực tuyển sinh mà có thể sẽ phải cạnh tranh với nhiều học sinh khác trên toàn thành phố.

Chị Phạm Thị Trà Vinh (phường Yên Hòa, Hà Nội) cho rằng khi bỏ quy định về khu vực tuyển sinh, phụ huynh và học sinh sẽ giảm bớt vất vả khi phải lo xin giấy chuyển khu vực nếu có nhu cầu thi một trường khác ngoài khu vực tuyển sinh.

Hiện tại chị Vinh đang cùng con tìm hiểu mức điểm chuẩn các trường hàng năm để tính toán nguyện vọng cho phù hợp. Trong đó, chị dự kiến cho con đăng ký nguyện vọng 1 vào THPT Yên Hòa, các nguyện vọng 2, 3 vẫn đang được cân nhắc.

“Quy định năm nay các con dễ dàng đăng ký bất cứ trường nào yêu thích, nhưng việc đăng ký cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi năm đầu tiên áp dụng quy định mới, rất có thể sẽ có những biến động điểm chuẩn khó lường do số lượng học sinh đăng ký vào 1 số trường tăng vọt. Ngoài các trường công lập, gia đình tôi vẫn dự phòng cho con trường ngoài công lập để giảm áp lực cho cả bố mẹ và con trong kỳ thi sắp tới”, chị Vinh chia sẻ.

Hiểu rõ năng lực, lựa chọn nguyện vọng theo 3 tầng

Cô Chử Thị Hồng Yến, Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền cho rằng, để học sinh đưa ra các nguyện vọng phù hợp, công tác tư vấn nguyện vọng đóng vai trò then chốt.

“Chúng tôi định hướng cho học sinh lựa chọn nguyện vọng dựa vào việc đánh giá đúng năng lực thực chất từng em, tìm hiểu kỹ thông tin điểm chuẩn các trường hàng năm và kiểm soát rủi ro”, cô Yến cho biết.

Theo cô Yến, khi lựa chọn nguyện vọng, học sinh cần xếp theo 3 tầng gồm nguyện vọng mang tính “phấn đấu’, nguyện vọng 2 ở mức “phù hợp” và nguyện vọng 3 là phương án an toàn nhất. Đặc biệt, khi chọn trường, các em cần chuyển từ tư duy chọn trường tốt nhất sang chọn trường phù hợp nhất, bởi đây là yếu tố quyết định đến cả quá trình học lâu dài.

Thầy Hoàng Ngọc Thắng, Hiệu trưởng Trường THCS Mai Lâm cũng cho rằng, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội năm nào cũng áp lực bởi số lượng học sinh tăng, nhưng chỉ tiêu vào các trường công lập lại có hạn. Do đó, khi đăng ký nguyện vọng, học sinh cần hiểu rõ năng lực của bản thân, lựa chọn nguyện vọng phù hợp, tránh chạy theo “danh tiếng” của trường hay đăng ký theo xu hướng đám đông của bạn bè.

Thí sinh cũng cần nhìn nhận hướng đi vào các trường tư thục hay giáo dục thường xuyên, học nghề không phải lựa chọn thay thế mà là con đường phù hợp với từng học sinh.

Trong khi đó, thầy Nguyễn Văn Đường, giáo viên THPT Phú Xuyên A cũng đồng quan điểm cho rằng, điều quan trọng nhất khi đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 là phụ huynh cần nắm bắt tương đối chính xác năng lực của con em mình để có định hướng phù hợp, cần chia nguyện vọng ra các mức khác nhau để tránh tình trạng “trắng tay” cả 3 phương án. Ngoài mức điểm, thí sinh cũng cần tính đến tình huống xấu nhất nếu đỗ nguyện vọng ở trường xa nhà, phương án đi lại, trọ học thế nào.

Thầy Đặng Minh Tuấn, giáo viên môn Toán tại Hà Nội cũng lưu ý thí sinh, trong giai đoạn này, các em cần giữ nền tảng học tập ổn định, không học theo tâm lý hoang mang vì chính sách mới. Kỳ thi vẫn gồm ba môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, nên trọng tâm vẫn là ôn chắc kiến thức và luyện đề có chiến lược. Thứ hai là tự đánh giá năng lực thực của mình một cách trung thực, không chọn trường chỉ vì danh tiếng hay vì bạn bè cùng chọn. Thứ ba là chuẩn bị tâm thế tốt, các em cần hiểu rằng thi cử là một chặng đường, không phải toàn bộ giá trị bản thân. Một học sinh bình tĩnh, hiểu mình, giữ nhịp ôn tập đều đặn thường có kết quả tốt hơn một học sinh học quá sức nhưng rối loạn tâm lý.