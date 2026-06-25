Chiều nay (25/6), học sinh Hà Nội bắt đầu xác nhận nhập học lớp 10

Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, học sinh trúng tuyển vào các trường THPT công lập không chuyên và trường chuyên có thể xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp.

Với hình thức trực tuyến, học sinh đăng nhập Cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp của thành phố tại địa chỉ https://tsdaucap.hanoi.gov.vn để thực hiện các bước xác nhận theo hướng dẫn. Ngoài ra, học sinh cũng có thể đến trực tiếp trường THPT nơi trúng tuyển để hoàn tất thủ tục.

Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, học sinh trúng tuyển có thể xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp.

Thời gian xác nhận nhập học diễn ra từ 13h30 ngày 25/6 đến 24h ngày 27/6.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý, học sinh trúng tuyển đợt 1 nhưng không xác nhận nhập học trong thời gian quy định sẽ được xem là không có nguyện vọng theo học tại trường đã trúng tuyển và không được tham gia đợt tuyển sinh bổ sung từ ngày 4/7 đến 6/7.

Đối với các trường THPT tư thục, trường chất lượng cao, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, việc xác nhận nhập học được thực hiện trực tiếp tại đơn vị tuyển sinh, trong cùng khoảng thời gian từ ngày 25/6 đến ngày 27/6.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khuyến cáo học sinh, phụ huynh theo dõi sát các mốc thời gian và hoàn thành thủ tục xác nhận nhập học đúng quy định để bảo đảm quyền lợi trúng tuyển.