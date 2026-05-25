Hơn 44.300 thí sinh Đồng Tháp sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Thứ Hai, 15:57, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp, trong 2 ngày 27 và 28/5, hơn 44.300 thí sinh Đồng Tháp sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông (tuyển vào lớp 10) năm học 2026 - 2027.

Đến nay, ngành Giáo dục và Đào tạo cùng các Hội đồng coi thi đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng tổ chức kỳ thi trên tinh thần an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Các điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phòng thi, khu vực để vật dụng cho thí sinh; đồng thời bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy phục vụ kỳ thi. Ban Chỉ đạo kỳ thi của tỉnh đã tổ chức kiểm tra tại các điểm thi nhằm bảo đảm kỳ thi tuyển sinh lớp 10 diễn ra an toàn, đúng quy định. Ngày 26/5 sẽ tiến hành bàn giao đề thi đến các điểm thi.

Các em học sinh ở tỉnh Đồng Tháp tích cực học tập để đạt thành tích cao
Các em học sinh ở tỉnh Đồng Tháp tích cực học tập để đạt thành tích cao

Ngoài các điểm thi ở xã đất liền, đối với các điểm thi tại các xã đảo, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các ngành chức năng nhắc nhở thí sinh đến điểm thi đúng giờ, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh trong việc qua đò, qua phà, bảo đảm không bị trễ giờ thi.

Năm học 2026 - 2027, toàn tỉnh Đồng Tháp tuyển 986 lớp 10 công lập cho 83 cơ sở giáo dục THPT. Nhiều trường có quy mô tuyển sinh lớn từ 15 đến 18 lớp như THPT Châu Thành 1, THPT Sa Đéc, THPT Cao Lãnh 2, THPT Trương Định, THPT Gò Công Đông, THPT Nguyễn Đình Chiểu, THPT Chợ Gạo…

Bên cạnh đó, các trường chuyên như Trường THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu, Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu và Trường THPT Chuyên Tiền Giang tiếp tục tuyển sinh các lớp chuyên với quy mô 35 học sinh mỗi lớp, tập trung ở các môn như Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lí, Hóa học… nhằm phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu. Trong đó, Trường THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu và Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu cùng tuyển 11 lớp, còn Trường THPT Chuyên Tiền Giang tuyển 14 lớp, góp phần duy trì nguồn đào tạo học sinh mũi nhọn cho địa phương.

Trước đó, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp đã tăng cường công tác tư vấn, định hướng nghề nghiệp và phân luồng sau trung học cơ sở, bảo đảm phù hợp với năng lực, nguyện vọng của học sinh; đồng thời cân đối giữa giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp trong tình hình mới.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Tin liên quan

Hơn 50.400 thí sinh Bắc Ninh làm thủ tục dự thi vào lớp 10
VOV.VN - Ngày 25/5, hơn 50.400 thí sinh trên toàn tỉnh Bắc Ninh đến 77 địa điểm thi để hoàn tất thủ tục dự thi vào lớp 10 năm học 2026 - 2027.

Kỳ thi lớp 10 THPT ở Đà Nẵng: 169 thí sinh vắng mặt, 2 thí sinh bị đình chỉ
VOV.VN - Sáng nay (24/5), thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại Đà Nẵng đã hoàn thành bài thi môn Toán, môn thi cuối cùng kỳ thi vào lớp 10 công lập không chuyên.

170.000 thí sinh dự thi đánh giá năng lực đợt 2 của Đại học Quốc gia TP.HCM
VOV.VN - Sáng 24/5, khoảng 170.000 thí sinh dự thi đánh giá năng lực đợt 2 của Đại học Quốc gia TP.HCM. Đây là đợt thi có số lượng thí sinh cao nhất, tăng gần 80% so với cùng kỳ năm trước và cao nhất kể từ khi kỳ thi này được tổ chức.

