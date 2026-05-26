Hơn 18.700 thí sinh ở Sơn La thi tuyển vào lớp 10 trong hai ngày 1-2/6

Thứ Ba, 20:18, 26/05/2026
VOV.VN - Tỉnh Sơn La đã sẵn sàng các điều kiện, để tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2026 – 2027 trong hai ngày 1-2/6 tới đây.

Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú  - Trung học Cơ sở Co Mạ, xã Co Mạ tỉnh Sơn La năm học này có 16 lớp, với tổng số 629 học sinh, trong đó 159 em là học sinh khối 9.

Thầy Lê Trung Kiên, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, với đặc thù xã vùng cao, gần như 100% học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, ngay từ đầu học kỳ 2, nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập cho học sinh khối 9; phân công giáo viên phụ trách tổ chức ôn tập theo định hướng, bám sát nội dung và cấu trúc theo ma trận đề thi mà Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đề ra. Những ngày sát với kỳ thi, việc ôn luyện, củng cố kiến thức càng được tăng cường.

“Ở giai đoạn nước rút này, nhà trường tiếp tục rà soát, phân loại học sinh để có những phương pháp ôn tập phù hợp. Chủ yếu là tập trung củng cố kiến thức nền và bổ sung những phần còn hạn chế, giúp học sinh làm bài tự tin, đạt kết quả cao nhất”.

Học sinh khối 9, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú - Trung học Cơ sở Co Mạ tập trung ôn tập

Toàn tỉnh Sơn La năm nay có hơn 18.700 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10, năm học 2026 - 2027. Các thí sinh sẽ tham gia dự thi tại 43 điểm thi, với 804 phòng thi. Dự kiến, kỳ thi sẽ được tổ chức trong hai ngày 1 và 2/6/2026.

Trước mỗi kỳ thi, áp lực là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, với nhiều phụ huynh, thay vì tạo áp lực về điểm số, đã lựa chọn đồng hành, động viên để con em mình có tâm lý thoải mái nhất; sát cánh cùng con trong việc lựa chọn nguyện vọng, tổ hợp môn học và chuẩn bị tâm thế tốt nhất trong giai đoạn nước rút này. Chị Vũ Thuỳ Dương ở phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La - phụ huynh có con thi chuyển cấp năm nay chia sẻ: “Kỳ thi sắp tới là một trong nhiều thử thách trên hành trình trưởng thành của con. Tôi xác định luôn đồng hành, chia sẻ để tiếp thêm động lực cho cho, để làm sao con luôn giữ sự tự tin và tinh thần thoải mái nhất bước vào kỳ thi”.

Những ngày sát với kỳ thi, việc ôn luyện, củng cố kiến thức càng được tăng cường

Ông Nguyễn Chí Chung, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La cho biết,  đây là kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đầu tiên kể từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc tuyển sinh THPT năm nay không theo địa giới hành chính, qua đó tạo thêm cơ hội để học sinh lựa chọn trường học phù hợp với mình.

Năm nay, việc tuyển sinh THPT không theo địa giới hành chính, nên các em học sinh có nhiều cơ hội lựa chọn trường học phù hợp

Để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương huy động hơn 3.700 lượt cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia các khâu của kỳ thi như: ra đề, in sao đề thi, coi thi, làm phách, chấm thi, giám sát, phục vụ, bảo vệ và y tế… Cùng với đó, Sở cũng yêu cầu các đơn vị công khai, minh bạch kế hoạch tuyển sinh, đối tượng xét tuyển, hình thức nộp hồ sơ; thiết lập đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận, giải đáp những kiến nghị, phản ánh của phụ huynh và học sinh trước, trong và sau kỳ thi.

“Năm nay không có phân vùng tuyển sinh, vì vậy các thí sinh đều có thể chọn lựa đăng ký vào các đơn vị trường mà mình có nguyện vọng dự thi. Trong quá trình triển khai công tác ôn thi, chúng tôi đã tập trung chỉ đạo các đơn vị trường thực hiện tốt việc rà soát, sàng lọc, phân loại học sinh. Đồng thời có kế hoạch hỗ trợ học sinh bù đắp kiến thức, chuẩn bị đầy đủ tâm thế và kiến thức để các em tham gia thực hiện tốt kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10  năm 2026”.

Học sinh khối 9, Ttrường PTDTBT - THCS Co Mạ ôn luyện môn Lịch sử - Địa Lý

Với sự chuẩn bị tích cực, chu đáo, kỳ vọng kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 tại Sơn La sẽ diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả cao.

Thu Thùy/VOV-Tây Bắc
14.300 thí sinh Sơn La chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2026
Hà Nội siết công tác coi thi, sẵn sàng ứng phó nắng nóng kỳ thi lớp 10

Trước giờ G, Hà Nội siết chống gian lận công nghệ cao ở kỳ thi lớp 10

Hơn 50.400 thí sinh ở Bắc Ninh thi tuyển sinh lớp 10 trong nắng nóng gay gắt

Kỳ thi tốt nghiệp THPT: “Thi thử nhưng vận hành thật” để siết chặt mọi khâu

