Chìm sà lan khiến 3 người mất tích ở Tiền Giang

Chiều 4/1, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, các ngành chức năng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, tổ chức trục vớt thi thể nạn nhân và xác minh làm rõ vụ một sà lan bị chìm xuống đáy sông Tiền làm 3 người mất tích.

Nơi thả phao đỏ là vị trí sà lan bị chìm.

Qua điều tra ban đầu của cơ quan công an: Vào lúc 5h ngày 4/1, chiếc sà lan tự hành mang biển kiểm soát TG.15999 của bà Huỳnh Thị Ngoan, ngụ ấp Bình Long, xã Song Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đang chở hơn 150m3 cát neo đậu ven sông Tiền thuộc khu vực cống Xuân Hòa, ấp Tân Hòa, xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo. Khi gió mạnh, sóng to đã va đập mạnh vào mạn tàu, làm phương tiện này bị phá nước chìm.

Đại tá Nguyễn Văn Tảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang trao đổi thông tin với chủ sà lan bị chìm.



Trong thời điểm này, có 4 người đang ngủ trên cabine của sà lan; trong đó ông Huỳnh Văn Niềm (SN 1985, ngụ ấp 6, xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) may mắn thoát nạn, bơi lội vào bờ an toàn. Còn lại 3 người mất tích gồm: Huỳnh Văn Vui (em của Huỳnh Văn Niềm) và 2 thanh niên khác tên Phát (SN 1993, ngụ huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) và Phong (SN 1992, ngụ tỉnh Trà Vinh).

Các ngành chức năng xuống khám nghiệm hiện trường.

Phương tiện bị phá nước chìm gần bờ sông Tiền khoảng 20m, sau đó bị nước triều cuốn ra cách bờ sông khoảng 400m. Đại tá Nguyễn Văn Tảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, chiều nay 4/1, lực lượng cứu hộ tiến hành trục vớt, truy tìm các nạn nhân mất tích. Tuy nhiên, do gió mạnh, sóng trên sông Tiền rất to nên việc truy tìm các nạn nhân và trục vớt phương tiện bị chìm rất khó khăn, phải mất nhiều thời gian./.

