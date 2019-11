Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm hành vi đưa người xuất cảnh trái phép

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2019, trong đó nhấn mạnh việc xử lý nghiêm các hành vi tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép.

Hiện trường vụ phát hiện 39 thi thể trong container tại Essex, Anh. (Ảnh: Reuters)

Nghị quyết nêu rõ: Chính phủ yêu cầu Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ trong xử lý vụ việc 39 người tử vong tại Anh; kêu gọi các nước cùng chung tay đấu tranh, ngăn chặn, lên án mạnh mẽ hoạt động di cư bất hợp pháp; thông tin, tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, không để các đối tượng lừa đảo dụ dỗ người dân xuất cảnh trái phép.



Bộ Công an chỉ đạo lực lượng đấu tranh, ngăn chặn kịp thời mọi hoạt động chống phá, bảo đảm ổn định an ninh chính trị, chú trọng địa bàn chiến lược, trọng điểm. Có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép, lừa đảo kinh doanh đa cấp, lừa đảo trong chuyển nhượng đất đai, sử dụng công nghệ để lừa đảo, giả danh cơ quan thực thi pháp luật và vi phạm pháp luật do người nước ngoài gây ra tại Việt Nam...