Chính quyền địa phương hai cấp ở Tam Đảo (Phú Thọ): Nhiều mô hình đổi mới

Bộ máy tinh gọn, chuyển đổi số tạo đột phá trong cải cách hành chính

Theo báo cáo sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Tam Đảo cho biết, xã Tam Đảo được hình thành trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị hành chính cấp xã.

Diện mạo khu hành chính mới của xã Tam Đảo.

Từ mô hình tổ chức phân tán trước đây, địa phương đã xây dựng bộ máy thống nhất, tinh gọn theo hướng nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành. Sau gần một năm triển khai mô hình mới, chuyển đổi số trở thành điểm nhấn trong hoạt động của chính quyền địa phương.

Toàn bộ quy trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả thủ tục hành chính được thực hiện trên môi trường số. Các nền tảng dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử VNeID, hộ tịch điện tử và chữ ký số được triển khai đồng bộ, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ và nâng cao hiệu quả công việc.

Địa phương cũng xử lý dứt điểm nhiều hồ sơ tồn đọng, phức tạp trong lĩnh vực đất đai. Riêng quý I/2026, xã đã giải quyết hoàn thành 41 hồ sơ đất đai kéo dài nhiều năm, góp phần tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến quy hoạch và quyền lợi của người dân.

Ông Tuấn cho biết, theo thống kê, sau gần một năm vận hành, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp nhận 8.935 hồ sơ, trong đó có 8.690 hồ sơ trực tuyến, đạt tỷ lệ 97,25%. Địa phương đã giải quyết 8.814 hồ sơ; trong đó 8.809 hồ sơ được xử lý đúng và trước hạn, đạt tỷ lệ 99,94%, chỉ có 5 hồ sơ quá hạn.

Phục vụ người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Tam Đảo.

Kết quả đánh giá trên Cổng Dịch vụ công quốc gia cho thấy mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính đạt tuyệt đối 18/18 điểm trong cả hai giai đoạn đánh giá từ tháng 7/2025 đến tháng 4/2026.

Cùng với việc kiện toàn tổ chức đảng và chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cũng được sắp xếp theo hướng tinh gọn. Trong lĩnh vực y tế, 4 trạm y tế trước đây được hợp nhất thành một trạm y tế xã nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn lực.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng nhiệm vụ của cấp xã tăng đáng kể. Nếu trước ngày 1/7/2025, cấp xã thực hiện khoảng 300 nhiệm vụ thì hiện nay xã Tam Đảo được giao khoảng 1.060 nhiệm vụ và thẩm quyền theo các quy định về phân cấp, phân quyền của Chính phủ.

Nhiều lĩnh vực mới được giao trực tiếp cho cấp xã như văn hóa, lao động, khoa học công nghệ, quản lý tài sản công, tư pháp và một số nội dung liên quan đến đất đai.

Ông Trần Anh Tú, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tam Đảo chủ trì cuộc họp xử lý các vấn đề tại địa phương.

Đáng chú ý, xã được ủy quyền thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng như thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và công nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân.

Theo đánh giá của địa phương, việc phân cấp, phân quyền đã giúp rút ngắn thời gian xử lý công việc, giảm các tầng nấc trung gian, nâng cao tính chủ động trong điều hành và chất lượng phục vụ người dân.

Nhiều mô hình đổi mới được triển khai

Song song với kiện toàn tổ chức bộ máy, xã Tam Đảo tập trung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đến nay, 100% cán bộ, công chức, viên chức đã tham gia các hội nghị quán triệt chủ trương về mô hình chính quyền địa phương hai cấp và các khóa đào tạo liên quan đến chuyển đổi số, quản lý hành chính công, kỹ năng nghiệp vụ.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã ban hành Quy định số 150 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, đảng viên theo hướng lấy hiệu quả công việc, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ và mức độ hài lòng của người dân làm tiêu chí chủ yếu.

Diện mạo khang trang tại Trường THCS và TH xã Tam Đảo.

Theo đánh giá của địa phương, đội ngũ cán bộ cơ bản ổn định về tư tưởng, đoàn kết và thích ứng tốt với môi trường làm việc số hóa. Trong quá trình vận hành mô hình mới, xã Tam Đảo triển khai nhiều sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.

Nổi bật là mô hình “Chi bộ 4 tốt” gắn với ứng dụng nền tảng số trong sinh hoạt đảng và quản lý đảng viên; mô hình “Một cửa hiện đại” trong giải quyết thủ tục hành chính; hệ thống điều hành trực quan giúp lãnh đạo theo dõi tiến độ xử lý công việc của từng cán bộ theo thời gian thực.

Địa phương cũng tăng cường công khai, minh bạch trong quản lý ngân sách; đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu về dân cư, hộ tịch, đất đai, an sinh xã hội và triển khai các nền tảng quản trị số phục vụ công tác điều hành.

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện mô hình

Bên cạnh những kết quả tích cực, xã Tam Đảo vẫn đối mặt với một số khó khăn sau sáp nhập. Khối lượng công việc tăng trong khi biên chế giảm khiến nhiều cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực. Một số nhiệm vụ mới được phân cấp đòi hỏi chuyên môn sâu nhưng đội ngũ cán bộ còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn.

Hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ, nhiều thiết bị đã xuống cấp. Một số phần mềm chuyên ngành còn xảy ra lỗi kết nối, dữ liệu chưa liên thông hoàn toàn, ảnh hưởng đến quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Việc xử lý các trụ sở dôi dư sau sáp nhập cũng còn gặp vướng mắc về cơ chế, chính sách và thủ tục pháp lý.

Công tác chăm lo hộ nghèo, gia đình có công ở xã Tam Đảo.

Giai đoạn 2026-2030, xã Tam Đảo xác định tiếp tục hoàn thiện bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số toàn diện. Địa phương sẽ tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hoàn thiện cơ sở dữ liệu số, mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý nhà nước, đồng thời tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục hành chính, đất đai và đầu tư.

Xã cũng kiến nghị Trung ương và tỉnh tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về mô hình chính quyền địa phương hai cấp; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với bảo đảm nguồn lực thực hiện; nghiên cứu bổ sung biên chế và có cơ chế tiền lương, phụ cấp phù hợp với khối lượng công việc thực tế của đội ngũ cán bộ cấp xã.

Theo Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tam Đảo, những kết quả đạt được sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp là cơ sở quan trọng để địa phương tiếp tục đổi mới phương thức quản trị, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Tại Hội nghị sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương đánh giá việc triển khai mô hình đã góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Tam Đảo (Phú Thọ) đã đạt nhiều kết quả tích cực trong tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, đây là chủ trương đúng đắn, phù hợp yêu cầu đổi mới, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chuyển từ tư duy “quản lý” sang “quản trị”, hướng tới nền hành chính phục vụ người dân.

Ông yêu cầu các cấp ủy, chính quyền tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, bố trí đúng người, đúng việc; đẩy mạnh đào tạo chuyên sâu và có cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về cơ sở.

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; xử lý các dự án chậm tiến độ, quản lý chặt chẽ tài sản công sau sắp xếp bộ máy và hoàn thành phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố theo đúng lộ trình đề ra.

Với quyết tâm chính trị cao, tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu tiếp tục vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.