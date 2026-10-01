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Chính sách KHCN của TP.HCM đề cao vai trò nhà nước là khách hàng đầu tiên

Thứ Năm, 11:39, 01/10/2026
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VOV.VN - Ngày 1/10/2026, Luật Phát triển đô thị có hiệu lực và trên cơ sở đó TP.HCM đã ban hành nhiều chính sách phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trong đó đề cao vai trò nhà nước là “khách hàng đầu tiên” sử dụng các sản phẩm lĩnh vực này.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, triển khai thực hiện Luật Phát triển đô thị, liên quan đến lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, TP dự kiến có 17 nghị quyết, trong đó 6 nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân TP thông qua.

Các nghị quyết cụ thể hóa cơ chế, chính sách đặc thù, tập trung vào nỗ lực chuyển đổi mô hình tăng trưởng của TP.HCM từ phụ thuộc vào vốn và lao động sang dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cụ thể như, các chính sách hỗ trợ ươm tạo dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo tầm cỡ quốc tế...

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Triển khai thực hiện Luật Phát triển đô thị, HĐND TP.HCM đã thông qua 6 nghị quyết (trong số 17 nghị quyết dự kiến) liên quan đến khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Hệ thống chính sách mới này được thiết kế theo chuẩn mực quốc tế, đặt doanh nghiệp làm trung tâm; viện trường làm chủ thể nghiên cứu và chuyển giao công nghệ; nhà nước kiến tạo, dẫn dắt và hỗ trợ. TP.HCM định hướng trở thành hạt nhân kết nối vùng và quốc tế, đóng vai trò là thị trường thử nghiệm bước đệm để đưa các sản phẩm sáng tạo vươn ra thế giới.

Trong khung chính sách phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của TP.HCM nhấn mạnh vai trò thành phố làm “khách hàng đầu tiên" sử dụng các sản phẩm, giải pháp công nghệ mới từ các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, giúp doanh nghiệp phát triển thị trường, có niềm tin để mở rộng thị trường.

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Nhà nước giữ vai trò đồng kiến tạo, đồng đầu tư trong các dự án khởi nghiệp sáng tạo

TP.HCM còn giữ vai trò là "thị trường đầu tiên" cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của các tỉnh lân cận và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Các sản phẩm, dịch vụ từ các tỉnh xung quanh có thể đưa vào thử nghiệm trước tại thị trường TP.HCM- nơi có quy mô 14 triệu dân cùng hệ thống trung tâm tài chính và đối tác quốc tế sẵn có, từ đó TP kết nối để đưa ra thị trường toàn quốc và thế giới.

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TP.HCM nhấn mạnh vai trò thành phố làm “khách hàng đầu tiên" sử dụng các sản phẩm, giải pháp công nghệ mới 

Ông Trần Trọng Tuyên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cho biết thêm: "Trong thiết kế các nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND để thực hiện Luật Phát triển đô thị và các luật liên quan lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, quan điểm là nhà nước phải có vốn mồi, nhà nước phải là khách hàng đầu tiên, ổn định của doanh nghiệp, phải làm sao cho doanh nghiệp phát triển được thị trường".

Minh Hạnh/VOV-TP.HCM
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