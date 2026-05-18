Chỉnh trang đô thị từ những công trình dân sinh tại Lạng Sơn

Tại 4 phường trung tâm gồm Đông Kinh, Kỳ Lừa, Tam Thanh và Lương Văn Tri của tỉnh Lạng Sơn, hàng loạt dự án chỉnh trang đô thị đã và đang được triển khai như công viên bờ sông Kỳ Cùng, cải tạo khu dân cư N18 hay khảo sát xây dựng các cây cầu bắc qua sông Kỳ Cùng. Không chỉ hướng tới mục tiêu chỉnh trang cảnh quan, các dự án còn được kỳ vọng tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng, cải thiện môi trường sống và thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ.

Tại 4 phường trung tâm gồm Đông Kinh, Kỳ Lừa, Tam Thanh và Lương Văn Tri của tỉnh Lạng Sơn, hàng loạt dự án chỉnh trang đô thị đã và đang được triển khai như công viên bờ sông Kỳ Cùng, cải tạo khu dân cư N18 hay khảo sát xây dựng các cây cầu bắc qua sông Kỳ Cùng.

Ông Bùi Văn Quang, Bí thư Chi bộ khối 9, phường Tam Thanh cho biết, nhiều người dân đồng tình và kỳ vọng vào những thay đổi của đô thị Lạng Sơn: “Đại diện các cử tri tại khối 9, trước hết, tôi muốn phản ánh tâm nguyện chung của đông đảo cư tri đó là sự phấn khởi, tin tưởng vào bộ máy chính quyền, lãnh đạo mới của tỉnh, khi đã có những dự án được đẩy nhanh như chợ Bờ Sông trước đây, nay đã thành khu khuôn viên rất đẹp, khu đô thị mới Bến Bắc, hay dự án cấp nước cho hồ Phai Loạn để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, hay việc xây thêm những cây cầu vắt ngang qua dòng sông Kỳ Cùng… sẽ giúp cảnh quan đô thị đẹp khang trang hơn và rất thiết thực với đời sống dân sinh”.

Dự án đường Lý Thái Tổ kéo dài và khu dân cư, tái định cư tại phường Đông Kinh đã được triển khai trở lại sau thời gian dài gặp vướng mắc. Đây là dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư khoảng 690 tỷ đồng, có vai trò kết nối hạ tầng đô thị phía đông thành phố Lạng Sơn (cũ)

Trong số các dự án đang triển khai, công viên bờ sông Kỳ Cùng được xem là một trong những điểm nhấn quan trọng của kế hoạch chỉnh trang đô thị tại tỉnh Lạng Sơn. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 51 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích hơn 13.300m2. Đến nay, công trình đã đạt trên 80% khối lượng thi công với nhiều hạng mục như đường dạo bộ, hệ thống chiếu sáng, cây xanh và cảnh quan ven sông đang được hoàn thiện.

Theo ông Đỗ Đức Đạo, đại diện Công ty TNHH Xây dựng Đô Thành, đơn vị thi công dự án, sau khi hoàn thành, công trình sẽ tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân khu vực trung tâm: “Trước đây là chợ bờ sông, bãi xe, sau được tỉnh phê duyệt để tạo thành không gian cho bà con sinh hoạt. Vì vậy, bà con rất phấn khởi bởi khu vực rộng rãi, tạo cảnh quan cho thành phố. Tiến độ triển khai đạt khoảng 80%. Hiện giờ chỉ còn 1 nhà sàn chưa được phê duyệt phương án nên chưa thể triển khai thi công. Còn vườn hoa, thiết bị chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước đều đảm bảo tiến độ thi công đề ra, phấn đấu trong tháng 9 tới sẽ bàn giao, hoàn thành”.

Cùng với chỉnh trang cảnh quan, hệ thống hạ tầng giao thông tại khu vực trung tâm của tỉnh Lạng Sơn cũng đang được đầu tư mở rộng, nâng cấp. Mới đây, dự án đường Lý Thái Tổ kéo dài và khu dân cư, tái định cư tại phường Đông Kinh đã được triển khai trở lại sau thời gian dài gặp vướng mắc. Đây là dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư khoảng 690 tỷ đồng, có vai trò kết nối hạ tầng đô thị phía đông thành phố Lạng Sơn (cũ). Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay vẫn là công tác giải phóng mặt bằng khi dự án liên quan đến hơn 550 trường hợp bị ảnh hưởng.

Không chỉ hướng tới mục tiêu chỉnh trang cảnh quan, các dự án còn được kỳ vọng tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng, cải thiện môi trường sống và thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ.

Ông Bế Đức Minh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Dự án đường Lý Thái Tổ kéo dài là dự án lớn và liên quan đến cảnh quan đô thị khu vực phía đông của TP Lạng Sơn (cũ). Dù dự án đang triển khai nhưng vướng mắc lớn nhất là việc thu hồi đất và ảnh hưởng tới người dân khá lớn. Chúng tôi cũng đang cùng với phường Đông Kinh và Trung tâm phát triển quỹ đất tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hoàn thiện các thủ tục để sớm xác định được chi phí GPMB và vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án”.

Vừa qua, tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, tỉnh Lạng Sơn tiếp tục xác định ưu tiên nguồn lực cho công tác chỉnh trang đô thị và các công trình hạ tầng trọng điểm. Trong đó, có các dự án cầu vượt sông Kỳ Cùng, quảng trường trung tâm, trụ sở hành chính và các tuyến giao thông kết nối liên vùng.

Theo bà Nguyễn Thị Hương Sen, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Kinh cho biết, các dự án chỉnh trang đô thị không chỉ phục vụ nhu cầu dân sinh mà còn mở ra dư địa phát triển dịch vụ và du lịch cho địa phương. Khi các dự án hoàn thành sẽ tạo ra 1 khu đô thị ven sông Kỳ Cùng sạch đẹp, góp phần chỉnh trang đô thị, phát triển KTXH trên địa bàn. Điều này cũng tạo ra được sự lan tỏa và nhân dân rất phấn khởi. Các dự án chỉnh trang đô thị khác cũng được lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh rất quan tâm như Quảng trường Bác Hồ dưới chân núi Phai Vệ, 2 cây cầu bắc qua sông Kỳ Cùng… cũng sẽ tạo điểm nhấn cảnh quan.

"Chúng tôi kỳ vọng đây là điểm nhấn thu hút du lịch, và cũng là điều kiện cơ sở hạ tầng để thu hút đầu tư các dự án như du thuyền trên sông, tạo cảnh quan 2 bờ ven sông tạo điều kiện để nhân dân, du khách tham quan cảnh đẹp của dòng sông Kỳ Cùng. Quá trình thực hiện phường cũng đã lồng ghép tuyên truyền vận động tới nhân dân, để nhân dân nắm rõ, nắm chắc những dự án trọng điểm để đạt được sự đồng thuận cao", bà Nguyễn Thị Hương Sen nói.

Việc ưu tiên nguồn lực cho chỉnh trang đô thị không chỉ góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân mà còn tạo thêm dư địa phát triển du lịch, dịch vụ và thu hút đầu tư tại tỉnh Lạng Sơn trong thời gian tới.

Từ những công trình dân sinh cụ thể đến các dự án hạ tầng quy mô lớn, tỉnh Lạng Sơn đang phấn đấu từng bước thay đổi diện mạo đô thị theo hướng hiện đại và đồng bộ hơn. Trong đó, việc ưu tiên nguồn lực cho chỉnh trang đô thị không chỉ góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân mà còn tạo thêm dư địa phát triển du lịch, dịch vụ và thu hút đầu tư trong thời gian tới.