中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cứu cháu bé bị lạc trong rừng lúc đêm tối tại Lạng Sơn

Thứ Hai, 17:17, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an xã Tân Đoàn, tỉnh Lạng Sơn vừa nhanh chóng tìm kiếm và cứu nạn thành công cháu bé bị lạc trong rừng rồi rơi xuống khe suối trong đêm tối.

Khoảng 19h30’ ngày 10/5, Công an xã Tân Đoàn, tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận tin báo của quần chúng về việc cháu T.T.D. (sinh năm 2021) bị đi lạc trong rừng. Theo nguồn tin, khoảng 14h ngày 10/5, cháu D. cùng mẹ đi chăn bò tại khu rừng Pá Nhạc, thôn Đoàn Kết, xã Tân Đoàn. Sau đó, cháu D. được mẹ đưa lên khu lán tại rừng Pá Nhạc và bảo đợi để mẹ đi đuổi bò. Khoảng 30 phút sau mẹ cháu quay lại thì không thấy cháu bé. Gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả. 

cuu chau be bi lac trong rung luc dem toi tai lang son hinh anh 1
Quá trình tìm kiếm cháu bé gặp rất nhiều khó khăn do nhận tin báo muộn, trời tối, địa bàn rộng nằm ở khu rừng nhiều cây cối rậm rạp, dốc đứng

Ngay sau khi được báo cáo, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an xã Tân Đoàn nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp với các đơn vị chức năng và người dân tổ chức tìm kiếm. Quá trình tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn do trời tối, địa bàn rộng và thuộc khu rừng nhiều cây cối rậm rạp, dốc đứng.

cuu chau be bi lac trong rung luc dem toi tai lang son hinh anh 2
 Do bị ngã xuống khe suối sâu gần 10m nên khi được tìm thấy, cháu D. trong tình trạng bị thương nặng ở vùng đầu (chấn thương sọ não), gãy xương đòn và chấn thương ở vùng bụng

Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm và trách nhiệm cao, đến khoảng 21h30’ cùng ngày, cán bộ chiến sĩ Công an xã Tân Đoàn và người dân đã phát hiện, tìm thấy cháu bé bị ngã nằm bất tỉnh tại khe thác suối thuộc khu vực rừng Pá Nhạc. Do bị ngã xuống khe suối sâu có vách đá cao gần 10m nên khi được tìm thấy, cháu D. trong tình trạng bị thương nặng ở vùng đầu (chấn thương sọ não), gãy xương đòn và chấn thương ở vùng bụng.

cuu chau be bi lac trong rung luc dem toi tai lang son hinh anh 3
Đại tá Lê Đăng Khoa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cùng đoàn công tác tới thăm, động viên cháu bé và gia đình

Trước tình thế cấp thiết, nguy hiểm đến tính mạng của cháu bé, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng tại chỗ phối hợp lực lượng y tế tổ chức sơ cứu ban đầu và khẩn trương đưa cháu D. đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn (cách địa bàn khoảng 45km) để cấp cứu và điều trị. Đến nay, qua bước đầu điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, cháu bé đã có dấu hiệu hồi tỉnh, có phản xạ và đang được áp dụng các biện pháp y tế phù hợp.

Duy Thái/VOV-Đông Bắc
Tag: lạc trong rừng cứu nạn lạng sơn
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cứu nạn thành công 1 du khách bị lạc trong rừng sâu khi tham quan Thác Bản Giốc
Cứu nạn thành công 1 du khách bị lạc trong rừng sâu khi tham quan Thác Bản Giốc

VOV.VN - Khu du lịch Thác Bản Giốc vừa phối hợp với Công an xã Đàm Thủy và Đồn Biên phòng Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng tìm kiếm và cứu nạn thành công 1 du khách bị lạc trong rừng sâu trong khi đi tham quan khu vực này.

Cứu nạn thành công 1 du khách bị lạc trong rừng sâu khi tham quan Thác Bản Giốc

Cứu nạn thành công 1 du khách bị lạc trong rừng sâu khi tham quan Thác Bản Giốc

VOV.VN - Khu du lịch Thác Bản Giốc vừa phối hợp với Công an xã Đàm Thủy và Đồn Biên phòng Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng tìm kiếm và cứu nạn thành công 1 du khách bị lạc trong rừng sâu trong khi đi tham quan khu vực này.

Cụ bà 86 tuổi lạc trong rừng khi đi thăm người thân
Cụ bà 86 tuổi lạc trong rừng khi đi thăm người thân

VOV.VN - Sau 2 ngày lạc trong rừng, cụ bà Đặng Mùi Liều, sinh năm 1939, trú tại thôn Khe Đóm, xã Phong Dụ Hạ, tỉnh Lào Cai đã được lực lượng chức năng tìm thấy, đưa về an toàn.

Cụ bà 86 tuổi lạc trong rừng khi đi thăm người thân

Cụ bà 86 tuổi lạc trong rừng khi đi thăm người thân

VOV.VN - Sau 2 ngày lạc trong rừng, cụ bà Đặng Mùi Liều, sinh năm 1939, trú tại thôn Khe Đóm, xã Phong Dụ Hạ, tỉnh Lào Cai đã được lực lượng chức năng tìm thấy, đưa về an toàn.

Công an xã ở Quảng Ngãi băng rừng cứu cụ bà 95 tuổi bị lạc nhiều giờ trong rừng
Công an xã ở Quảng Ngãi băng rừng cứu cụ bà 95 tuổi bị lạc nhiều giờ trong rừng

VOV.VN - Công an xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi băng rừng tìm kiếm và đưa cụ bà bị lạc trở về nhà an toàn, bảo đảm tính mạng.

Công an xã ở Quảng Ngãi băng rừng cứu cụ bà 95 tuổi bị lạc nhiều giờ trong rừng

Công an xã ở Quảng Ngãi băng rừng cứu cụ bà 95 tuổi bị lạc nhiều giờ trong rừng

VOV.VN - Công an xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi băng rừng tìm kiếm và đưa cụ bà bị lạc trở về nhà an toàn, bảo đảm tính mạng.

Tìm được cụ ông 78 tuổi sau 6 ngày lạc trong rừng sâu ở Lâm Đồng
Tìm được cụ ông 78 tuổi sau 6 ngày lạc trong rừng sâu ở Lâm Đồng

VOV.VN - Sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm được cụ ông R Ông Ha Hoanh đi lạc đã 6 ngày trong rừng sâu.

Tìm được cụ ông 78 tuổi sau 6 ngày lạc trong rừng sâu ở Lâm Đồng

Tìm được cụ ông 78 tuổi sau 6 ngày lạc trong rừng sâu ở Lâm Đồng

VOV.VN - Sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm được cụ ông R Ông Ha Hoanh đi lạc đã 6 ngày trong rừng sâu.

Tìm thấy bé gái đi lạc trong rừng ở Lai Châu
Tìm thấy bé gái đi lạc trong rừng ở Lai Châu

VOV.VN - Sau nhiều giờ đi lạc vào rừng già, cháu bé Phùng Xạ Xô được lực lượng biên phòng phối hợp với lực lượng công an và chính quyền địa phương tỉnh Lai Châu tìm thấy tại khu vực rừng già cách bản khoảng 5km.

Tìm thấy bé gái đi lạc trong rừng ở Lai Châu

Tìm thấy bé gái đi lạc trong rừng ở Lai Châu

VOV.VN - Sau nhiều giờ đi lạc vào rừng già, cháu bé Phùng Xạ Xô được lực lượng biên phòng phối hợp với lực lượng công an và chính quyền địa phương tỉnh Lai Châu tìm thấy tại khu vực rừng già cách bản khoảng 5km.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục