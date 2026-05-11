Cứu cháu bé bị lạc trong rừng lúc đêm tối tại Lạng Sơn

Khoảng 19h30’ ngày 10/5, Công an xã Tân Đoàn, tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận tin báo của quần chúng về việc cháu T.T.D. (sinh năm 2021) bị đi lạc trong rừng. Theo nguồn tin, khoảng 14h ngày 10/5, cháu D. cùng mẹ đi chăn bò tại khu rừng Pá Nhạc, thôn Đoàn Kết, xã Tân Đoàn. Sau đó, cháu D. được mẹ đưa lên khu lán tại rừng Pá Nhạc và bảo đợi để mẹ đi đuổi bò. Khoảng 30 phút sau mẹ cháu quay lại thì không thấy cháu bé. Gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Ngay sau khi được báo cáo, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an xã Tân Đoàn nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp với các đơn vị chức năng và người dân tổ chức tìm kiếm. Quá trình tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn do trời tối, địa bàn rộng và thuộc khu rừng nhiều cây cối rậm rạp, dốc đứng.

Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm và trách nhiệm cao, đến khoảng 21h30’ cùng ngày, cán bộ chiến sĩ Công an xã Tân Đoàn và người dân đã phát hiện, tìm thấy cháu bé bị ngã nằm bất tỉnh tại khe thác suối thuộc khu vực rừng Pá Nhạc. Do bị ngã xuống khe suối sâu có vách đá cao gần 10m nên khi được tìm thấy, cháu D. trong tình trạng bị thương nặng ở vùng đầu (chấn thương sọ não), gãy xương đòn và chấn thương ở vùng bụng.

Đại tá Lê Đăng Khoa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cùng đoàn công tác tới thăm, động viên cháu bé và gia đình

Trước tình thế cấp thiết, nguy hiểm đến tính mạng của cháu bé, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng tại chỗ phối hợp lực lượng y tế tổ chức sơ cứu ban đầu và khẩn trương đưa cháu D. đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn (cách địa bàn khoảng 45km) để cấp cứu và điều trị. Đến nay, qua bước đầu điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, cháu bé đã có dấu hiệu hồi tỉnh, có phản xạ và đang được áp dụng các biện pháp y tế phù hợp.