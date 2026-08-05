"Cho 328 thí sinh thi lại để bảo đảm công bằng, không phải biện pháp kỷ luật"

Sai phạm tập thể, đủ căn cứ pháp lý để tổ chức thi lại

Sáng 5/8, tại cuộc họp báo thông tin về phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD&ĐT về diễn biến quá trình xử lý vụ việc tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang liên quan đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Bộ GD&ĐT cho biết đã phân tích dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của 34 tỉnh, thành phố, đồng thời tiếp nhận phản ánh từ báo chí và dư luận xã hội về việc Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có số lượng điểm 10 và điểm cao bất thường.

Ngày 2/7/2026, tức một ngày sau khi công bố điểm thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thành lập đoàn kiểm tra, có sự tham gia của Bộ Công an, nhằm làm rõ những nghi vấn liên quan đến kết quả thi tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, tại cuộc họp của Bộ GD&ĐT thông tin về phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra các khâu coi thi, chấm thi của tỉnh Tuyên Quang; phân tích dữ liệu kết quả thi; làm việc với hai giáo viên có liên quan đến công tác coi thi và giảng dạy tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Qua kiểm tra, đoàn nhận định có dấu hiệu bất thường trong công tác coi thi, đồng thời cung cấp thông tin và đề nghị Công an Tuyên Quang phối hợp xác minh, làm rõ.

Căn cứ Chỉ thị số 20 ngày 18/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng giáo dục nghề nghiệp năm 2026, cùng kết quả kiểm tra, đoàn kiểm tra đã đề nghị Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Tuyên Quang triển khai 5 nhóm nhiệm vụ.

Đối với nhóm nhiệm vụ thứ nhất, đoàn kiểm tra nhấn mạnh vi phạm xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang được Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sát sao. Tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của Chính phủ là xác minh đầy đủ, khách quan, chính xác sai phạm, bảo đảm công bằng, công khai theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, yêu cầu xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sai phạm; không bỏ sót vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và quy chế thi, đồng thời phân định rõ vai trò, trách nhiệm cũng như tính chất, mức độ vi phạm của từng tổ chức, cá nhân.

Đối với kết quả thi, phương án xử lý phải bảo đảm đúng quy chế thi và quy định của pháp luật; bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thí sinh, đồng thời giữ nghiêm kỷ cương, sự công bằng và uy tín của Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Ngày 7/7/2026, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Đến ngày 20/7/2026, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thụ lý hồ sơ vụ án xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang để tiếp tục điều tra. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 29 bị can và bắt tạm giam 14 đối tượng.

Theo kết quả điều tra ban đầu được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an trao đổi, sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang là sai phạm của tập thể điểm thi, khiến kết quả thi của tất cả thí sinh không bảo đảm tính trung thực, khách quan và công bằng. Căn cứ quy định của Quy chế thi, có cơ sở pháp lý để tổ chức thi lại tất cả các môn thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Cơ quan điều tra cũng xác định các sai phạm xảy ra trên phạm vi toàn bộ điểm thi, vi phạm yêu cầu về an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan và công bằng của kỳ thi theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Quy chế thi tốt nghiệp THPT. Do đó, có cơ sở pháp lý để tổ chức thi lại tất cả các môn thi đối với điểm thi này.

Bên cạnh đó, bước đầu cơ quan điều tra xác định có sự móc nối giữa phụ huynh và giáo viên làm ảnh hưởng đến kết quả thi của thí sinh; vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ theo quy định. Qua điều tra, cơ quan chức năng cũng cảnh báo phụ huynh không can thiệp vào việc thi cử và kết quả thi của con em mình.

Trên cơ sở kết quả điều tra ban đầu của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xin ý kiến các chuyên gia, các cơ quan liên quan và báo cáo cấp có thẩm quyền về phương án xử lý sai phạm xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Căn cứ ý kiến của các chuyên gia, các cơ quan liên quan, quan điểm chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và kết quả điều tra của cơ quan công an, Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đã họp và thống nhất đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hủy kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của kỳ thi diễn ra trong các ngày 11 và 12/6/2026 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, đồng thời tổ chức thi lại tất cả các môn mà thí sinh đã dự thi tại điểm thi này. Thời gian thi lại dự kiến vào các ngày 14 và 15/8/2026, kết quả thi dự kiến công bố vào ngày 19/8/2026.

Thứ hai, Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Tuyên Quang và Hội đồng thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Tuyên Quang có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để tổ chức kỳ thi lại theo đúng quy định.

Thi lại để bảo đảm công bằng, không phải biện pháp kỷ luật thí sinh

Về lý do tổ chức thi lại, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, qua phân tích dữ liệu điểm thi của thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, kết quả thi của tất cả các môn tại điểm thi này đều cao hơn so với các trường THPT chuyên của các tỉnh, thành trong khu vực.

Bên cạnh đó, theo Báo cáo số 227/BC-UBND ngày 20/7/2026 của UBND tỉnh Tuyên Quang, trước khi chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã xác định có giáo viên thừa nhận vào phòng thi nhắc bài ở các phòng thi, các môn thi.

Kết quả xác minh ban đầu của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cũng cho thấy đến nay đã có một số thí sinh thừa nhận có trao đổi bài thi, tuy nhiên, nội dung khai báo chưa phản ánh đầy đủ, toàn diện thực tế vụ việc.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, sai phạm xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang là sai phạm của tập thể điểm thi, làm cho kết quả thi của tất cả thí sinh không bảo đảm tính trung thực, khách quan và công bằng. Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT ngày 24/12/2024 và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 13/2026/TT-BGDĐT ngày 19/3/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có đủ cơ sở pháp lý để tổ chức thi lại tất cả các môn thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, cả 328 học sinh đều bị ảnh hưởng và Bộ GD&ĐT không phân biệt học sinh trung thực hay chưa trung thực khi xem xét phương án xử lý, bởi điểm bất thường là hệ quả từ sai phạm của Hội đồng thi. "Điều cốt lõi là phải hướng về người học", ông nói và cho biết thi lại là cơ hội để những học sinh có năng lực thực chất chứng minh "đây là điểm thật của mình". Đồng thời, Bộ sẽ hỗ trợ tâm lý, bảo đảm quyền lợi chính đáng của học sinh nhưng nếu sau này phát hiện vi phạm vẫn xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Về mục đích tổ chức thi lại, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết kết quả thi của các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong các ngày 11 và 12/6/2026 sẽ không được sử dụng để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Các thí sinh này cũng không được tham gia xét tuyển theo các phương thức khác cho đến khi có kết quả thi lại. Sau khi có kết quả thi lại, kết quả hợp lệ sẽ được cập nhật lên hệ thống và sử dụng để xét tuyển theo các nguyện vọng mà thí sinh đã đăng ký.

Việc tổ chức thi lại nhằm bảo đảm yêu cầu an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan và công bằng của kỳ thi; không phải là biện pháp xử lý kỷ luật đối với các thí sinh dự thi tại điểm thi này mà nhằm bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, không để những thí sinh có năng lực thực chất bị mất cơ hội học tập, đồng thời giữ nghiêm kỷ cương, sự công bằng và uy tín của kỳ thi.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, trong đó có các trường hợp vi phạm và thí sinh vi phạm, sẽ được xem xét, xử lý căn cứ vào kết quả điều tra và mức độ vi phạm cụ thể theo quy định.

Về căn cứ pháp lý để tổ chức thi lại, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết việc này được thực hiện trên cơ sở khoản 2 Điều 2, điểm c khoản 2 Điều 7 và khoản 1 Điều 59 Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT ngày 24/12/2024, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 13/2026/TT-BGDĐT ngày 19/3/2026.

Cụ thể, khoản 2 Điều 2 của Quy chế thi quy định Kỳ thi tốt nghiệp THPT phải bảo đảm các yêu cầu về an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan và công bằng.

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, phổ điểm môn Toán tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang thu hút sự quan tâm của dư luận khi có nhiều kết quả cao bất thường. Theo thống kê, trong tổng số 154 bài thi đạt điểm 10 môn Toán của tỉnh Tuyên Quang, có 147 bài thuộc thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nơi có 328 thí sinh dự thi. Đến cuối tháng 7/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án, khởi tố 27 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" Trước những dấu hiệu bất thường, Bộ GD&ĐT đã thành lập tổ công tác phối hợp với Bộ Công an kiểm tra, xác minh. Kết quả rà soát ban đầu cho thấy không phát hiện dấu hiệu bất thường ở các khâu in sao đề thi, vận chuyển, bảo quản đề thi và chấm thi. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định cần tiếp tục điều tra, làm rõ các dấu hiệu vi phạm trong khâu coi thi. Đến cuối tháng 7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án, khởi tố 27 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Sau đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiếp nhận hồ sơ vụ án để trực tiếp điều tra theo thẩm quyền. Trước đó, chiều 3/8, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra khẩn trương kết luận điều tra, bảo đảm xử lý nghiêm minh các vi phạm theo quy định của pháp luật; đồng thời kiến nghị các cơ quan của Đảng xem xét xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân liên quan Thủ tướng cũng giao Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan công bố công khai hướng xử lý đối với vụ việc tại Tuyên Quang và các địa phương khác, đồng thời thông tin rộng rãi để nhân dân và dư luận theo dõi. Ngoài Tuyên Quang, sau Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, một số địa phương khác cũng ghi nhận các vụ việc vi phạm quy chế thi và đang được cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định.