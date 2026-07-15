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Thủ tướng: Vụ việc tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có tính chất đặc biệt nghiêm trọng

Thứ Tư, 19:13, 15/07/2026
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VOV.VN - Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tuyên Quang chiều 15/7, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định vụ việc xảy ra tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có tính chất đặc biệt nghiêm trọng; đề nghị xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm dựa trên đúng tính chất vi phạm.

Cuối buổi chiều nay (15/7), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tuyên Quang về tình hình thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện nhiệm vụ thời gian tới.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tuyên Quang.

Báo cáo với Thủ tướng, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc cho biết: Những ngày qua trên mạng xã hội rất quan tâm đến vi phạm pháp luật trong vụ gian lận thi cử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Tuyên Quang đã và đang chỉ đạo các cơ quan chức năng hoạt động tích cực, huy động tối đa lực lượng, khẩn trương điều tra một cách toàn diện, quyết liệt, triệt để.

Tính đến ngày hôm nay đã chứng minh được 26 người có vi phạm pháp luật. Tỉnh Tuyên Quang cũng xác định xử lý giải quyết vụ án một cách triệt để, nghiêm túc, có tính răn đe, cảnh tỉnh không cho tương tự xảy ra ở các nơi khác.

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Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc báo cáo với Thủ tướng.

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, tại buổi cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức cho biết hiện tại, vụ án đang được tiến hành dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Công an tỉnh Tuyên Quang. Cơ quan điều tra đang tiến hành các bước điều tra đối với bị can theo đúng quy định của pháp luật.

Quá trình giải quyết vụ án phải đảm bảo tuyệt đối sự công tâm, khách quan, toàn diện và xử lý rất khẩn trương. Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra sẽ phối hợp chặt với các cơ quan chức năng liên quan để xử lý nghiêm minh, đúng các quy định của pháp luật và Nhà nước.

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Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức phát biểu tại cuộc họp

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định vụ việc xảy ra tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, tác động tiêu cực đến tính nghiêm minh, công bằng của kỳ thi cũng như niềm tin của xã hội và người dân. Để có cơ sở xử lý vụ việc một cách khách quan, nghiêm minh, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng phải bảo đảm các nguyên tắc: Xác minh đầy đủ, khách quan bản chất của vụ việc. Bảo đảm công bằng, công khai theo đúng quy định của pháp luật. Xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm dựa trên đúng tính chất vi phạm. Đề xuất phương án xử lý theo đúng quy chế, bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, quyền lợi chính đáng của học sinh, đồng thời giữ nguyên kỷ cương và sự công bằng. 

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Thủ tướng đề nghị xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm dựa trên đúng tính chất vi phạm.

Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, cùng UBND tỉnh Tuyên Quang chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo. Trong quá trình chờ kết luận chính thức, người dân cần tin tưởng vào sự công tâm, trách nhiệm của cơ quan điều tra. 

Theo đó, Bộ Công an được giao tiếp tục chỉ đạo Công an tỉnh Tuyên Quang tập trung làm rõ các hành vi vi phạm. Yêu cầu đặt ra là phải xác định rõ bản chất vi phạm để xử lý nghiêm, đề xuất phương án xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không bỏ lọt". Bên cạnh đó, các lãnh đạo có liên quan cũng phải thực hiện kiểm điểm nghiêm túc. 

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Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Về phía địa phương, UBND tỉnh Tuyên Quang có trách nhiệm chỉ đạo sát sao tình hình, quyết không để phát sinh thêm tiêu cực trên địa bàn. Chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho dư luận, đồng thời nghiêm túc nhận thiếu sót trong công tác tổ chức. Sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng, UBND tỉnh sẽ phối hợp đề xuất phương án xử lý lên Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Bí thư Tỉnh uỷ Tuyên Quang Hầu A Lềnh khẳng định sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm sau vụ việc. Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực quyết định đưa vụ việc vào diện theo dõi, chỉ đạo. Hiện tỉnh Tuyên Quang cũng đã chỉ đạo các cơ quan của Đảng, các cơ quan của khối nội chính phối hợp với lại cơ quan Công an, cơ quan của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh để tập trung xử lý vụ việc.

Tới đây, Ban Chỉ đạo sẽ họp cùng với báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để có những giải pháp lãnh đạo quyết liệt, sâu sát hơn trong thời gian tới.

Lại Hoa/VOV
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