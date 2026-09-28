English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chòi tôn 200m² đổ sập trong mưa lớn ở Đồng Nai, 7 người kịp tháo chạy thoát thân

Thứ Hai, 14:59, 28/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đang trú mưa cùng 5 xe máy trong chòi tôn 200m² tại xã Tân Quan (Đồng Nai), 7 người dân phát hiện dấu hiệu rung lắc nên kịp thời tháo chạy trước khi giông lốc kèm mưa lớn quật sập toàn bộ công trình. Công an xã Tân Quan đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tháo dỡ khung thép, hỗ trợ di dời phương tiện.

Trước đó, khoảng 16h ngày 27/9, trên địa bàn xã Tân Quan, TP. Đồng Nai (trước là huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) xảy ra mưa lớn kèm giông lốc mạnh, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và đi lại của người dân.

Thời điểm này, nhiều người dân và công nhân cao su đang làm việc ngoài rẫy không kịp về nhà nên phải tìm nơi trú ẩn.

choi ton 200m do sap trong mua lon o Dong nai, 7 nguoi kip thao chay thoat than hinh anh 1
Công trình bị sập (Ảnh: Công an xã Tân Quan)

Tại chòi tôn bên đường liên ấp (thuộc khu vực lô cao su 12/25, Đội Xa Trạch, ấp Văn Hiên, xã Tân Quan), 7 người dân cùng 5 xe máy vào trú mưa thì trận giông lốc bất ngờ quật mạnh.

Cơn gió lớn kéo đổ toàn bộ chòi tôn và hệ thống cột thép có diện tích khoảng 200m² xuống lòng đường liên ấp, đè lên 5 xe máy bên dưới.

choi ton 200m do sap trong mua lon o Dong nai, 7 nguoi kip thao chay thoat than hinh anh 2
Lực lượng hỗ trợ đưa những chiếc xe máy mắc kẹt ra ngoài (Ảnh: Công an xã Tân Quan)

Nhờ phát hiện kịp thời các dấu hiệu rung lắc, toàn bộ 7 người dân đã nhanh chóng tháo chạy ra khỏi khu vực nguy hiểm nên không xảy ra thiệt hại về người.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tân Quan đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và nhân dân địa phương khẩn trương đến hiện trường.

choi ton 200m do sap trong mua lon o Dong nai, 7 nguoi kip thao chay thoat than hinh anh 3
Lực lượng chức năng tháo gỡ công trình chòi tôn 200m2 bị sập (Ảnh: Công an xã Tân Quan)

Các lực lượng đã lập tức phân luồng, điều tiết giao thông, cảnh báo người dân không đi vào khu vực nguy hiểm. Đồng thời, lực lượng chức năng tháo dỡ phần mái tôn, khung thép bị sập, di dời 5 xe máy bị mắc kẹt, hỗ trợ đưa phương tiện đi sửa chữa và giải phóng mặt đường liên ấp trong thời gian ngắn nhất.

Công an xã khuyến cáo, trong mùa mưa bão, giông lốc bất thường, người dân hạn chế trú mưa tại các chòi tạm, công trình xuống cấp, hoặc khu vực gần cây lớn, cột điện nguy cơ sập đổ cao.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mưa lớn, dông lốc ở Hậu Giang và Cà Mau gây sập nhà, tốc mái nhiều hộ gia đình
Mưa lớn, dông lốc ở Hậu Giang và Cà Mau gây sập nhà, tốc mái nhiều hộ gia đình

VOV.VN - Mưa lớn và dông lốc đã gây nhiều thiệt hại ở các tỉnh Hậu Giang và Cà Mau, làm tốc mái hoặc sập nhà của nhiều hộ gia đình tại đây.

Mưa lớn, dông lốc ở Hậu Giang và Cà Mau gây sập nhà, tốc mái nhiều hộ gia đình

Mưa lớn, dông lốc ở Hậu Giang và Cà Mau gây sập nhà, tốc mái nhiều hộ gia đình

VOV.VN - Mưa lớn và dông lốc đã gây nhiều thiệt hại ở các tỉnh Hậu Giang và Cà Mau, làm tốc mái hoặc sập nhà của nhiều hộ gia đình tại đây.

Cây cổ thụ gẫy, đổ sập nhà xưởng do mưa lốc ở Sơn La
Cây cổ thụ gẫy, đổ sập nhà xưởng do mưa lốc ở Sơn La

VOV.VN - Mưa lớn và gió lốc mạnh đã làm gẫy cây cổ thụ, đổ vào nhà xưởng và xe ô tô của gia đình ông Nguyễn Nhật Sơn. Rất may không có thiệt hại về người.

Cây cổ thụ gẫy, đổ sập nhà xưởng do mưa lốc ở Sơn La

Cây cổ thụ gẫy, đổ sập nhà xưởng do mưa lốc ở Sơn La

VOV.VN - Mưa lớn và gió lốc mạnh đã làm gẫy cây cổ thụ, đổ vào nhà xưởng và xe ô tô của gia đình ông Nguyễn Nhật Sơn. Rất may không có thiệt hại về người.

Hơn 1.200 nhà dân ở Sơn La bị mưa đá, gió lốc gây sập đổ, tốc mái
Hơn 1.200 nhà dân ở Sơn La bị mưa đá, gió lốc gây sập đổ, tốc mái

VOV.VN - Các trận mưa đá, gió lốc xảy ra trên địa bàn tỉnh Sơn La đã làm hàng nghìn nhà dân bị ảnh hưởng, nhiều diện tích nông nghiệp bị hư hại.

Hơn 1.200 nhà dân ở Sơn La bị mưa đá, gió lốc gây sập đổ, tốc mái

Hơn 1.200 nhà dân ở Sơn La bị mưa đá, gió lốc gây sập đổ, tốc mái

VOV.VN - Các trận mưa đá, gió lốc xảy ra trên địa bàn tỉnh Sơn La đã làm hàng nghìn nhà dân bị ảnh hưởng, nhiều diện tích nông nghiệp bị hư hại.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục