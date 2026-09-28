Chòi tôn 200m² đổ sập trong mưa lớn ở Đồng Nai, 7 người kịp tháo chạy thoát thân

Trước đó, khoảng 16h ngày 27/9, trên địa bàn xã Tân Quan, TP. Đồng Nai (trước là huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) xảy ra mưa lớn kèm giông lốc mạnh, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và đi lại của người dân.

Thời điểm này, nhiều người dân và công nhân cao su đang làm việc ngoài rẫy không kịp về nhà nên phải tìm nơi trú ẩn.

Công trình bị sập (Ảnh: Công an xã Tân Quan)

Tại chòi tôn bên đường liên ấp (thuộc khu vực lô cao su 12/25, Đội Xa Trạch, ấp Văn Hiên, xã Tân Quan), 7 người dân cùng 5 xe máy vào trú mưa thì trận giông lốc bất ngờ quật mạnh.

Cơn gió lớn kéo đổ toàn bộ chòi tôn và hệ thống cột thép có diện tích khoảng 200m² xuống lòng đường liên ấp, đè lên 5 xe máy bên dưới.

Lực lượng hỗ trợ đưa những chiếc xe máy mắc kẹt ra ngoài (Ảnh: Công an xã Tân Quan)

Nhờ phát hiện kịp thời các dấu hiệu rung lắc, toàn bộ 7 người dân đã nhanh chóng tháo chạy ra khỏi khu vực nguy hiểm nên không xảy ra thiệt hại về người.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tân Quan đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và nhân dân địa phương khẩn trương đến hiện trường.

Lực lượng chức năng tháo gỡ công trình chòi tôn 200m2 bị sập (Ảnh: Công an xã Tân Quan)

Các lực lượng đã lập tức phân luồng, điều tiết giao thông, cảnh báo người dân không đi vào khu vực nguy hiểm. Đồng thời, lực lượng chức năng tháo dỡ phần mái tôn, khung thép bị sập, di dời 5 xe máy bị mắc kẹt, hỗ trợ đưa phương tiện đi sửa chữa và giải phóng mặt đường liên ấp trong thời gian ngắn nhất.

Công an xã khuyến cáo, trong mùa mưa bão, giông lốc bất thường, người dân hạn chế trú mưa tại các chòi tạm, công trình xuống cấp, hoặc khu vực gần cây lớn, cột điện nguy cơ sập đổ cao.