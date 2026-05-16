Chồng tử vong, con gái mất tích sau vụ chìm ghe ở Cà Mau

Thông tin ban đầu, khoảng 2h30 cùng ngày, người dân khu vực nghe tiếng kêu cứu trên sông nên tổ chức tìm kiếm, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Chiếc ghe bị chìm.

Qua xác minh ban đầu, khoảng 23h ngày 15/5, ghe mang số đăng ký CM-10666 neo đậu tại khu vực bến bốc dỡ vật liệu xây dựng để chờ nước lớn thì bị chìm. Trên ghe có ba người gồm bà Dương Thị Bích Thùy (34 tuổi) và chồng là ông K. (46 tuổi) con là bé Đ. (6 tuổi), cùng ngụ tỉnh An Giang.

Bà Thùy được đưa đi cấp cứu, ông K. đã được tìm thấy tử vong, riêng cháu Đ. vẫn chưa được tìm thấy.

Vụ việc làm 3 người thương vong.

Hiện lực lượng chức năng phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục tìm kiếm người mất tích và làm rõ nguyên nhân vụ việc.