Bảo hiểm y tế hộ gia đình, góp phần sẻ chia gánh nặng cho người dân

Tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, người dân được Quỹ bảo hiểm thanh toán số tiền khám chữa bệnh không giới hạn theo phạm vi, mức hưởng, có thể lên tới hàng tỷ đồng. Đây là chính sách ưu việt của Đảng, Nhà nước, giúp người dân vượt qua những khó khăn về kinh tế khi không may ốm đau.

Chị Nguyễn Thị Hạnh, ở phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng nhiều năm nay đều tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Gia đình chị Hạnh thuộc diện khó khăn, cả 5 người sống trong ngôi nhà chật chội chưa đầy 30m2. Hàng ngày, chị Nguyễn Thị Hạnh đi phụ quán ăn, ai thuê gì cũng làm, công việc bếp bênh, chồng thì chạy xe thồ. Chị Nguyễn Thị Hạnh cho biết, trung bình mỗi năm, dành số tiền hơn 4 triệu đồng để mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình phòng ngừa không may bị ốm đau, bệnh tật. Trước đây, chị Nguyễn Thị Hạnh bị bệnh nhân xơ tử cung phải nhập viện để phẫu thuật, các khoản chi phí hết 40 triệu đồng, nhờ được bảo hiểm y tế thanh toán 80% nên gia đình giảm gánh nặng về kinh tế.

“Bảo hiểm xã hội cơ sở Thanh Khê tuyên truyền nên tôi đã tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, có lợi ích cho mình. Ví dụ đau ốm bệnh tật mình cũng được bảo hiểm chi trả 80%. Trước đây tôi bị đau nhập viện điều trị nếu không có bảo hiểm tốn rất nhiều tiền”, chị Nguyễn Thị Hạnh chia sẻ.

Theo ông Hà Đức Hải, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình sẽ được chi trả 80% chi phí khám chữa bệnh, người bệnh chỉ thanh toán 20% chi phí. Hưởng ứng Tháng cao điểm vận động, triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân, Bảo hiểm xã hội cơ sở Thanh Khê tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa, tính nhân văn, mức hỗ trợ và giảm trừ khi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Qua đó, người lao động, người dân trên địa bàn hiểu được ý nghĩa, trách nhiệm và quyền lợi chủ động tham gia bảo hiểm y tế như một nhu cầu thiết yếu.

Ông Hà Đức Hải, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết thêm: “Hiện nay, tỷ lệ người tham gia Bảo hiểm xã hội trên địa bàn quản lý đã đạt được gần 92%. Bảo hiểm xã hội cơ sở Thanh Khê, tổ chức dich vụ hỗ trợ tuyên truyền đến người dân về lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế để giảm chi phí khi đi khám chữa bệnh. Đặc biệt, trong Tháng cao điểm triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân tháng 5, chúng tôi tổ chức rất nhiều hoạt động tuyên truyền, lồng ghép tại các hội nghị, nhóm nhỏ để phố biến rộng rãi đến toàn bộ người dân trên địa bàn quản lý”.

Từ đầu năm đến nay, Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng đã ký kết hợp đồng khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế với 116 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn, giải quyết cho hơn 2,3 triệu lượt người khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế nội trú và ngoại trú. Chi phí khám chữa bệnh là hơn 2.000 tỷ đồng tăng 6% so cùng kỳ năm trước.

Từ đầu năm đến nay, Quỹ bảo hiểm y tế đã chi trả cho hơn 800.000 lượt người có thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình đi khám chữa bệnh với số tiền gần 640 tỷ đồng. Ông Nguyễn Trí Đại, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội thành phố Đà Nẵng khẳng định: Nhờ tham gia Bảo hiểm y tế hộ gia đình nên nhiều người được khám chữa bệnh, được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Ông Nguyễn Trí Đại cho biết: “Đối với bảo hiểm y tế hộ gia đình khi người dân tham gia, đây là chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước giúp cho người dân chẳng may ốm đau, bệnh tật thì có Quỹ bảo hiểm y tế san sẻ, chi trả giúp họ an tâm hơn trong cuộc sống”.