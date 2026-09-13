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Chú chó mực theo bé trai 6 tuổi suốt hành trình 1 ngày lạc trên núi

Chủ Nhật, 14:06, 13/09/2026
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VOV.VN - Ngày 13/9, Công an phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk cho biết, lực lượng chức năng vừa tìm thấy một bé trai 6 tuổi đi lạc trên núi, cách nhà hơn 10km. Đặc biệt, trong suốt hành trình, chú chó mực của gia đình vẫn luôn đi theo cậu bé và cả hai được tìm thấy cùng nhau.

Thông tin từ Công an phường Sông Cầu cho biết, khoảng 15h30 ngày 12/9, bé trai tên N.G.K. (6 tuổi) rời khỏi nhà. Đến khoảng 16h30, không thấy cháu trở về, gia đình trình báo Công an phường Sông Cầu.

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Cậu bé rời khỏi nhà cùng chú cho mực. (Ảnh cắt từ clip)

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường huy động lực lượng, phối hợp các đơn vị liên quan, gia đình và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm trên diện rộng, xuyên đêm đến rạng sáng 13/9.

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Bé trai 6 tuổi được lực lượng chức năng đưa xuống núi sáng 13/9. (Ảnh: Người dân địa phương)

Đến khoảng 8h50 ngày 13/9, anh Trương Văn Dân, trú tổ dân phố Lệ Uyên, trong lúc hỗ trợ tìm kiếm đã phát hiện cháu K. tại khu vực phía sau núi Ông Định, thuộc tổ dân phố Lệ Uyên. Lúc này, chú chó mực của gia đình vẫn ở bên cạnh cậu bé.

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Chú chó mực đã theo bé trai 6 tuổi suốt hành trình 1 ngày lạc trên núi. (Ảnh: Người dân địa phương)

Vị trí phát hiện cháu cách nhà hơn 10km theo hướng Tây Bắc. Nhận được tin báo, Công an phường Sông Cầu phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự phường nhanh chóng tiếp cận hiện trường, đưa cháu bé xuống núi an toàn và bàn giao cho gia đình.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
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