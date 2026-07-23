100 người cùng chó nghiệp vụ, flycam tìm bé trai 14 tuổi mất tích ở Đắk Lắk

Ngày 23/7, ông Huỳnh Viết Trung, Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk cho biết, địa phương vẫn đang duy trì lực lượng, mở rộng phạm vi tìm kiếm cháu L.V.M. mất tích từ ngày 17/7. Nguyên nhân vụ mất tích hiện chưa được xác định.

Hình ảnh cháu bé mất tích do gia đình cung cấp.

Theo gia đình, cháu L.V.M bị khuyết tật trí tuệ, khả năng nhận biết, giao tiếp và xác định phương hướng hạn chế. Sau khi gia đình trình báo, địa phương đã khẩn trương triển khai tìm kiếm trên diện rộng tại khu vực cháu bé được cho là xuất hiện lần cuối.

Khu vực tìm kiếm chủ yếu là đồi núi, rừng tự nhiên và rừng sản xuất xen kẽ, có nhiều khe suối, dốc cao, đường mòn nhỏ, thảm thực vật dày, khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng tìm kiếm cả ngày lẫn đêm. (Ảnh: người dân xã Hoà Sơn)

Những ngày qua, lực lượng hơn 100 người gồm công an, quân sự, dân quân tự vệ, lực lượng cơ động của tỉnh và người dân địa phương đã được huy động tham gia tìm kiếm. Chó nghiệp vụ, nhiều thiết bị flycam cũng được sử dụng để rà soát các khu vực trọng điểm nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Các tổ tìm kiếm được chia thành nhiều nhóm, hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm, mở rộng phạm vi rà soát tại các khu vực rừng, núi, khe suối và những nơi ít người qua lại.

Các tổ nhóm tổ chức tìm kiếm cháu bé mất tích cả ban ngày và ban đêm. (Ảnh: người dân xã Hoà Sơn)

Chính quyền địa phương cũng kêu gọi các tổ chức, cá nhân có flycam và có kinh nghiệm tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ để nâng cao khả năng phát hiện dấu vết của cháu L.V.M.

Theo gia đình, L.V.M có thói quen đi chơi quanh xóm và khu vực rừng gần nhà rồi tự trở về. Chiều 17/7, cháu đi vào khu vực rừng như thường lệ. Sau đó, bố cháu nhận được cuộc gọi với nội dung: "Con nằm trong rừng núi rồi, bố mẹ cứu con với" rồi điện thoại mất kết nối. Từ đó đến nay, gia đình không thể liên lạc với cháu.

Lực lượng công an huy động chó nghiệp vụ để tìm kiếm cháu bé mất tích. (Ảnh: người dân xã Hoà Sơn)

Chính quyền xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk đề nghị người dân nếu phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến cháu L.V.M. khẩn trương thông báo cho cơ quan chức năng để phục vụ công tác tìm kiếm.

Lực lượng chức năng và người dân xã Hoà Sơn, tỉnh Đắk Lắk tổ chức tìm kiếm bé trai mất tích.

“Chính quyền địa phương, gia đình, người dân vẫn đang cố gắng đi tìm. Bình quân lúc nào cũng trên 100 người đi tìm. Phạm vi từ nhà cháu ra tầm 5-6km tìm rất kỹ, tìm đi tìm lại. Vẫn đang cố gắng huy động thêm chó nghiệp vụ và flycam để mở rộng tìm kiếm”- ông Huỳnh Viết Trung, Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn nói.