Chủ cơ sở bán thịt chó tử vong do bệnh dại

Đó là ông Nguyễn Ngọc S. (sinh năm 1968), tại ấp Mỹ Trường, xã Mỹ Tịnh An, tỉnh Đồng Tháp, là chủ cơ sở kinh doanh thịt chó. Vào lúc 11h00 ngày 15/4, bệnh nhân có biểu hiện chóng mặt, tê nửa người phải. Trước khi nhập viện 3 ngày, người bệnh có dấu hiệu chóng mặt xoay tròn tăng dần kèm tê yếu nửa người phải, tự mua thuốc điều trị nhưng không giảm nên nhập viện.

Chó là động vật chính thường gây ra bệnh dại

Ngày 16/4, bệnh nhân vào bệnh viện được chẩn đoán chóng mặt tư thế kịch phát lành tính, tăng huyết áp; tình trạng tê nửa người phải nhiều hơn, sức cơ nửa người phải 4/5; than khó nuốt nước nhưng vẫn ăn được, không nói đớ.

Đến chiều ngày 17/4, bệnh nhân tỉnh, có biểu hiện sợ nước, uống nước cảm giác khó thở; không sốt, vẫn ăn và nuốt được. Khoa Nội Thần kinh mời hội chẩn bác sĩ khoa Nhiễm, kết luận chẩn đoán theo dõi dại/tăng huyết áp (tiền căn: không bị chó cắn, người bệnh bán thịt chó). Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM và đến ngày 17/4 thì xin ra viện.

Bệnh nhân xuất viện với chẩn đoán: bệnh dại thể hung dữ, cao huyết áp, suy hô hấp. Bệnh nhân tử vong vào ngày 20/4 tại nhà. Trước đó, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm PCR virus dại dương tính. Tình trạng bệnh khi xuất viện về nhà từ ngày 18/4 - 20/4/2026: bệnh nhân mất tri giác, sợ nước, sợ gió, không ăn uống được.

Được biết, nhà bệnh nhân có nuôi 1 con chó khoảng 2–3 tháng tuổi (chó đã được tiêm ngừa dại trong thời hạn 1 năm, được cột lại từ trước khi xảy ra bệnh). Bệnh nhân thỉnh thoảng có chơi với chó, hay bị cào cấu, quặm tay chân. Con chó hiện còn sống, không có biểu hiện dại.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã thông báo đến Trạm Y tế xã Mỹ Tịnh An để tiến hành điều tra, xác minh; đồng thời liên hệ với Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp chỉ đạo trong công tác truy vết các trường hợp nghi ngờ trên động vật có liên quan.

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo từ Trung tâm Y tế xã Mỹ Tịnh An và kết quả điều tra, xác minh tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, Trạm Y tế xã Mỹ Tịnh An phối hợp với thú y viên và trưởng ấp tiến hành điều tra dịch tễ ca bệnh theo quy định.

Đồng thời, lập danh sách các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân trong suốt thời gian phát bệnh (từ ngày 15/4/2026 đến nay), hướng dẫn đi tiêm vaccine ngừa dại ngay và theo dõi sát lịch tiêm.

Hướng dẫn gia đình thực hiện vệ sinh, tẩy uế đối với nước bọt và các đồ vật bị nhiễm chất tiết của người bệnh bằng các hóa chất diệt khuẩn thông thường. Những người chăm sóc, phục vụ trực tiếp người bệnh nên dùng găng tay, mặc áo mưa dùng một lần, đeo khẩu trang. Sau khi người bệnh tử vong, hướng dẫn người nhà tiến hành sát trùng, tẩy uế lần cuối tại gia đình và mai táng theo quy định đối với bệnh truyền nhiễm nhóm B.

Đồng thời, tham mưu cho UBND xã tổ chức các hoạt động phòng, chống dại trên địa bàn; ra văn bản thông báo cho các lò mổ, các trường hợp bán thịt chó liên quan đến bệnh nhân trong thời gian 3 tháng trở lại đây liên hệ y tế xã để được tư vấn.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp tiếp tục chỉ đạo, điều phối, hướng dẫn chuyên môn cho trạm y tế trong xác minh, điều tra và xử lý ca bệnh, người tiếp xúc theo quy định; phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh điều tra nguồn lây trên động vật và các cơ sở giết mổ liên quan. Đồng thời, chỉ đạo tăng cường truyền thông giáo dục sức khỏe tại khu vực xã Mỹ Tịnh An, cung cấp thông tin chính xác về tình hình ca bệnh, tránh gây hoảng loạn nhưng vẫn cảnh báo mạnh mẽ về mức độ nguy hiểm; tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe và việc tiêm ngừa của các đối tượng nguy cơ.