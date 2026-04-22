Cần Thơ tăng tốc phát triển đô thị thông minh

Thứ Tư, 15:22, 22/04/2026
VOV.VN - Cần Thơ đang tăng tốc phát triển đô thị thông minh, tập trung hoàn thiện tiêu chí, xây dựng hạ tầng dữ liệu và ứng dụng AI nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thông tin được nêu tại cuộc họp ngày 22/4.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, thành phố Cần Thơ đang tăng tốc phát triển đô thị thông minh, tập trung hoàn thiện các tiêu chí theo quy định, đồng thời ưu tiên xây dựng hạ tầng dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thông tin được đưa ra tại cuộc họp Hội đồng điều phối phát triển đô thị thông minh do UBND thành phố Cần Thơ tổ chức ngày 22/4.

UBND thành phố Cần Thơ tổ chức họp Hội đồng điều phối phát triển đô thị thông minh

Theo báo cáo của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ, đến nay thành phố đã hoàn thành 3/16 tiêu chí, gồm: hệ thống tiếp nhận phản ánh trực tuyến của người dân; công trình công cộng bảo đảm tiếp cận cho người khuyết tật; và xử lý nước thải đạt quy chuẩn. Đồng thời, 8 tiêu chí khác đang được triển khai, tập trung vào các lĩnh vực như quy hoạch trên nền tảng GIS (Hệ thống thông tin địa lý), giám sát giao thông thời gian thực, quản lý cấp nước thông minh, phân loại rác tại nguồn, hồ sơ sức khỏe điện tử và hệ thống camera an ninh.

Hiện còn 5 tiêu chí chưa triển khai, trong đó có chiếu sáng thông minh, quan trắc môi trường không khí, hạ tầng viễn thông và ứng dụng du lịch thông minh. Theo quy định, để đạt đô thị thông minh cấp độ 1, địa phương cần đạt tối thiểu 12/16 tiêu chí. Vì vậy, Cần Thơ đang ưu tiên đầu tư các dự án trọng điểm như hệ thống chiếu sáng thông minh, quan trắc không khí và nâng cấp ứng dụng du lịch.

Cần Thơ đẩy mạnh phát triển đô thị thông minh

Theo Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2026–2030, thành phố triển khai 59 nhiệm vụ, dự án do các sở, ngành chủ trì. Riêng giai đoạn 2026–2027 có 21 nhiệm vụ trọng tâm, tập trung xây dựng nền tảng dữ liệu, hạ tầng công nghệ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý đô thị, nhất là các lĩnh vực giao thông, chống ngập và xử lý rác thải.

Trong quý I/2026, các sở, ngành đã bước đầu triển khai kế hoạch; một số đơn vị đã ban hành kế hoạch cụ thể. Ngành xây dựng đang đẩy mạnh các dự án như giao thông thông minh, bãi đỗ xe thông minh và nền tảng dữ liệu ngành. Tuy nhiên, quá trình triển khai còn gặp khó khăn do thiếu cơ chế phối hợp, dữ liệu phân tán, nguồn lực tài chính và nhân lực chuyên sâu còn hạn chế. Thời gian tới, thành phố tập trung hoàn thiện cơ chế, phát triển hạ tầng dữ liệu dùng chung, thu hút nguồn lực đầu tư và nâng cao chất lượng nhân lực, nhằm thúc đẩy phát triển đô thị thông minh theo hướng bền vững.

Thành phố Cần Thơ đang tăng tốc phát triển đô thị thông minh

Phát biểu tại phiên họp thứ nhất Hội đồng điều phối phát triển đô thị thông minh thành phố Cần Thơ, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, thành phố xác định phát triển đô thị thông minh là một phần của chuyển đổi số, bao trùm nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, môi trường, an sinh xã hội, tài nguyên. Vì vậy, dữ liệu được xem là nền tảng cốt lõi, các sở, ngành và địa phương cần chủ động xây dựng cơ sở dữ liệu, bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ và liên thông với hệ thống dữ liệu của thành phố và quốc gia.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ yêu cầu rà soát, tinh gọn danh mục dự án, tránh dàn trải, ưu tiên các dự án tổng thể, tích hợp thay vì chia nhỏ. Cùng với đó, cơ chế phối hợp cần rõ đầu mối, rõ trách nhiệm; mỗi nhiệm vụ chỉ giao một đơn vị chủ trì.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhấn mạnh: “Đô thị thông minh này chỉ là một phần trong Nghị quyết 57. Nghị quyết 57 về chuyển đổi số ở các sở, ngành, địa phương, xã phường thì chúng ta đều phải xây dựng cơ sở dữ liệu, đều chia sẻ, kết nối liên thông lên cơ sở dữ liệu của thành phố, đồng thời kết nối lên cơ sở dữ liệu quốc gia, từ đó các đô thị thông minh này gồm nhiều lĩnh vực”.

Đề án phát triển đô thị thông minh giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn đến năm 2040 gắn với hiện đại hóa hạ tầng, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Thành phố Cần Thơ là một trong 4 địa phương trên cả nước (Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng) đã ban hành đề án phát triển đô thị thông minh theo chỉ đạo của Trung ương. Đồng thời, Cần Thơ cũng là một trong 2 đô thị trực thuộc Trung ương (cùng Hà Nội) sớm ban hành quyết định thành lập Hội đồng điều phối phát triển đô thị thông minh.

Phạm Hải/VOV-ĐBSCL
Tag: đô thị thông minh Cần Thơ chuyển đổi số đô thị thông minh AI quản lý đô thị hạ tầng dữ liệu
