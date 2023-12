Chủ tịch Hà Nội: Không dồn cải tạo lòng đường, vỉa hè vào cuối năm

Sáng nay (27/12), tại Hội nghị giao ban trực tuyến Thường Thành uỷ-HĐND-UBND thành phố Hà Nội với lãnh đạo quận, huyện, thị xã quý IV/2023 về công tác chuẩn bị tổ chức chăm lo Tết, công tác an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, thực hiện chế độ chính sách đối với người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người lao động; công tác tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Dương lịch 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Không dồn các công trình đào đường, vỉa hè vào cuối năm

Tại hội nghị, liên quan tình trạng cải tạo vườn hoa, vỉa hè, lòng đường của các đơn vị vào dịp cuối năm, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho rằng phải làm quyết liệt: “Chúng ta đã nói mãi không được vì liên quan đến kế hoạch ngân sách cứ đầu năm làm kế hoạch đấu thầu cuối năm mới triển khai. Quy trình ngân sách năm sau phải làm ngược trở lại làm sao khi kết thúc thi công trước mùa mưa từ tháng 5, tháng 6, 7, không dồn các công trình đào đường, vỉa hè vào cuối năm. Người dân nói, báo chí nói mãi, đề nghị các đồng chí lưu ý phải đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng để trước tết bộ mặt thành phố văn minh, lịch sự”.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Thường trực Thành uỷ đánh giá cao sự chủ động tích cực trách nhiệm của các sở ngành, địa phương, các đoàn thể đã triển khai theo đúng kế hoạch trong công tác chuẩn bị chăm lo Tết.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại hội nghị

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, để thực hiện tốt các điều kiện để phục vụ nhân dân vui xuân đón mừng năm mới Tết Giáp Thìn 2024, Hà Nội đã chủ động tích cực triển khai ngay các chỉ đạo về công tác chuẩn bị đảm bảo điều kiện phục vụ cho người dân đón Tết năm 2024.

Ông Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, trên tinh thần tổ chức Tết vui tươi khí thế nhân dân phấn khởi chào đón năm mới, khí thế mới, đảm bảo mọi người dân đều có tết. Trên cơ sở đó, lãnh đạo thành phố yêu cầu công tác chuẩn bị chăm lo Tết, nhất là an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, thực hiện chế độ chính sách với người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh. Tiếp tục thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên không tổ chức đi thăm chúc Tết cấp trên lãnh đạo các cấp...

Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh yêu cầu các chủ đầu tư có biện che chắn, phun rửa dọn dẹp vật liệu xây dựng đối với công trình xây dựng. "Đề nghị các ban dự án phải chỉnh trang phải hoàn thành những việc gì theo kế hoạch xong trước tết thì phải hoàn thành xong trước tết nếu không xong trước tết những việc đòi hỏi phải rõ ràng cần căn chỉnh, thay thế lại cho đẹp”.

Hội nghị giao ban trực tuyến Thường Thành uỷ-HĐND-UBND thành phố Hà Nội với lãnh đạo quận, huyện, thị xã quý IV/2023

Xử lý nghiêm các bãi xe tự phát, thu quá giá tại các lễ hội xuân

Trước đó, báo cáo tại hội nghị về công tác chuẩn bị phục vụ Tết và lễ hội xuân 2024, đại diện Sở Giao thông- Vận tải Hà Nội cho biết, đơn vị đã xây dựng kế hoạch triển khai đảm bảo an toàn giao thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân. Đơn vị đã xác định 6/9 vị trí trên địa bàn thành phố cần phải chốt trực đảm công tác bảo giao thông; phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông (CATP Hà Nội) trực 6 chốt và 4 chốt phối hợp với công an quận huyện; bố trí 7 chốt trực phân luồng giao thông hạn chế ùn tắc giao thông, bố trí xe phương tiện để đảm bảo giải toả giao thông khi có ùn tắc giao thông xảy ra.

Liên quan đến công tác trông giữ xe trên địa bàn thành phố, Sở GT-VT giao cho Thanh tra giao thông phối hợp CA TP Hà Nội xây dựng kế hoạch liên ngành để kiểm tra các vị trí, điểm trông giữ xe đảm bảo thực hiện đúng giá quy định….

Ngoài ra, kiểm tra và xử lý đối với các nhà thầu thi công công trình trên địa bàn thành phố vi phạm trên lòng đường, vỉa hè. Thông báo đến các đơn vị thi công xây dựng dừng thi công đào lòng đường, vỉa hè từ ngày 16/1 bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường.

Theo đại diện Sở Xây dựng Hà Nội, đơn vị đôn đốc các quận, huyện, thị xã tăng cường tuyên truyền chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm trật tự đô thị, trật tự xây dựng đảm bảo cảnh quan đô thị trước trong và sau Tết Nguyên đán 2024 như: xử lý các công trình xây dựng, công trình hạ tầng kỹ thuật đang thi công, tập kết vật liệu gây cản trở giao thông mất vệ sinh môi trường, đào hè, đào đường sai quy định, che chắn công trình không đảm bảo an toàn mỹ quan đô thị; Xử lý các hoạt động lấn chiếm không gian công cộng sử dụng ô, bạt, lều, lán, mái che, mái vẩy… gây mất cảnh quan đô thị; Xử lý biển quảng cáo, biển hiệu đặt vị trí không đúng quy định. Đối với công trình hạ tầng kỹ thuật, các quận, huyện, thị xã tăng cường giám sát kiểm tra yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng quy định.