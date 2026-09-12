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Chủ tịch Hà Nội: Xây thêm công trình quanh hồ Gươm phải được tính toán kỹ lưỡng

Thứ Bảy, 18:18, 12/09/2026
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VOV.VN - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, hiện nay mới chỉ là bước xin ý kiến về mặt bằng, còn việc xây dựng các công trình mới là bước sau và sẽ phải tính toán rất kỹ lưỡng.

Sáng 12/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng kiểm tra công tác tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị và quy hoạch chi tiết khu vực Hồ Gươm và phụ cận tại Trung tâm Thông tin triển lãm Hà Nội (số 93 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm).

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Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng đến kiểm tra công tác tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư tại Trung tâm Thông tin triển lãm Hà Nội.

Trao đổi với người dân, ông Vũ Đại Thắng cho biết thành phố đang lấy ý kiến Nhân dân và các chuyên gia để có phương án tốt nhất, giúp không gian hồ Hoàn Kiếm rộng rãi, khoáng đạt hơn. Ông mong muốn người dân tiếp tục đóng góp ý kiến để các cơ quan chức năng hoàn thiện đồ án quy hoạch.

Theo Chủ tịch Hà Nội, đối với việc xây dựng bất kỳ công trình nào tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, cần thực hiện thi tuyển để lựa chọn phương án phù hợp. Khi có nhu cầu, nguyện vọng của các nhà văn hóa và Nhân dân, thành phố sẽ tổ chức thi tuyển, qua đó lựa chọn phương án phù hợp nhất với tổng thể không gian hồ Hoàn Kiếm.

Chủ tịch UBND thành phố cho biết, ở thời điểm hiện tại, phương án mới chỉ tạm thời đề xuất mở rộng mặt bằng, tạo thêm không gian để nhiều người dân có thể thụ hưởng không gian hồ Hoàn Kiếm.

“Tôi mong bà con Nhân dân có nhiều ý kiến, Hà Nội sẽ chắt lọc và tiếp thu một cách tối đa, để làm thế nào để chúng ta có được không gian hồ Gươm vừa phát triển nhưng vẫn giữ bản sắc”, ông Thắng nói.

Chủ tịch Hà Nội cho biết, thành phố mong muốn các tuyến phố rộng rãi hơn, có thêm các không gian công cộng, nhất là những khoảng quảng trường để Nhân dân có thể thụ hưởng cảnh sắc hồ Hoàn Kiếm một cách thoải mái, rộng rãi hơn. Hiện nay mới chỉ là bước xin ý kiến về mặt bằng, việc xây dựng các công trình mới là bước sau.

“Còn xây thêm cái gì thì dứt khoát phải thực hiện chặt chẽ, kỹ lưỡng”, ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

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Hà Nội đang lấy ý kiến Nhân dân về mặt bằng không gian quy hoạch hồ Gươm.

Trao đổi với Chủ tịch Hà Nội tại điểm lấy ý kiến, bà Nguyễn Thị Kim Anh (trú ở phố Trần Quốc Toản) cho biết, bà rất yêu Hà Nội, đặc biệt là khu vực hồ Hoàn Kiếm. Sau khi biết thành phố tổ chức lấy ý kiến, bà đi bộ đến số 93 Đinh Tiên Hoàng để xem phương án quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Anh, hồ Hoàn Kiếm là không gian đặc biệt, mang vẻ linh thiêng và trầm mặc. “Tôi cảm thấy rất nhiều người cũng muốn giữ được sự trầm mặc đó”, bà chia sẻ.

Bà Kim Anh cho rằng, bên cạnh những vấn đề về hạ tầng hay bảo tồn, hiện nay người dân đặc biệt quan tâm đến các công trình kiến trúc mới dự kiến được xây dựng tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.

“Tất cả những công trình ở đây đều thân thuộc với người dân Thủ đô cũng như cả nước. Do vậy, bất kể quyết định nào đối với các công trình tại đây, thành phố Hà Nội nên nghiên cứu kỹ lưỡng”, bà Nguyễn Thị Kim Anh bày tỏ.

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“Khải Hoàn Môn” bên Hồ Hoàn Kiếm: Người dân băn khoăn, chuyên gia đề xuất gì?

VOV.VN - Phương án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận đang được phường Hoàn Kiếm, phường Cửa Nam tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư, ý tưởng mở rộng Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và nghiên cứu bố trí công trình biểu tượng “Khải Hoàn Môn”  nhận được nhiều sự quan tâm.

Minh Tuệ/VTC News
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