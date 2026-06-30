Chủ tịch tỉnh Gia Lai họp khẩn chỉ đạo hỗ trợ ngư dân bị cháy tàu trên Đầm Thị Nại

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, vụ việc đã khiến 12 tàu cá bị cháy hoàn toàn, 4 tàu bị cháy một phần. Hầu hết các tàu này có tuổi sử dụng từ 15 đến 35 năm.

Chỉ duy nhất 1 tàu mua bảo hiểm thân tàu, 5 tàu đăng ký chính sách giải bản. Nhiều tàu từng bị chìm hoặc hư hỏng nặng do bão số 13 năm 2025. Ngoài ra vụ việc cũng khiến 1 người bị bỏng, đang được điều trị tại cơ sở y tế.

Hiện trường đám cháy.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp ngư dân. Trước mắt, tỉnh sẽ hỗ trợ ngay 15kg gạo/khẩu mỗi tháng trong vòng 3 tháng, đồng thời hỗ trợ 3 triệu đồng cho mỗi chủ tàu bị thiệt hại.

Về phương án lâu dài, sẽ không khuyến khích việc trục vớt, sửa chữa các tàu cũ đã hư hỏng nặng mà thực hiện chính sách phù hợp và chuyển đổi nghề nghiệp để ngư dân sớm ổn định cuộc sống.

Cuộc họp bàn giải pháp hỗ trợ ngư dân bị cháy tàu được UBND tỉnh Gia Lai sáng 30/6.

“Đề nghị cơ quan công an tập trung điều tra, cố gắng kết thúc sớm. Còn việc hỗ trợ không phụ thuộc vào kết quả điều tra. Ngay sáng nay ngành thuỷ sản và biên phòng và xã xuống thông báo với bà con. Việc hỗ trợ trước mắt 3 tháng thì tôi quyết định được. Còn chính sách hỗ trợ tiếp theo thì tỉnh đang bàn để bà con tránh bị thiệt hại”, ông Phạm Anh Tuấn cho biết.

Bên cạnh khắc phục hậu quả vụ cháy tàu, ông Phạm Anh Tuấn đề nghị lực lượng Bộ đội Biên phòng và ngành Thủy sản chấn chỉnh tình trạng đậu đỗ tàu thuyền tại các điểm tự phát ở địa phương.

Ông Phạm Anh Tuấn- Uỷ viên Trung ương đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo tại cuộc họp.

Cháy lớn khu neo đậu trên đầm Thị Nại (Gia Lai), nhiều tàu cá bị thiêu rụi VOV.VN - Tới 15 giờ chiều 29/6, đám cháy lớn bùng phát tại khu neo đậu tàu thuyền trên đầm Thị Nại, xã Tuy Phước Đông (tỉnh Gia Lai) đã được dập tắt. Theo đánh giá ban đầu, đám cháy đã thiêu rụi nhiều tàu cá của ngư dân.