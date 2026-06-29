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Vụ cháy tàu trên Đầm Thị Nại (Gia Lai) gây thiệt hại ước 10 tỷ đồng, 15 tàu cháy

Thứ Hai, 21:01, 29/06/2026
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VOV.VN - Tối 29/6, UBND xã Tuy Phước Đông (tỉnh Gia Lai) đã có kết quả thống kê ban đầu thiệt hại vụ cháy nhiều tàu thuyền trên Đầm Thị Nại, thuộc thôn Huỳnh Giản Nam.

Tối 29/6, UBND xã Tuy Phước Đông (tỉnh Gia Lai) đã có kết quả thống kê ban đầu thiệt hại vụ cháy nhiều tàu thuyền trên Đầm Thị Nại, thuộc thôn Huỳnh Giản Nam.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Tuy Phước Đông, vụ cháy khiến có 12 tàu cá bị hư hỏng hoàn toàn, 3 tàu bị cháy một phần. Ước tính, tổng thiệt hại ước khoảng 10 tỷ đồng.

Các tàu bị thiệt hại đều là tàu khai thác hải sản xa bờ, có chiều dài từ 15-17 m, công suất từ 700 mã lực trở lên, giá trị mỗi tàu khoảng trên 700 triệu đồng. Phần lớn các tàu cháy đều được đóng trước năm 2000.

vu chay tau tren Dam thi nai gia lai gay thiet hai uoc 10 ty dong, 15 tau chay hinh anh 1
Tàu thuyền cách xa bờ, lại đúng thời điểm thuỷ triều xuống đã khiến công tác tiếp cận chữa cháy của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: Người dân địa phương cung cấp)

Như VOV đã đưa tin, khoảng 12 giờ 30 phút trưa nay (29/6), đám cháy bùng phát tại khu neo đậu tàu thuyền trên Đầm Thị Nại, thuộc thôn Huỳnh Giản Nam, xã Tuy Phước Đông. Sau vài phút, lửa nhanh chóng lan sang các tàu cá neo đậu liền kề.

Do các phương tiện được buộc sát nhau, ngọn lửa bùng phát dữ dội, tạo cột khói đen bốc cao. Khi có thông tin vụ cháy, lực lượng của xã Tuy Phước Đông đã phối hợp cùng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai triển khai nhiều phương án dập lửa.

vu chay tau tren Dam thi nai gia lai gay thiet hai uoc 10 ty dong, 15 tau chay hinh anh 2
Lửa lan nhanh từ tàu này sang tàu khác. (Ảnh: Người dân địa phương cung cấp)

Công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do thời điểm xảy ra hỏa hoạn thủy triều xuống thấp, khu vực tàu neo đậu nằm xa bờ khiến xe và phương tiện chữa cháy khó tiếp cận. 

Chiều 29/6, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
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