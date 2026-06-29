Cháy lớn khu neo đậu trên đầm Thị Nại (Gia Lai), nhiều tàu cá bị thiêu rụi

Tới 15 giờ chiều 29/6, đám cháy lớn tại khu neo đậu tàu thuyền trên đầm Thị Nại, xã Tuy Phước Đông (tỉnh Gia Lai) đã được dập tắt. Theo đánh giá ban đầu, đám cháy đã thiêu rụi nhiều tàu cá của ngư dân địa phương.

Cụ thể, đám cháy bùng phát vào khoảng 12 giờ 30 phút tại khu neo đậu tàu thuyền trên Đầm Thị Nại, thuộc thôn Huỳnh Giản, xã Tuy Phước Đông. Sau vài phút, lửa nhanh chóng lan sang các tàu cá neo đậu liền kề.

Do các phương tiện được buộc sát nhau, ngọn lửa bùng phát dữ dội, tạo cột khói đen bốc cao.

Lửa lan rất nhanh, gây ra cháy lớn cùng lúc tại nhiều tàu. (ảnh: người dân địa phương cung cấp)

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương triển khai công tác chữa cháy.

Quá trình dập lửa gặp nhiều khó khăn do thời điểm xảy ra vụ việc thủy triều xuống thấp, khiến các phương tiện chữa cháy khó tiếp cận hiện trường.

Trực tiếp chỉ đạo công tác phối hợp chữa cháy tại hiện trường, ông Huỳnh Nam- Bí thư Đảng uỷ xã Tuy Phước Đông cho biết: hơn 15 giờ chiều cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Đám cháy nhìn từ trên cao. (ảnh: người dân địa phương cung cấp)

Hiện nay địa phương đang thống kê số lượng tàu và giá trị tài sản bị thiệt hại và chưa ghi nhận thiệt hại về người trong đám cháy.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.