Chủ tịch tỉnh Phú Thọ yêu cầu kiểm tra bữa cơm bán trú có muối lạc, 2 viên thịt

Hình ảnh khay cơm bán trú của học sinh Trường Tiểu học Lập Thạch I, phân hiệu Tử Du, xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ, được chia sẻ trên mạng xã hội những ngày qua đã thu hút sự chú ý của dư luận. Nhiều phụ huynh bày tỏ lo ngại về định lượng, chất lượng và khả năng đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của học sinh.

Suất ăn trong hình ảnh là bữa ăn bán trú của học sinh Trường Tiểu học Lập Thạch 1, thuộc xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ. Trước đây, địa bàn này thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh MXH.

Chiều 16/10, ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, cho biết sẽ chỉ đạo kiểm tra sau khi báo chí phản ánh về suất ăn có phần cơm, canh, một ít muối lạc và 2 viên thịt tại trường Tiểu học Lập Thạch I.

Cùng ngày, ông Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Lập Thạch, cho biết địa phương đang xác minh sự việc. Theo ông Tuấn Anh, Công an xã Lập Thạch đang làm việc với nhà trường; chính quyền cũng yêu cầu kiểm tra các nội dung liên quan đến quy trình tổ chức bữa ăn bán trú.

Xác minh suất ăn được chia sẻ trên mạng xã hội

Sau khi nhiều cơ quan báo chí đăng tải thông tin liên quan đến bữa ăn bán trú của học sinh Trường Tiểu học Lập Thạch I, Phân hiệu Tử Du được phụ huynh đăng tải trên mạng xã hội, tỏ ra bức xúc trước bữa ăn nghèo nàn của con mình do nhà trường cuong cấp, ngày 16/10/2026, UBND xã Lập Thạch có công văn do Phó Chủ tịch UBND xã Trần Tuấn Anh ký, gửi UBND tỉnh Phú Thọ; Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ; Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ.

Nội dung thể hiện, thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ về việc kiểm tra, làm rõ thông tin phản ánh trên mạng xã hội liên quan đến khẩu phần, chất lượng bữa ăn bán trú của học sinh tại Trường Tiểu học Lập Thạch I, phân hiệu Tử Du; UBND xã Lập Thạch báo cáo Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ, cụ thể như sau:

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Lập Thạch ngày 16/10, ngày 15/10, tài khoản Facebook mang tên Ngan Ha Duc đăng tải bài viết kèm hình ảnh khay ăn bán trú của học sinh Trường Tiểu học Lập Thạch I, phân hiệu Tử Du. Bài đăng đề nghị đánh giá chất lượng suất ăn, thu hút nhiều lượt quan tâm, bình luận và chia sẻ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Lập Thạch giao Phòng Văn hóa – Xã hội trực tiếp làm việc, xác minh tại trường.

Kết quả xác minh bước đầu, căn cứ báo cáo của nhà trường và hồ sơ lưu trữ, hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội là suất ăn của học sinh trong ngày 16/9/2026. Theo sổ lưu mẫu thức ăn của nhà trường, thực đơn ngày hôm đó gồm cơm tẻ, chả gà, muối lạc, canh rau muống và bánh bông lan.

Khay cơm bán trú tại Trường Tiểu học Lập Thạch 1 được phụ huynh đăng tải trên mạng xã hội.

Trước đó, hình ảnh khay cơm được chia sẻ cho thấy ngoài cơm trắng và một bát canh, phần thức ăn có một ít muối lạc cùng 2 viên thịt chiên. Khẩu phần này khiến nhiều người đặt câu hỏi về định lượng và chất lượng bữa ăn, nhất là đối với học sinh tiểu học cần được bảo đảm dinh dưỡng để học tập, sinh hoạt trong ngày.

Một phụ huynh có con học tại trường cho biết mức thu mỗi suất ăn là 19.000 đồng. Ngoài tiền ăn, phụ huynh còn đóng 6.500 đồng/ngày tiền chăm sóc bán trú và 50.000 đồng/tháng tiền cô nuôi.

Về mức thu tiền ăn, báo cáo của UBND xã Lập Thạch nêu nhà trường chưa tổ chức hội nghị phụ huynh học sinh năm học 2026–2027. Tuy nhiên, do phụ huynh có nhu cầu tổ chức ăn bán trú tại trường, nhà trường thống nhất áp dụng mức thu như năm học 2025–2026.

Theo báo cáo, mỗi suất ăn được thu 19.000 đồng, trong đó 17.800 đồng tiền ăn và 1.200 đồng chi phí chất đốt cùng các khoản chi phí khác.

Đối với công tác tổ chức bán trú, UBND xã cho biết nhà trường có hợp đồng cung cấp thực phẩm, sổ kiểm thực ba bước và hồ sơ lưu mẫu thức ăn theo quy định. Thực đơn theo tuần được niêm yết công khai tại bảng tin nhà trường và thông báo tới phụ huynh.

Về an toàn thực phẩm, kết quả kiểm tra ban đầu ghi nhận khu vực bếp ăn được bố trí theo quy trình một chiều, dụng cụ chế biến sạch sẽ. Đến thời điểm báo cáo, địa phương chưa ghi nhận trường hợp học sinh có biểu hiện ngộ độc thực phẩm hoặc bất thường về sức khỏe.

Tuy nhiên, những nội dung trên mới phản ánh kết quả kiểm tra bước đầu về hồ sơ, quy trình tổ chức và điều kiện bếp ăn. Việc đánh giá đầy đủ định lượng, chất lượng dinh dưỡng của suất ăn được phụ huynh phản ánh vẫn cần được làm rõ.

Công an làm việc với nhà trường

Trao đổi với báo chí ngày 16/10, ông Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Lập Thạch, cho biết địa phương đang tiếp tục xác minh các nội dung liên quan đến bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Lập Thạch I.

Theo ông Tuấn Anh, Công an xã Lập Thạch đang làm việc với nhà trường. Chính quyền địa phương cũng yêu cầu kiểm tra, xác minh quy trình tổ chức bữa ăn bán trú.

Được biết, Công an xã Lập Thạch đang làm việc với Trường Tiểu học Lập Thạch I. Chính quyền địa phương cũng yêu cầu kiểm tra, xác minh các nội dung liên quan đến quy trình tổ chức bữa ăn bán trú.

Về phương thức tổ chức, lãnh đạo UBND xã cho biết nhà trường hiện tự tiếp nhận thực phẩm và tổ chức nấu ăn tại trường theo phương án cũ. Phương án tổ chức bữa ăn bán trú đang được địa phương xem xét, phê duyệt.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lập Thạch I, xác nhận Ban giám hiệu đang làm việc với cơ quan công an. Hiệu trưởng chưa đưa ra giải thích cụ thể về suất ăn được phản ánh và cho biết sẽ cung cấp thông tin sau.

Trong báo cáo ngày 16/10, UBND xã Lập Thạch giao Phòng Văn hóa – Xã hội chủ trì, phối hợp với Công an xã làm việc với Ban giám hiệu nhà trường và phụ huynh để làm rõ sự việc, báo cáo UBND xã trước ngày 20/10/2026.

Địa phương cũng yêu cầu Ban giám hiệu Trường Tiểu học Lập Thạch I, phân hiệu Tử Du, cùng bộ phận cấp dưỡng nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan.

Một trong những biện pháp được yêu cầu triển khai là cung cấp hình ảnh bữa ăn thực tế hằng ngày lên nhóm Zalo hoặc kênh liên lạc của từng lớp, giúp phụ huynh theo dõi thông tin công khai, minh bạch hơn.

Bên cạnh đó, UBND xã Lập Thạch đề nghị các cơ quan chuyên môn tổ chức thêm các đợt tập huấn, nâng cao nghiệp vụ quản lý bán trú và kỹ năng truyền thông học đường cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trên địa bàn.

Việc xác minh đang được tiếp tục thực hiện nhằm làm rõ phản ánh của phụ huynh, trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan và những vấn đề trong tổ chức bữa ăn bán trú tại nhà trường. Kết quả kiểm tra tiếp theo sẽ là cơ sở để đánh giá đầy đủ hơn về khẩu phần, chất lượng bữa ăn và việc thực hiện các yêu cầu đối với công tác chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh.