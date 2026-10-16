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Suất ăn bán trú 19.000 đồng có 2 miếng thịt ở Phú Thọ, xã nói mới “nghe đồn”

Thứ Sáu, 15:16, 16/10/2026
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VOV.VN - Hình ảnh suất ăn bán trú trị giá 19.000 đồng tại Trường Tiểu học Lập Thạch 1, Phú Thọ, gây chú ý trên mạng xã hội. Chính quyền địa phương cho biết mới nắm thông tin sơ bộ, chưa có kết quả xác minh cụ thể.

Suất ăn bán trú 19.000 đồng gây chú ý

Mấy ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một khay cơm bán trú được cho là của học sinh Trường Tiểu học Lập Thạch 1, xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ, với lượng thức ăn khá ít. Hình ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý, làm dấy lên những ý kiến băn khoăn về định lượng và chất lượng bữa ăn học đường.

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Suất ăn trong hình ảnh là bữa ăn bán trú của học sinh Trường Tiểu học Lập Thạch 1, thuộc xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ. Trước đây, địa bàn này thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh MXH.

Theo hình ảnh được chia sẻ, khay ăn gồm cơm trắng, một bát canh, một ít muối lạc, hai miếng thịt viên chiên và bánh ngọt. Các món ăn được chia riêng trên khay, song lượng thức ăn khiến nhiều người đặt câu hỏi về khả năng đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của học sinh.

Một số ý kiến cho rằng cần làm rõ định lượng, thành phần dinh dưỡng và cách tổ chức bữa ăn bán trú, nhất là với học sinh tiểu học phải học tập, sinh hoạt tại trường trong nhiều giờ mỗi ngày.

Một phụ huynh có con học lớp 2 tại Trường Tiểu học Lập Thạch 1 cho biết, mỗi suất ăn như hình ảnh được chia sẻ có mức thu 19.000 đồng. Ngoài tiền ăn, phụ huynh còn đóng 6.500 đồng/ngày tiền chăm sóc bán trú và 50.000 đồng/tháng tiền cô nuôi.

Trường Tiểu học Lập Thạch 1 được thành lập trên cơ sở sắp xếp Trường Tiểu học Xuân Hòa và Trường Tiểu học Tử Du.

Để tìm hiểu thông tin ban đầu, phóng viên VOV.VN đã nhiều lần liên hệ qua điện thoại với bà Phạm Thị Thu Hường, Chủ tịch UBND xã Lập Thạch, và ông Lê Quang Nghiệp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lập Thạch nhưng tất cả không thể nào liên lạc được.

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Suất ăn bán trú của Trường Tiểu học Lập Thạch 1 khiến nhiều người băn khoăn về định lượng, dinh dưỡng (Ảnh: Phụ huynh chia sẻ).

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Lập Thạch, cho biết địa phương mới nắm được thông tin sơ bộ, chưa có kết quả xác minh cụ thể.

“Đấy là mới nghe đồn thông tin thế, nhưng về kết quả thì chưa có gì, chưa thấy gì”, bà Hà cho biết.

Theo bà Hà, nếu có báo cáo liên quan đến nội dung này, thông tin sẽ được chuyển đến phòng chuyên môn phụ trách, cụ thể là Phòng Văn hóa. Tuy nhiên, tại thời điểm trao đổi, bà chưa nắm được việc nhà trường đã báo cáo cụ thể ra sao cũng như kết quả xử lý thông tin.

Như vậy, những thông tin liên quan đến suất ăn đang được chia sẻ trên mạng xã hội chưa có kết quả xác minh chính thức từ cơ quan chức năng tại thời điểm phóng viên liên hệ. Các nội dung về định lượng, thành phần dinh dưỡng và việc tổ chức bữa ăn tại trường cần được làm rõ trên cơ sở kiểm tra thực tế.

Nhà trường phải công khai, minh bạch bữa ăn bán trú

Liên quan đến công tác bảo đảm an toàn bữa ăn học đường, trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ đã có hướng dẫn thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường an toàn thực phẩm, bảo đảm an toàn và chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú trong các cơ sở giáo dục.

Theo hướng dẫn, Sở đề nghị UBND các xã, phường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá 100% bếp ăn tập thể, căng tin, khu vực tổ chức ăn bán trú, nội trú và các cơ sở cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, suất ăn cho trường học thuộc phạm vi quản lý.

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Suất ăn bán trú của Trường Tiểu học Lập Thạch 1gồm muối lạc, 2 miếng thịt viên chiên, bánh ngọt (Ảnh: Phụ huynh chia sẻ).

Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm tự kiểm tra toàn diện điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, từ nhân lực, hồ sơ, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nước, vệ sinh môi trường đến quy trình chế biến và bảo quản thực phẩm.

Việc đánh giá, lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, đúng thẩm quyền, căn cứ vào hồ sơ và kết quả kiểm tra thực tế.

Đáng chú ý, các trường phải công khai hằng ngày thông tin về đơn vị cung cấp, thực đơn, hình ảnh nguyên liệu, suất ăn, hóa đơn nhập hàng và hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh để phụ huynh theo dõi, giám sát.

Nhà trường cũng cần tạo điều kiện để Ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia kiểm tra đột xuất nguồn thực phẩm, quá trình giao nhận, chế biến, chia suất ăn và các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, mỗi cơ sở giáo dục phải thiết lập, công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh về chất lượng bữa ăn và an toàn thực phẩm. Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận phản ánh, nhà trường phải phân loại, xử lý ban đầu hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đồng thời thông báo kết quả cho người phản ánh.

Những quy định này đặt ra yêu cầu về trách nhiệm của nhà trường trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm, đồng thời tăng cường sự giám sát của phụ huynh đối với bữa ăn bán trú.

Đối với hình ảnh suất ăn tại Trường Tiểu học Lập Thạch 1, việc kiểm tra thực tế, đối chiếu thực đơn, định lượng, chi phí và hồ sơ cung cấp thực phẩm sẽ là cơ sở để làm rõ những băn khoăn đang được đặt ra. Kết quả xác minh của nhà trường và cơ quan chức năng cũng cần được thông tin công khai, minh bạch để phụ huynh có căn cứ đánh giá.

Phi Long-Đức Đông/VOV.VN
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