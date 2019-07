Chủ tịch tỉnh Phú Yên đối thoại với dân về việc di dời chợ Yến

Chủ tịch UBND huyện Tuy An và đại diện các ban, ngành, đoàn thể của địa phương cùng tham gia đối thoại với 7 hộ dân có đơn kiến nghị gửi Ban tiếp công dân Trung ương không đồng tình với việc di dời chợ Yến ở xã An Hoà, huyện Tuy An.

Tại buổi đối thoại, 7 hộ dân có đơn gửi Ban tiếp công dân Trung ương, gồm các ông, bà: Nguyễn Đích, Phạm Đình Khắc, Phan Thị Kim Hoa, Lê Thị Xanh, Nguyễn Thị Trang (ở thôn Nhơn Hội, xã An Hòa, huyện Tuy An), Nguyễn Thị Thẹo và Trần Thị Hoa (ở thôn Hội Sơn, xã An Hòa, huyện Tuy An) đã nêu lý do không đồng tình với việc di dời chợ Yến.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên đối thoại với người dân.

Theo bà Lê Thị Xanh (một trong 7 cá nhân có đơn) thì chợ cũ vẫn đang hoạt động sao lại phải xây dựng chợ Yến mới: "Cho rằng là chợ của hai thôn tôi xuống cấp, xuống cấp thì phải nâng cấp chứ không thể có chuyện xoá bỏ chợ truyền thống từ xưa tới giờ. Chợ đó là vẫn để chợ cho dân chúng tôi họp bình thường”.

Ông Huỳnh Lữ Tân, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên cho biết, qua kiểm tra thực tế, chợ Yến cũ không đảm bảo các điều kiện để tiếp tục duy trì hoạt động. Chợ Yến cũ xây dựng từ năm 1994, thuộc công trình chợ nông thôn, có niên hạn sử dụng là 20 năm, nhưng đến nay đã hơn 24 năm.

Ông Huỳnh Lữ Tân khẳng định, nếu tiếp tục hoạt động kinh doanh trong chợ cũ sẽ không ai dám đảm bảo an toàn tính mạng cho bà con.

"Trước hết là để lo cho sự an toàn của con người. Từng người dân một đều có quyền được an toàn và toàn bộ người dân phải chấp hành các tiêu chuẩn đó để đảm bảo an toàn. Theo quy định chợ hạng ba thì tối thiểu phải 3.000m2, đảm bảo an toàn cho người mua và người bán, đảm bảo lưu thông đi lại, đảm bảo về vệ sinh môi trường, an toàn phòng cháy chữa cháy. Trong khi chợ Yến hiện tại chúng ta chỉ có 1.922m2. Đối chiếu với các quy định thì chợ Yến cũ không đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật".

Tại buổi đối thoại, có ý kiến đề nghị cho tồn tại song song cả chợ cũ lẫn chợ mới và không đồng tình với việc xây dựng công viên tại chợ Yến cũ. Theo ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện Tuy An thì việc xây dựng công viên cũng đã lấy ý kiến của người dân và nhận được sự đồng thuận của đa số bà con.

Sau khi lắng nghe ý kiến, tâm tư của bà con tại buổi đối thoại, ông Phạm Đại Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên mong muốn người dân ủng hộ chủ trương di dời đến chợ Yến mới vì sự phát triển của địa phương.

Ông Phạm Đại Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đề nghị: "Chúng tôi lắng nghe và trên cơ sở ý kiến của các bác, ý kiến của huyện và tiếp tục nghe ý kiến để có những quyết định cho đúng. Để đảm bảo theo quy định của nhà nước, theo đúng quy hoạch, theo đúng định hướng và đảm bảo quyền lợi của đại bộ phận người dân, thì tôi đề nghị các bác đồng tình”./.