Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đối thoại với hơn 200 cán bộ, hội viên phụ nữ

Gặp mặt, đối thoại giữa Bộ trưởng Bộ Công an với đoàn viên thanh niên CAND

VOV.VN - Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023), hôm nay, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Chương trình gặp mặt, đối thoại giữa Bộ trưởng Bộ Công an, Ban Bí thư Trung ương Đoàn với cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên Công an nhân dân; trao Giải thưởng "Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu".