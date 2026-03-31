Chủ tịch UBND TP Hà Nội: “Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả"

Sáng nay (31/3), UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2025 đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND các xã, phường thuộc thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, công tác cải cách hành chính luôn được Thành ủy, HĐND – UBND Thành phố xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách được thể hiện rõ trong các chương trình, kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn, hàng năm. Cải cách hành chính cùng với phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực trung tâm của tăng trưởng, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng GRDP của Thành phố. Cải cách hành chính là lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng chỉ đạo, điều hành, hoạt động của các cơ quan nhà nước Thành phố.

Trọng tâm của cải cách là cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính nội bộ, hoàn thiện bộ máy nhà nước, chế độ công vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số; tăng cường công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội đánh giá, với sự quyết tâm, tập trung chỉ đạo của người đứng đầu các cấp, các ngành, công tác cải cách hành chính của các Sở, cơ quan tương đương Sở, các xã, phường đã có những chuyển biến tích cực, rõ nét, từng bước được người dân, tổ chức và doanh nghiệp ghi nhận, phản ánh tích cực, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Năm 2025 là năm Thành phố Hà Nội có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác cải cách hành chính ngay sau khi mô hình chính quyền 2 cấp chính thức triển khai đi vào hoạt động. Thành phố đã đưa nội dung công tác cải cách hành chính vào trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025- 2030, đó là “nâng cao năng lực quản trị công; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền và trách nhiệm giải trình. Xây dựng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo các cấp, nhất là người đứng đầu có đức, có tài, ngang tầm nhiệm vụ phát triển Thủ đô trong tình hình mới. Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng chính quyền Thủ đô hiện đại”.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, Thành phố xác định cải cách gắn liền với đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành với phương châm “Hà Nội đã nói là làm - làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”, 6 dám “dám nghĩ - dám nói - dám làm - dám chịu trách nhiệm - dám đổi mới, sáng tạo - dám đương đầu với khó khăn”, 5 dễ “dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, dễ đánh giá, dễ kiểm tra, giám sát” và 6 rõ “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ thẩm quyền”; siết chặt kỷ luật, phân cấp mạnh, sắp xếp bộ máy tinh gọn, xử lý cán bộ yếu kém.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội trao bằng khen cho các đơn vị đạt thành tích cao trong cải cách hành chính năm 2025

Với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Thành phố, công tác cải cách hành chính đã để lại nhiều dấu ấn, sự kiện nổi bật. Mô hình chính quyền 2 cấp của Thành phố đi vào hoạt động hiệu quả, Thành phố đã hoàn thành việc rà soát, sắp xếp, tinh gọn cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố, đáp ứng yêu cầu công tác cải cách hành chính. Theo đánh giá, Hà Nội liên tục là địa phương đi đầu trong thực hiện chủ trương của Trung ương về rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy.

Thành phố đã mạnh mẽ đổi mới mô hình quản trị Thủ đô theo hướng tiên tiến, tích hợp, hiện đại, chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo, phục vụ, có cơ chế chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng, đổi mới đánh giá, xếp loại hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức theo hướng áp dụng KPI, nhằm lượng hóa kết quả công việc, khắc phục tình trạng đánh giá hình thức, cảm tính, nể nang;

Ứng dụng AI trong Hệ thống điều hành và quản lý văn bản Thành phố, tiên phong thí điểm thành công nhiều tiện ích số cho người dân. Đặc biệt, ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi” tiếp tục được duy trì đã tạo ra cầu nối, gắn kết chính quyền và người dân Thủ đô; thể hiện tinh thần chủ động tương tác của chính quyền Thành phố với người dân, lắng nghe người dân “mọi lúc, mọi nơi” và được người dân, tổ chức, doanh nghiệp ghi nhận, đánh giá cao.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị cần nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế: "Tôi cho rằng trách nhiệm để cơ quan, địa phương, đơn vị mình còn tồn tại yếu kém, khuyết điểm liên quan đến một số nội dung phản ánh qua kết quả Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND các xã, phường trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị".

Thay đổi thói quen làm việc truyền thống sang môi trường số

Để công tác cải cách hành chính ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả trong thời gian tới, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ quan trọng, định kỳ hàng năm, tập trung các giải pháp. Trong đó, nngười đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần vào cuộc quyết liệt, chịu trách nhiệm về hiệu quả, chất lượng công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị mình. Cải cách hành chính của Thành phố được gắn chủ đề công tác năm 2026 của Thành phố “Kỷ cương, chuyên nghiệp - Đột phá, sáng tạo - Hiệu quả, bền vững" và lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá hiệu quả của công tác cải cách hành chính.

Xây dựng văn hóa số trong các cơ quan nhà nước; thay đổi tư duy, thói quen làm việc từ truyền thống sang môi trường số; chuyển từ hành chính quản lý sang hành chính phục vụ, quản trị thông minh; chấm dứt tình trạng vận hành song song giữa phương thức truyền thống và phương thức số đối với các quy trình, nghiệp vụ đã đủ điều kiện.

Đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở thường trực cải cách hành chính theo các trục nội dung chủ động tham mưu cho Thành phố Kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động theo từng ngành, lĩnh vực; các xã, phường cần tiếp tục chú trọng hoạt động đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính qua xác định Chỉ số cải cách hành chính hằng năm trong nội bộ đơn vị, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, thực chất, đúng yêu cầu của Thành phố.