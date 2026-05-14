TP.HCM dự tính nhân rộng giải pháp phân làn linh hoạt như tại đường Cộng Hòa

Thứ Năm, 18:47, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngành chức năng TP.HCM sẽ đánh giá hiệu quả sau một tháng triển khai việc phân làn linh hoạt trên đường Cộng Hòa, bổ sung các giải pháp và tính đến nhân rộng ra các tuyến đường khác có tính chất tương tự.

Tại buổi họp báo định kỳ về tình hình KT – XH TP.HCM chiều 14/5, ông Lê Đức Anh, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, từ ngày 15/5, Sở Xây dựng sẽ tổ chức giao thông linh hoạt theo thời gian trên đường Cộng Hòa, đoạn từ đường C12 đến đường Út Tịch với chiều dài khoảng 1,6km.

Ông Lê Đức Anh, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng TP.HCM

Theo Sở Xây dựng, phương án này không phải tổ chức thành đường 3 chiều mà vẫn duy trì lưu thông 2 chiều như hiện nay. Tuy nhiên, một số làn đường ở giữa sẽ được điều chỉnh linh hoạt theo thời điểm trong ngày nhằm đáp ứng nhu cầu lưu thông thực tế.

Sau khi cải tạo, đoạn đường trên có 6 làn xe. Trong đó, hai làn sát lề đường vẫn tổ chức lưu thông hai chiều như hiện nay. Riêng hai làn ở giữa sẽ được điều chỉnh linh hoạt theo giờ cao điểm sáng và chiều, có thể tổ chức lưu thông cùng chiều hoặc ngược chiều tùy thời điểm.

Trong giờ cao điểm, lực lượng chức năng sẽ vận hành hệ thống rào kéo di động tại hai đầu tuyến để điều chỉnh hướng lưu thông trên phần đường giữa. Đồng thời, bố trí lực lượng điều tiết và bảng quang báo điện tử hướng dẫn người dân. Vào ban đêm, tuyến đường vẫn duy trì lưu thông hai chiều như hiện nay, mỗi chiều gồm 3 làn xe.

Đường Cộng Hòa sẽ phân làn linh hoạt từ ngày 15/5

Theo Sở Xây dựng, phương án này sẽ góp phần giảm ùn tắc trên đường Cộng Hòa do tăng thêm một làn lưu thông vào các khung giờ cao điểm.

"Sau khi tổ chức điều chỉnh giao thông sử dụng linh hoạt các làn xe trên đường Cộng Hòa sau 1 tháng, Sở Xây dựng sẽ phối hợp các đơn vị liên quan đánh giá hiệu quả thực tế, bổ sung các giải pháp tăng cường an toàn giao thông, hoàn thiện phương án và nhân rộng trên địa bàn TP đối với các tuyến đường có tính chất tương tự", ông Lê Đức Anh nói.

Phương án tổ chức giao thông trên đường Cộng Hòa từ 15/5

+     Giờ cao điểm sáng:

- Hướng từ đường C12 đến đường Út Tịch (hướng vào Thành phố): Lưu thông 4 làn đường.

- Hướng từ đường Út Tịch đến đường C12 (hướng ra Thành phố):  Lưu thông 2 làn đường.

+     Giờ cao điểm chiều:

- Hướng từ đường C12 đến đường Út Tịch (hướng vào Thành phố):  Lưu thông 2 làn đường

- Hướng từ đường Út Tịch đến đường C12 (hướng ra Thành phố):  Lưu thông 4 làn đường.

+     Ngoài giờ cao điểm:

- Hướng từ đường C12 đến đường Út Tịch (hướng vào Thành phố):  Lưu thông 3 làn đường.

- Hướng từ đường Út Tịch đến đường C12 (hướng ra Thành phố):  Lưu thông 3 làn đường.

 

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
Phương án tổ chức giao thông trên đường 3 chiều Cộng Hòa ở TP.HCM
VOV.VN - Tối 8/5, Sở Xây dựng TP.HCM ra thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Cộng Hòa, đoạn từ đường Trường Chinh đến đường Út Tịch.

Đường huyết mạch khu sân bay Tân Sơn Nhất sắp vận hành 3 chiều từ giữa tháng 5
VOV.VN - Đường Cộng Hòa, tuyến đường huyết mạch gần khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, sắp triển khai phương án tổ chức giao thông 3 chiều từ giữa tháng 5/2026.

Phường đầu tiên tại TP.HCM thu phí đỗ xe "không chạm", không cần nhân sự
VOV.VN - Phường An Đông (thuộc Quận 5 cũ), thí điểm thu phí đỗ xe “không chạm”, không cần nhân sự. Hệ thống tự động hóa 90% quy trình, giúp minh bạch quản lý lòng đường, vỉa hè, giảm áp lực nhân lực và thúc đẩy quản trị đô thị hiện đại.

Vì sao vẫn giữ nguyên quy hoạch 12 làn xe cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?
VOV.VN - Cục Đường bộ đề xuất giữ nguyên quy mô quy hoạch 10-12 làn xe đối với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải dài hạn và phù hợp định hướng phát triển Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Tuyến cao tốc được xác định là hành lang kinh tế chủ đạo kết nối Hà Nội với khu vực phía Nam và vùng duyên hải.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Cam Lộ-La Sơn, 2 người thiệt mạng
VOV.VN - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe ô tô tải xảy ra lúc 6h sáng nay (14/5) trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đoạn qua xã Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, làm 2 người thiệt mạng. Đây là đoạn tuyến cao tốc đang thi công nâng cấp, mở rộng lên 4 làn xe

