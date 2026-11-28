Nghị quyết 71 đặt ra yêu cầu ưu tiên đầu tư một số trường cao đẳng chất lượng cao đạt chuẩn quốc tế và đổi mới chương trình đào tạo đại học theo chuẩn quốc tế. Cụm từ này đã xuất hiện nhiều năm trong các chiến lược, đề án phát triển giáo dục. Tuy nhiên, khi một khái niệm được sử dụng làm mục tiêu chính sách, căn cứ phân loại trường và phân bổ nguồn lực đầu tư, nội hàm và cách đo lường phải được xác định rõ.

Nghị quyết 71 đặt ra yêu cầu ưu tiên đầu tư một số trường cao đẳng chất lượng cao đạt chuẩn quốc tế và đổi mới chương trình đào tạo đại học theo chuẩn quốc tế (Ảnh: AI)

Chuẩn quốc tế nào?

Theo ISO/IEC Guide 2:2004, tiêu chuẩn là tài liệu được xây dựng trên cơ sở đồng thuận, được một tổ chức được thừa nhận thông qua, đưa ra những quy tắc, hướng dẫn hoặc đặc tính để sử dụng chung trong một phạm vi xác định. Tiêu chuẩn quốc tế do tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế thông qua và công bố công khai.

Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) cũng đề ra những nguyên tắc xây dựng tiêu chuẩn quốc tế, trong đó có tính minh bạch, cởi mở, khách quan, đồng thuận, hiệu quả và phù hợp. Tiêu chuẩn phải có căn cứ và phạm vi áp dụng rõ ràng, chứ không hình thành từ mong muốn chủ quan của một cơ quan quản lý.

Trong giáo dục, ISO 21001 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý của tổ chức giáo dục. Đáp ứng tiêu chuẩn này không có nghĩa là người tốt nghiệp đạt năng lực nghề nghiệp hàng đầu thế giới. Nếu Việt Nam tự xây dựng bộ tiêu chí đánh giá trường học, tham khảo kinh nghiệm nước ngoài rồi tự tổ chức công nhận thì về bản chất vẫn là bộ tiêu chí quốc gia có tham chiếu quốc tế.

Mỗi nền giáo dục có mục tiêu riêng

Các quốc gia có nền văn hóa, trình độ công nghệ, cơ cấu kinh tế, thị trường lao động và những chuẩn mực xã hội (norms) khác nhau. Những khác biệt ấy chi phối mục tiêu và phương thức tổ chức giáo dục. Ngay cả UNESCO khi triển khai Mục tiêu phát triển bền vững về giáo dục (SDG 4) cũng khuyến khích từng quốc gia xác lập các mục tiêu phù hợp với điều kiện và ưu tiên phát triển của mình.

Trong giáo dục nghề nghiệp, Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030 (Quyết định 2239/QĐ-TTg) đặt mục tiêu đến năm 2030 có 60 trường tiếp cận trình độ các nước ASEAN-4 và sáu trường tiếp cận trình độ các nước phát triển trong nhóm G20.

Tuy nhiên, tiếp cận trình độ ASEAN-4 không đồng nghĩa với đạt chuẩn ASEAN. Khung tham chiếu trình độ ASEAN (AQRF) giúp so sánh trình độ đào tạo giữa các nước thành viên, không phải bộ chuẩn để công nhận chất lượng tổng thể của trường nghề. Ngay trong nhóm ASEAN-4, hệ thống đào tạo và nhu cầu kỹ năng cũng rất khác nhau. Vậy lấy nước nào làm mốc, đối sánh về phương diện nào và bằng thước đo nào để biết đã tiếp cận được trình độ ấy?

Australia đặt mục tiêu xây dựng nền giáo dục đẳng cấp thế giới (world-class education), giúp mỗi học sinh phát huy tốt nhất khả năng của mình. Đẳng cấp thế giới phản ánh năng lực và thành tựu xuất sắc trong tương quan quốc tế, còn đạt chuẩn là đáp ứng những yêu cầu đã được xác lập.

Qua những tài liệu khảo cứu, tôi chưa thấy một bộ tiêu chuẩn chung được quốc tế thừa nhận để xác nhận chất lượng tổng thể của một nền giáo dục.

Có nên thiết kế chính sách theo chiều ngược

Báo điện tử Chính phủ ngày 1/2/2026 đưa tin về việc xây dựng đề án phát triển trường cao đẳng theo hai định hướng: trường chất lượng cao và trường đạt chuẩn quốc tế.

Trường đạt chuẩn quốc tế khác trường chất lượng cao ở điểm nào? Có mặc nhiên tốt hơn không? Chuẩn được đề cập là chuẩn năng lực người tốt nghiệp, chương trình đào tạo, quản trị hay điều kiện bảo đảm chất lượng? Ai có thẩm quyền công nhận?

Những câu hỏi ấy liên quan trực tiếp đến hiệu quả đầu tư. Muốn phát triển một trường cao đẳng, trước hết phải xác định sứ mệnh, nhu cầu nhân lực và năng lực người tốt nghiệp cần đạt. Từ mục tiêu ấy, đánh giá khoảng cách giữa hiện trạng và yêu cầu tương lai, rồi mới tính toán nhu cầu đầu tư, phát triển đội ngũ, chương trình và đổi mới quản trị.

Nếu bắt đầu bằng việc đặt danh xưng, lựa chọn trường, bố trí nguồn lực rồi mới xây dựng tiêu chí công nhận thì có nguy cơ đảo ngược logic hoạch định chính sách. Thậm chí, tiêu chí công nhận có thể được xây dựng theo những gì đã đầu tư thay vì định hướng chất lượng cần đạt.

Một danh xưng hấp dẫn có thể giúp huy động nguồn lực, nhưng mục tiêu mơ hồ sẽ khiến việc kiểm chứng hiệu quả đầu tư và quy trách nhiệm trở nên khó khăn.

Việt Nam đã triển khai các đề án phát triển trường nghề chất lượng cao hơn một thập kỷ. Trước khi đầu tư tiếp, cần đánh giá nguồn lực đã bỏ ra mang lại những thay đổi gì về năng lực người tốt nghiệp, mức độ đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp và hiệu quả hoạt động của nhà trường.

Tự tin theo đuổi sự xuất sắc

Việt Nam cần học hỏi những gì tốt nhất của thế giới, nhưng cũng cần đủ tự tin để xác lập mục tiêu chất lượng của mình. Trong lý luận về chất lượng giáo dục, đáp ứng mục đích đã xác lập (fitness for purpose) và theo đuổi sự xuất sắc (pursuit of excellence) là hai cách tiếp cận đáng quan tâm.

Một trường cao đẳng có thể đào tạo kỹ thuật viên giỏi hơn những cơ sở đào tạo tốt ở nước ngoài. Một đại học Việt Nam có thể vươn lên dẫn đầu thế giới trong một số lĩnh vực nghiên cứu. Những thành tựu ấy cần được kiểm chứng bằng kết quả thực tế. Tại sao chúng ta không phấn đấu tạo ra những chuẩn mực chất lượng mới thay vì chỉ tìm cách đạt những chuẩn mực đã có?

Hội nhập quốc tế không có nghĩa là đi tìm một danh xưng quốc tế. Điều xã hội mong đợi không phải là có thêm bao nhiêu trường được gọi là đạt chuẩn quốc tế, mà là những trường ấy thực sự làm được gì cho người học và đất nước.