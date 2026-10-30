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Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026: Thí sinh nào sẽ xuất phát đầu tiên?

Thứ Sáu, 15:05, 30/10/2026
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VOV.VN - Bốn nhà leo núi góp mặt tại Chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 đã xác định thứ tự xuất phát sau khi bốc thăm. Trận chung kết sẽ diễn ra lúc 8h30 phút sáng Chủ nhật (1/11), với 4 điểm cầu truyền hình trên cả nước.

 

Ngày 29/10, thứ tự xuất phát của 4 thí sinh trong trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 được công bố sau khi hoàn tất việc bốc thăm.

Theo kết quả bốc thăm, Nguyễn Huy Quang Minh mang số thứ tự 1, Đoàn Lê Anh Đức mang số thứ tự 2, Trần Võ Gia Bảo mang số thứ tự 3 và Lý Thái Dương mang số thứ tự 4.

Bốn thí sinh sẽ tranh tài để giành chiếc vòng nguyệt quế danh giá của Olympia 2026. Trận chung kết được truyền hình trực tiếp lúc 8h30 phút sáng 1/11/2026 trên kênh VTV3 và ứng dụng VTVGo.

chung ket Duong len dinh olympia 2026 thi sinh nao se xuat phat dau tien hinh anh 1
4 gương mặt xuất sắc nhất sẽ bước vào chung kết năm của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 đã chính thức lộ diện: Trần Võ Gia Bảo, Đoàn Lê Anh Đức, Lý Thái Dương, Nguyễn Huy Quang Minh

Bốn điểm cầu tiếp sức cho các nhà leo núi

Trận chung kết năm nay có 4 điểm cầu truyền hình tại Khánh Hòa, Phú Thọ, Hưng Yên và Hà Nội, tương ứng với địa phương có thí sinh tham dự.

Tại Khánh Hòa, điểm cầu được tổ chức ở Công viên biển Bình Sơn, phường Đông Hải, cổ vũ cho Trần Võ Gia Bảo, học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải (thuộc tỉnh Ninh Thuận cũ), người giành chiến thắng cuộc thi quý I.

Điểm cầu Phú Thọ đặt tại khu vực tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”, thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tiếp sức cho Lý Thái Dương, học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương, nhất quý II.

Tại Hưng Yên, điểm cầu được bố trí ở Quảng trường Thái Bình, khu vực Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam, cổ vũ Nguyễn Huy Quang Minh, học sinh Trường THPT Chuyên Thái Bình (thuộc tỉnh Thái Bình cũ), nhất quý III.

Trong khi đó, điểm cầu Hà Nội đặt tại Bảo tàng Hà Nội, đồng hành cùng Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, người giành tấm vé cuối cùng vào chung kết sau chiến thắng ở cuộc thi quý IV.

Đường lên đỉnh Olympia là cuộc thi kiến thức dành cho học sinh THPT do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Trận chung kết năm thứ 26 được kỳ vọng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả trên cả nước.

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Giáo viên hiến kế chống lạm phát điểm, không chỉ dựa vào đề chung

VOV.VN - Để đề kiểm tra chung thực sự góp phần hạn chế lạm phát điểm số, cần tăng cường giám sát khâu coi, chấm, tổ chức chấm thẩm định và xác minh những kết quả bất thường. Theo các nhà giáo, cùng với kiểm soát quy trình đánh giá, cần thay đổi cách sử dụng điểm số trong xét thi đua, tránh tạo thêm áp lực thành tích.

Thu Hằng/VOV.VN
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