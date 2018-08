Chương Mỹ công bố thiệt hại ban đầu do ngập lụt

Ngày 31/7, huyện ủy Chương Mỹ, Hà Nội có báo cáo về công tác chỉ đạo ứng phó với mưa lũ trên địa bàn huyện.

Do ảnh hưởng của mưa lớn từ ngày ngày 18/7 đến 31/7, trên địa bàn huyện Chương Mỹ có mưa to đến rất to tại Chúc Sơn, Hạ Dục, Trí Thủy, Đồng Sương lượng mưa trung bình là 441,3mm, đặc biệt ở Đồng Sương là 510mm. Ngập lụt ở Chương Mỹ khiến thôn, xóm bị chia cắt.

Mực nước sông Bùi tại Yên Duyệt ngày 30/7 là 7,50m trên báo động 3 là 0,5m cao hơn đỉnh lũ năm 2008. Nước tại các khu dân cư và đồng ruộng khu vực hữu Bùi do trên địa bàn có mưa và nước từ Hòa Bình, Quốc Oai, Thạch Thất tiếp tục dồn về.

Lũ rừng ngang tràn qua các khu vực Tân Mai, Bùi Xá (thị trấn Xuân Mai), Xuân Linh (xã Thủy Thủy Xuân Tiên). Nước dâng cao đã làm tràn nhiều đoan đê Hữu Bùi, làm ngập đê Bùi 2 thuộc các xã Hoàng Văn Thụ, Tân Tiến, Nam Phương Tiến, đê Ao Đòng (xã Thanh Bình), đê Bối Bạt (xã Tốt Động) gây úng ngập cho diện tích canh tác ở vùng Hữu Bùi (trừ các đồi cao) và các khu trung thấp vùng Tả Bùi- Hữu Đáy; nước đã tràn vào nhà gần 3.000 hộ dân của 10 xã, thị trấn, nhiều thôn xóm bị ngập sâu cô lập.

Qua thống kê sơ bộ, tình hình thiệt hại tính đến ngày 30/7: Hơn 1.812 ha diện tích lúa và hoa màu, hơn 596 ha nuôi trồng thủy sản, 339 con gia súc bị chết, chuồng trại bị sập đổ khoảng 4.855m2; Diện tích nhà ở bị đổ sập 170m2, đường giao thông nông thôn bị sạt lở, kênh mương bị hư hỏng, cầu cống đập hư hỏng 34 cái… UBND xã, trạm y tế xã Nam Phương Tiến bị ngập phải nhờ địa điểm làm việc khác; 4 trường học 14 đình chùa và 5 nhà văn hóa, 2.700 hộ bị nước ngập vào nhà từ 0,5 đến 2m; số hộ bị ngập phải sơ tán 5.167 hộ, ngập lối đi 894 hộ; Đến chiều ngày 30/7, có 1.543 hộ và 4 trạm bơm phải cắt điện do ngập nước; Mưa lớn cũng khiến hàng chục nghìn mét đường giao thông nông thôn và giao thông nội đồng bị ngập…

72 máy bơm được huy động để tiêu úng; huy động lực lượng tại chỗ 5.901 người; lực lượng vũ trang tham gia hỗ trợ là hơn 1.200 người và 208 phương tiện để hộ đê, sơ tán dân. Chương Mỹ cũng đã tiếp nhận 680 đồng của các đơn vị hỗ trợ các xã, thị trấn bị úng ngập.

Theo đánh giá của huyện ủy Chương Mỹ, công tác phòng chống mưa lũ, úng ngập đã bảo đảm an toàn hệ thống đê, đập chứa nước, không có tuyến đê bị vỡ, đặc biệt là giữ được các tuyến dê xung yếu: Đê Trung Hoàng, đê Tả Bùi (xã Than Bình), đê Đồng Sờ (xã Hữu Văn), đê Đồng Dâu, đê bao Vùng Thuần Lương, đê Đầm Buộm, đê Đồng Vàng, bờ kênh lái lũ Đồng Lạc- Khảm Lâm (Mỹ Đức).

Sơ tán an toàn 4.021 người của các xã bị úng ngập và di chuyển hàng trăm nghìn gia súc, gia cầm đến nơi an toàn. Các khu vực bị chia cắt, người dân được cung cấp đầy đủ lương thực, nước uống, thực phẩm và hàng hóa thiết yếu.

Ông Tạ Qua Được, Phó Bí thư huyện ủy Chương Mỹ cho biết, tiếp tục chỉ đạo UBND huyện tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình mưa lũ; thường xuyên kiểm tra các tuyến đê, hồ chứa, công trình thủy lợi trên địa bàn, kịp thời nắm bắt và có biện pháp khắc phục ngay các điểm dê xung yếu có nguy cơ, tràn, vỡ, lỏ, chủ động phương án sơ tán dân cụ thể rõ ràng và đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho nhân dân những khu vực bị ngập úng chia cắt./.