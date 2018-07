Lội nước, đẩy thuyền cứu trợ bà con vùng ngập Chương Mỹ

Gần 10 ngày nay nhiều xã của huyện Chương Mỹ vẫn chìm trong biển nước. Tại các xã Nam Phương Tiến, Tân Tiến cuộc sống sinh hoạt của người dân vô cùng thiếu thốn. Chèo thuyền qua cổng làng Cảnh ngập nước xảy ra ở Chương Mỹ khoảng 10 ngày nay Tất cả xóm làng mênh mông trong nước Nơi cao ráo nhất được tận dụng để gia súc Với tinh thần tương thân, tương ái, nhiều người đã về đây mang theo những đồ dùng thiết yếu như mì tôm, nước sạch, đèn pin... để hỗ trợ đồng bào. Đồ dùng, thực phẩm được các chiến sĩ công an dùng thuyền đưa đến cho người dân. Những bao gạo được chuyền tay nhau đưa đến tận tay người dân. Trong đêm qua và sáng 31/7, nhiều phương tiện thủy của lực lượng Công an Hà Nội tiếp tục được đưa vào khu vực bị ngập nước để đưa nhu yếu phẩm cung cấp cho người dân ở khu vực này Một tuần thiếu lương thực, nước uống và điện, sinh hoạt của người dân vùng lũ gần như bị đảo lộn. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an huyện Chương Mỹ, công an thành phố Hà Nội đã tổ chức những phương án giúp dân, ổn định tình hình nơi ăn ở tại vùng lũ. f0250c761fb862b72697f6258147dab6/5b62c583/2018_07_31/YDZy_dXR0AY/Untitled_Project.mp4

