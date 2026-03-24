Tuyên Quang phấn đấu giảm phát thải khí nhà kính từ 15 - 35% vào năm 2030

Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện Chương trình hành động số 35-CTr/TU ngày 2/2/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch cũng nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, qua đó góp phần giữ vững an ninh năng lượng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống Nhân dân.

Theo đó, mục tiêu tổng quát là triển khai đầy đủ, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển năng lượng; bảo đảm cung cấp năng lượng ổn định, chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên năng lượng, ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng mới và đẩy mạnh sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Tuyên Quang xác định, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng là nền tảng quan trọng

Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu đạt nhiều chỉ tiêu quan trọng như: công suất phụ tải cực đại đạt 800 MW; điện thương phẩm trên 3.000 triệu kWh; tổng công suất nguồn phát điện trên địa bàn đạt trên 1.800 MW; sản lượng điện sản xuất khoảng 7 tỷ kWh mỗi năm. Về hạ tầng, trên 99% thôn, bản được sử dụng điện lưới quốc gia; tổn thất điện năng giảm xuống dưới 4,5%. Đồng thời, tiết kiệm năng lượng đạt khoảng 7% và giảm phát thải khí nhà kính từ 15% đến 35%.

Tầm nhìn đến năm 2045, Tuyên Quang hướng tới xây dựng hệ thống năng lượng hiện đại, thông minh, linh hoạt, dựa trên nền tảng năng lượng tái tạo, phát triển đồng bộ với kinh tế số và kinh tế tuần hoàn, góp phần đưa tỉnh trở thành địa phương phát triển, có thu nhập cao trong khu vực trung du và miền núi Bắc Bộ.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an ninh năng lượng và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, nhất là các dự án năng lượng tái tạo; phát triển đồng bộ, hiện đại hệ thống hạ tầng năng lượng, đặc biệt là lưới điện truyền tải và phân phối.

Cùng với đó, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong các lĩnh vực sản xuất, giao thông, xây dựng và sinh hoạt; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, áp dụng thiết bị hiệu suất cao; khuyến khích sử dụng năng lượng sạch trong đời sống. Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng gắn với yêu cầu bảo vệ môi trường và giảm phát thải khí nhà kính.

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang giao Sở Công Thương là cơ quan đầu mối chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện; định kỳ báo cáo theo quy định. Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, bảo đảm triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển năng lượng bền vững trên địa bàn tỉnh.