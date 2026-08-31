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Chuyển đổi số trong y tế góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân

Thứ Hai, 11:00, 31/08/2026
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VOV.VN - Ngành Y tế Đắk Lắk đang đẩy mạnh số hóa, điện tử hóa các thủ tục hành chính. Đến nay, người dân đã bước đầu có thể đăng ký khám, chữa bệnh bằng thiết bị điện tử; các cơ sở y tế cũng triển khai bệnh án điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt.

Những tiện ích số này đang từng bước giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận tiện hơn, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ trong khám - chữa bệnh ở địa phương. 

Ngày cuối tháng 8, ông Y Tong Bkrông, 47 tuổi, dân tộc Ê Đê, trú xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk, đến Trung tâm Y tế Krông Ana để thăm khám, kiểm tra sức khỏe. Tại Kiosk thông minh của trung tâm, ông được hướng dẫn nhập dữ liệu đăng ký khám, tra cứu thông tin và lấy số thứ tự chỉ trong vài phút. Từ lúc đăng ký tới lúc được thăm khám chưa đầy 20 phút.

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Chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế đang góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân ở Đắk Lắk.

“Đi khám ở đây bây giờ tôi thấy rất thuận lợi. Trước đây, đi khám phải chuẩn bị nhiều thứ, nhưng giờ chỉ cần căn cước công dân, quét mã rồi nhập dữ liệu là xong. Rất thuận tiện. Đây là thành quả của chuyển đổi số trong ngành y tế và các lĩnh vực đời sống của nhân dân cả nước", ông Y Tong nói.

Không chỉ triển khai trụ Kiosk thông minh, Trung tâm Y tế Krông Ana đã đưa bệnh án điện tử vào sử dụng từ tháng 9/2025, từng bước thay thế hồ sơ giấy. Hệ thống quản lý toàn bộ thông tin từ hành chính, lịch sử khám chữa bệnh, chẩn đoán, xét nghiệm, hình ảnh đến đơn thuốc và quá trình điều trị. Người bệnh có thể đăng ký khám bằng CCCD, VNeID hoặc VssID, giúp rút ngắn thủ tục, giảm thời gian chờ và nâng cao hiệu quả quản lý. Bác sĩ Hồ Văn Lập, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế Krông Ana cho biết, đơn vị đang chuyển đổi số theo lộ trình của Bộ Y tế và dự kiến hoàn thành vào tháng 11/2026.

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“Trong điều kiện khó khăn, đơn vị đã vận dụng xã hội hóa và được hỗ trợ một trụ Kiosk thông minh, từ đó có thể áp dụng bệnh án điện tử để chuyển đổi số. Theo lộ trình đến tháng 11/2026 của Bộ Y tế, Trung tâm sẽ chuẩn bị sẵn sàng bỏ hoàn toàn bệnh án giấy truyền thống trước đây", bác sĩ Hồ Văn Lập thông tin. 

Cũng như ở khối Y tế công lập, chuyển đổi số đang được đẩy mạnh tại khối y tế tư nhân tỉnh Đắk Lắk. Như Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột, đã triển khai 100% hệ thống Kiosk đăng ký khám, hệ thống máy tính cho ngành y tế, kết nối thông suốt giữa các khoa, phòng, giúp lưu trữ, truyền tải và chia sẻ hình ảnh chẩn đoán. Bên cạnh đó, hệ thống nội soi được tích hợp AI và phòng xét nghiệm được tự động hóa, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả khám chữa bệnh. Bác sĩ Võ Minh Thành, Giám đốc Bệnh viện chia sẻ, với việc chuyển đổi số sâu rộng, không chỉ việc tiếp nhận và điều trị diễn ra thông suốt, mà bệnh nhân cũng dễ dàng tra cứu tình trạng sức khỏe của mình.

“Kết thúc đợt khám, chữa bệnh, bệnh nhân được cấp một mã QR có tích hợp đường link, và khi quét, truy cập vào sẽ ra được trang tích hợp toàn bộ thông tin kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh từ CT, MRI và có thể tải về máy tính hay điện thoại của mình. Rất tiện lợi vì bệnh nhân không phải mang theo bất cứ thứ gì như trước", bác sĩ Võ Minh Thành nói. 

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Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột ở Đắk Lắk đi đầu trong chuyển đổi số, đẩy mạnh liên thông dữ liệu giữa các phòng, khoa và bộ phận khám bệnh.

Theo thống kê của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, 100% cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn đã sử dụng Căn cước công dân, Căn cước công dân điện tử (VneID) và BHXH điện tử (VssID) để tra cứu thông tin khám, chữa bệnh, thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy; đồng thời triển khai thanh toán viện phí không dùng tiền mặt. Hơn 771.000 người dân đã có sổ sức khỏe điện tử. Nhiều cơ sở đã triển khai bệnh án điện tử, trong đó 8 cơ sở hoàn toàn thay thế bệnh án giấy.

Ông Phạm Minh Hữu, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, cho biết theo lộ trình của Bộ Y tế, đến hết tháng 11/2026, tất cả cơ sở y tế ở Đắk Lắk phải triển khai đăng ký khám bằng Kiosk, sử dụng bệnh án điện tử thay hồ sơ giấy và tích hợp dữ liệu dân cư y tế.

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Đến tháng 11/2026, tất cả các cơ sở y tế ở Đắk Lắk phải được trang bị kiosk thông minh.

“Chúng tôi đang tổ chức khảo sát lại tất cả các trạm y tế về công nghệ thông tin, đường truyền để nắm được hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân. Hiện 12 hệ thống dữ liệu dân cư liên quan đến y tế đang được tích cực triển khai trong chiến dịch 90 ngày theo chỉ đạo của Bộ Y tế và sẽ xong trong thời gian tới. Qua đó, có đầy đủ nguồn dữ liệu dân cư y tế của tỉnh Đắk Lắk", ông Phạm Minh Hữu khẳng định. 

Chuyển đổi số theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đang từng bước thay đổi phương thức hoạt động của ngành Y tế Đắk Lắk, từ đăng ký khám, quản lý hồ sơ, chẩn đoán đến thanh toán viện phí. Việc đồng bộ dữ liệu và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý, mà quan trọng hơn là rút ngắn thời gian, giảm thủ tục và tạo thuận lợi cho người bệnh. Đây cũng là nền tảng để ngành Y tế Đắk Lắk tiếp tục xây dựng hệ thống y tế hiện đại, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

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Người dân Đắk Lắk kỳ vọng động lực mới từ chuyển đổi số và kinh tế số

VOV.VN - Những ngày này, cùng với nhân dân cả nước, người dân tỉnh Đắk Lắk đang theo dõi sát sao Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trong đó, các nội dung về chuyển đổi số, kinh tế số được đặc biệt quan tâm, kỳ vọng trở thành động lực thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên
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