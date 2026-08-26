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Thu hút nhân tài quốc tế - Việt Nam có thể học hỏi được gì?
Thứ Tư, 09:38, 26/08/2026

Thu hút nhân tài quốc tế - Việt Nam có thể học hỏi được gì?

VOV.VN - Trong một thế giới mà công nghệ, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo đang làm thay đổi từng ngày cách các nền kinh tế cạnh tranh, có một cuộc cạnh tranh ngày càng trở nên rõ nét. Đó là cuộc cạnh tranh để thu hút những con người tài năng.

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PV/VOV1
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