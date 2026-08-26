Thu hút nhân tài quốc tế - Việt Nam có thể học hỏi được gì?

VOV.VN - Trong một thế giới mà công nghệ, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo đang làm thay đổi từng ngày cách các nền kinh tế cạnh tranh, có một cuộc cạnh tranh ngày càng trở nên rõ nét. Đó là cuộc cạnh tranh để thu hút những con người tài năng.
VOV.VN - Lời mời hấp dẫn có thể đưa nhân tài trở về, nhưng môi trường tốt mới có thể giữ họ ở lại. Môi trường ấy không chỉ là mức lương, mà còn là phòng thí nghiệm, kinh phí nghiên cứu, cộng sự, cơ chế trao quyền và cơ hội theo đuổi những đề tài ý nghĩa.
VOV.VN - Chiều 31/7, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc họp về Đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài, nhấn mạnh cần chuyển từ tư duy quản lý sang phát triển nhân tài, xây dựng hệ sinh thái đồng bộ từ phát hiện, đào tạo đến sử dụng và phát huy nhân tài.
VOV.VN - Để tạo sức hút với nguồn nhân lực chất lượng cao, tỉnh Thái Nguyên đề xuất chính sách hỗ trợ một lần từ 100-900 triệu đồng cho nhiều nhóm đối tượng, từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ đến chuyên gia, nhà quản lý và nhà khoa học đầu ngành làm việc tại địa phương.
VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh yêu cầu tăng cường năng lực đổi mới khoa học – công nghệ, trong đó đặc biệt chú trọng thu hút nhân tài quốc tế và đẩy mạnh nghiên cứu các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn.