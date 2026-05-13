Đài Tiếng nói Việt Nam tham dự cuộc họp Hội đồng Quản trị ABU lần thứ 121

Thứ Tư, 17:10, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cuộc họp Hội đồng Quản trị (ABU) lần thứ 121 của Hiệp hội Phát thanh Truyền hình châu Á – Thái Bình Dương tại Macao đã thảo luận nhiều định hướng hợp tác, quản trị và phát triển của tổ chức giai đoạn 2026-2027. Đài Tiếng nói Việt Nam tham dự với tư cách thành viên chính thức Hội đồng Quản trị ABU.

Ngày 13/5 tại Macao, Hiệp hội Phát thanh Truyền hình châu Á – Thái Bình Dương (ABU) phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Macao (TDM) tổ chức Cuộc họp Hội đồng Quản trị ABU năm 2026 nhằm đề xuất các quyết sách phát triển tổ chức trong giai đoạn tới. Đoàn đại biểu của Đài Tiếng nói Việt Nam do Phó Tổng Giám đốc Ngô Minh Hiển dẫn đầu tham dự cuộc họp.

Cán bộ cấp cao của 13 tổ chức thành viên và Ban Lãnh đạo ABU tham dự Hội đồng Quản trị ABU tại Macao.

Cuộc họp Hội đồng Quản trị ABU năm 2026 được tổ chức thường niên vào giữa năm để đánh giá hiệu quả hoạt động hợp tác với các thành viên ABU và định hướng phát triển tổ chức trong giai đoạn tới. Cuộc họp do ông Park Jang-beom, Chủ tịch Hãng Phát thanh Truyền hình Hàn Quốc (KBS) và bà Zhou Jihong, Tổng Giám đốc Tổng cục Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc (RTPRC) điều hành.

Cuộc họp có sự tham gia trực tiếp của đại biểu cấp cao đến từ 13/18 thành viên chính thức của Hội đồng Quản trị ABU năm 2026 và 5 thành viên tham dự trực tuyến. Đài Tiếng nói Việt Nam là một trong 18 thành viên chính thức của Hội đồng Quản trị ABU sau khi được các thành viên ABU tín nhiệm bầu cử trong sự kiện Đại hội đồng ABU năm 2025 tổ chức tại Mông Cổ.

Phó Tổng Giám đốc Ngô Minh Hiển cùng đại biểu đại diện Đài Tiếng nói Việt Nam tham dự Cuộc họp Hội đồng Quản trị Hiệp hội Phát thanh Truyền hình châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 121.

Cuộc họp Hội đồng Quản trị ABU lần thứ 121 đã đề ra một số chiến lược phát triển quan trọng của tổ chức bao gồm: Lộ trình triển khai các hoạt động hợp tác với tổ chức thành viên trong năm 2026 đến giữa năm 2027. Công khai báo cáo tài chính hoạt động của tổ chức. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng ABU và đề xuất các tổ chức thành viên đăng cai tổ chức Đại hội đồng ABU…

Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Ngô Minh Hiển đại diện Đài tham dự cuộc họp quan trọng nhất của Ban Lãnh đạo Hiệp hội ABU. Đây cũng là dịp lãnh đạo các thành viên gặp gỡ, trao đổi, kết nối các hoạt động hợp tác và tìm kiểm cơ hội mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác thành viên ABU.

Hội đồng Quản trị ABU đóng vai trò trung tâm trong việc định hướng các chương trình, hoạt động của ABU đảm bảo quản trị tốt và hỗ trợ sứ mệnh của ABU nhằm thúc đẩy hợp tác, đổi mới và xây dựng năng lực trong lĩnh vực phát thanh truyền hình.

Cuộc họp tập trung vào việc tăng cường hợp tác giữa các thành viên, xem xét các sáng kiến đang triển khai và giải quyết các thách thức, cơ hội mới mà các Đài PTTH trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương đang phải đối mặt.

Kết quả của Cuộc họp sẽ góp phần khẳng định vị trí của Hiệp hội ABU là tổ chức nghề nghiệp  hàng đầu trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đảm bảo sứ mệnh nâng cao giá trị và hỗ trợ cho tất cả các tổ chức thành viên ABU.

 

PV/VOV.VN
Tag: ABU hội đồng quản trị ABU Đài Tiếng nói Việt Nam Macao
Tin liên quan

Cần Thơ tặng bằng khen VOV-ĐBSCL vì thành tích bảo vệ an ninh Tổ quốc
VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ tặng bằng khen cho VOV khu vực ĐBSCL trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đoàn Câu lạc bộ Nhà báo Campuchia thăm và làm việc tại VOV
VOV.VN - Ngày 12/5, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch thường trực Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Trưởng ban Thư ký biên tập Đồng Mạnh Hùng, đã tiếp và làm việc với Đoàn Câu lạc bộ Nhà báo Campuchia do ông Puy Kea - Chủ tịch Câu lạc bộ, làm trưởng đoàn.

Chương trình phát thanh an ninh tiếng Mông “Bình yên cho bản làng” lên sóng
VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã làm việc với UBND tỉnh Sơn La về việc phát sóng thử nghiệm Chương trình phát thanh an ninh tiếng Mông “Bình yên cho bản làng”; số đầu tiên chính thức lên sóng vào hôm nay 6/5.

VOV giành giải phát thanh xuất sắc nhất tại Hội nghị cấp cao Báo chí châu Á 2026
VOV.VN - Ngày 12/5, Hội nghị cấp cao Báo chí Châu Á (AMS) lần thứ 21 khai mạc tại khu nghỉ dưỡng Villa Nautica, Maldives, quy tụ hàng trăm lãnh đạo báo chí, chuyên gia truyền thông từ hơn 30 quốc gia châu Á - Thái Bình Dương. Đây là lần đầu Maldives đăng cai một trong những diễn đàn truyền thông lớn nhất khu vực.

Sau phản ánh của VOV, bãi xe tải trong khu dân cư ở TP.HCM buộc ngưng hoạt động
VOV.VN - Ngày 30/4, UBND phường Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) nay thuộc TP.HCM cho biết, bãi xe container, xe đầu kéo tồn tại trong khu dân cư gây mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường, ảnh hướng chất lượng cuộc sống người dân mà VOV phản ánh đã buộc ngưng hoạt động.

Đồng Tháp dẹp trại gà “khủng” gây ô nhiễm sau khi VOV phản ánh
VOV.VN - Sau phản ánh của VOV về tình trạng ô nhiễm môi trường tại xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp, chính quyền địa phương đã kiểm tra, yêu cầu khắc phục và tháo dỡ hoàn toàn trại gà gần khu dân cư gây mùi hôi, tiếng ồn kéo dài.

