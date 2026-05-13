Đài Tiếng nói Việt Nam tham dự cuộc họp Hội đồng Quản trị ABU lần thứ 121

Ngày 13/5 tại Macao, Hiệp hội Phát thanh Truyền hình châu Á – Thái Bình Dương (ABU) phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Macao (TDM) tổ chức Cuộc họp Hội đồng Quản trị ABU năm 2026 nhằm đề xuất các quyết sách phát triển tổ chức trong giai đoạn tới. Đoàn đại biểu của Đài Tiếng nói Việt Nam do Phó Tổng Giám đốc Ngô Minh Hiển dẫn đầu tham dự cuộc họp.

Cán bộ cấp cao của 13 tổ chức thành viên và Ban Lãnh đạo ABU tham dự Hội đồng Quản trị ABU tại Macao.

Cuộc họp Hội đồng Quản trị ABU năm 2026 được tổ chức thường niên vào giữa năm để đánh giá hiệu quả hoạt động hợp tác với các thành viên ABU và định hướng phát triển tổ chức trong giai đoạn tới. Cuộc họp do ông Park Jang-beom, Chủ tịch Hãng Phát thanh Truyền hình Hàn Quốc (KBS) và bà Zhou Jihong, Tổng Giám đốc Tổng cục Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc (RTPRC) điều hành.

Cuộc họp có sự tham gia trực tiếp của đại biểu cấp cao đến từ 13/18 thành viên chính thức của Hội đồng Quản trị ABU năm 2026 và 5 thành viên tham dự trực tuyến. Đài Tiếng nói Việt Nam là một trong 18 thành viên chính thức của Hội đồng Quản trị ABU sau khi được các thành viên ABU tín nhiệm bầu cử trong sự kiện Đại hội đồng ABU năm 2025 tổ chức tại Mông Cổ.

Phó Tổng Giám đốc Ngô Minh Hiển cùng đại biểu đại diện Đài Tiếng nói Việt Nam tham dự Cuộc họp Hội đồng Quản trị Hiệp hội Phát thanh Truyền hình châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 121.

Cuộc họp Hội đồng Quản trị ABU lần thứ 121 đã đề ra một số chiến lược phát triển quan trọng của tổ chức bao gồm: Lộ trình triển khai các hoạt động hợp tác với tổ chức thành viên trong năm 2026 đến giữa năm 2027. Công khai báo cáo tài chính hoạt động của tổ chức. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng ABU và đề xuất các tổ chức thành viên đăng cai tổ chức Đại hội đồng ABU…

Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Ngô Minh Hiển đại diện Đài tham dự cuộc họp quan trọng nhất của Ban Lãnh đạo Hiệp hội ABU. Đây cũng là dịp lãnh đạo các thành viên gặp gỡ, trao đổi, kết nối các hoạt động hợp tác và tìm kiểm cơ hội mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác thành viên ABU.

Hội đồng Quản trị ABU đóng vai trò trung tâm trong việc định hướng các chương trình, hoạt động của ABU đảm bảo quản trị tốt và hỗ trợ sứ mệnh của ABU nhằm thúc đẩy hợp tác, đổi mới và xây dựng năng lực trong lĩnh vực phát thanh truyền hình. Cuộc họp tập trung vào việc tăng cường hợp tác giữa các thành viên, xem xét các sáng kiến đang triển khai và giải quyết các thách thức, cơ hội mới mà các Đài PTTH trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương đang phải đối mặt. Kết quả của Cuộc họp sẽ góp phần khẳng định vị trí của Hiệp hội ABU là tổ chức nghề nghiệp hàng đầu trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đảm bảo sứ mệnh nâng cao giá trị và hỗ trợ cho tất cả các tổ chức thành viên ABU.