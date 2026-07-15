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Chuyên gia thời tiết lưu ý về đợt nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ, kéo dài 2-3 ngày

Thứ Tư, 15:08, 15/07/2026
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VOV.VN - Sau nhiều ngày mưa dông diện rộng, khu vực Bắc Bộ bước vào một đợt nắng nóng mới do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển trở lại. Tuy nhiên, theo nhận định của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, đây là đợt nắng nóng có cường độ không quá gay gắt và chỉ kéo dài trong khoảng từ 2 đến 3 ngày.

Trong ngày hôm qua (14/7) và hôm nay (15/7), khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa xuất hiện nắng nóng với nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ C, một số nơi có thể trên 36 độ C. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất dao động từ 35 đến 36 độ C, tuy nhiên nhiệt độ thực tế ngoài trời, đặc biệt tại các khu vực đô thị đông dân cư, mặt đường bê tông hoặc khu vực ít cây xanh có thể cao hơn từ 2 đến 4 độ C, khiến cảm giác oi bức tăng lên đáng kể. Độ ẩm không khí duy trì ở mức khoảng 55 đến 60%.

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Bà Nghiêm Thị Ngọc Linh, Phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Trong ngày hôm qua (14/7), nhiều địa phương ở Bắc Bộ đã ghi nhận mức nhiệt trên 37 độ C như Yên Châu của Sơn La 37,5 độ C, Vĩnh Yên của Phú Thọ 37,6 độ C, Bảo Lạc của Cao Bằng 37,8 độ C và khu vực Láng của Hà Nội lên tới hơn 38 độ C. Dự báo từ ngày 17/7, nắng nóng tại Bắc Bộ sẽ dịu dần khi mưa dông quay trở lại.

Trước diễn biến thời tiết nắng nóng, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo người dân hạn chế làm việc và di chuyển ngoài trời trong khoảng thời gian từ 11 giờ trưa đến 16 - 17 giờ chiều, chủ động bổ sung nước và các chất điện giải để bảo vệ sức khỏe. Bà Nghiêm Thị Ngọc Linh, Phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo.

"Chúng tôi cũng xin lưu ý khoảng thời gian từ 11-12 giờ trưa đến 4-5 giờ chiều sẽ là khung giờ có nhiệt độ cao nhất trong ngày. Do đó cần hạn chế ra ngoài trong khoảng thời gian này và không nên làm việc lâu ngoài trời, uống đủ nước để đảm bảo sức khỏe. Đợt nắng nóng diện rộng này ở các tỉnh Bắc Bộ được dự báo kéo dài đến khoảng ngày 16 tháng 7, sau đó sẽ có khả năng dịu dần", bà Linh nói.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cảnh báo, nắng nóng kết hợp với nhu cầu sử dụng điện tăng cao có thể làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng hiện được đánh giá ở cấp 1.

Quang Huy/VOV1
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