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Chuyển giao 2 trường cao đẳng từ Bộ Xây dựng về UBND thành phố Hải Phòng

Thứ Sáu, 18:42, 09/10/2026
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VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 8/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ chuyển giao nguyên trạng 2 trường cao đẳng từ Bộ Xây dựng về UBND thành phố Hải Phòng quản lý.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: Chuyển giao nguyên trạng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sau đây từ Bộ Xây dựng về Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng quản lý:

1. Trường Cao đẳng Giao thông vận tải đường bộ thuộc Cục Đường bộ Việt Nam.

2. Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương II.

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Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương II.

Không để xảy ra thất thoát, lãng phí trong quá trình chuyển giao

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và 2 trường rà soát, hoàn thiện hồ sơ, số liệu; tổ chức bàn giao nguyên trạng 2 trường về Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng quản lý theo quy định của pháp luật.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính thực hiện bàn giao người làm việc, người học, tài chính, tài sản công, đất đai, trụ sở, hồ sơ và các quyền, nghĩa vụ có liên quan; bảo đảm công khai, minh bạch, không để xảy ra thất thoát, lãng phí trong quá trình chuyển giao; chỉ đạo 2 trường duy trì hoạt động liên tục, ổn định và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người học, viên chức, người lao động cho đến khi hoàn thành bàn giao.

Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người học, viên chức, người lao động

UBND thành phố Hải Phòng tiếp nhận nguyên trạng 2 trường để quản lý theo quy định của pháp luật; phối hợp với các Bộ: Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính tiếp nhận người làm việc, người học, tài chính, tài sản công, đất đai, trụ sở, hồ sơ và các quyền, nghĩa vụ có liên quan;

Quyết định việc sắp xếp, tổ chức lại và bảo đảm tổ chức, hoạt động của 02 trường sau khi tiếp nhận theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, không làm gián đoạn hoạt động đào tạo; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người học, viên chức, người lao động; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công và đất đai theo quy định.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 8/10/2026.

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Sắp xếp trường học: Trường càng lớn, quản lý càng phải gần học sinh

VOV.VN - Gộp trường giúp tinh gọn đầu mối, sử dụng hiệu quả hơn đội ngũ và cơ sở vật chất. Nhưng khi quy mô trường tăng, điều quan trọng là không để học sinh trở nên “xa” nhà trường. Phân quyền tại từng cơ sở, đủ người hỗ trợ giáo viên và kịp thời xử lý phản ánh là những yêu cầu cần được tính đến.

PV/VOV.VN
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