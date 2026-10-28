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Chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên về UBND thành phố Đồng Nai quản lý

Thứ Tư, 18:48, 28/10/2026
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VOV.VN - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký Quyết định số 2058/QĐ-TTg ngày 27/10/2026 chuyển thẩm quyền quản lý và chuyển giao nguyên trạng Vườn quốc gia Cát Tiên - đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai quản lý.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức bàn giao nguyên trạng tổ chức bộ máy, nhân sự, tài nguyên rừng, đất đai, tài sản, tài chính, tài liệu và các quyền, nghĩa vụ có liên quan của Vườn quốc gia Cát Tiên về Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai quản lý theo đúng quy định.

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Chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên về UBND thành phố Đồng Nai quản lý.

Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai tổ chức tiếp nhận nguyên trạng Vườn quốc gia Cát Tiên và thực hiện quản lý theo đúng quy định pháp luật; chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng quản lý thống nhất toàn bộ diện tích, ranh giới Vườn quốc gia Cát Tiên, bao gồm phần diện tích thuộc địa giới hành chính tỉnh Lâm Đồng, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về lâm nghiệp, đất đai, tài nguyên, tài sản công, đầu tư, ngân sách nhà nước và pháp luật khác có liên quan trong thời gian chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền về điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng. 

Các bộ, cơ quan và địa phương có liên quan tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đã được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 188/NQ-CP ngày 16/7/2026 của Chính phủ.

Vườn quốc gia Cát Tiên có diện tích hơn 82.000ha. Nơi đây được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới (2001 và 2011), Di tích Quốc gia đặc biệt (2012), từ ngày 20/4/2024, được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) công nhận vào "Danh lục Xanh" toàn cầu, trở thành vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam đạt danh hiệu này.

Vườn quốc gia Cát Tiên được đánh giá có đa dạng sinh học cao. Nơi đây ghi nhận 1.729 động vật, 1.655 thực vật bậc cao, trong đó hơn 100 động thực vật có tên trong Sách Đỏ Việt Nam cần được bảo tồn.

Các nghiên cứu đã ghi nhận Vườn có 113 loài thú, thuộc 38 họ và 12 bộ, trong đó, có 43 loài thú đang bị đe dọa tuyệt chủng trong nước và trên toàn cầu, với 38 loài có tên trong Sách Đỏ Việt Nam.

Ngoài ra, còn có 18 loài và phân loài thú là đặc hữu cho tiểu vùng địa sinh học Đông Dương, đặc biệt có 3 loài và phân loài là đặc hữu cho Việt Nam gồm chà vá chân đen, tê giác một sừng Việt Nam (đã tuyệt chủng) và hoẵng Nam Bộ.

Vườn còn có 351 loài chim thuộc 64 họ của 18 bộ, trong đó có 17 loài chim quý hiếm được phát hiện và có tên trong Sách đỏ Việt Nam.

PV/VOV.VN
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