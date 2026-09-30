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Dự án du lịch tại Vườn quốc gia Cát Tiên tranh giải thưởng quốc tế

Thứ Tư, 16:49, 30/09/2026
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VOV.VN - Sản phẩm du lịch bảo tồn “Katien Ranger Patrol” tại Vườn quốc gia Cát Tiên (TP.Đồng Nai) vừa lọt vào vòng chung kết Giải thưởng Du lịch Quốc tế (BGTW) 2026 của Anh Quốc ở hạng mục “Dự án Du lịch Xuất sắc nhất Thế giới” 2026 của Hiệp hội Nhà báo Du lịch Anh Quốc.

Giải thưởng Du lịch Quốc tế (BGTW) 2026 sản phẩm của Việt Nam tranh giải cùng các dự án đến từ Brazil và Cameroon. Hành trình “Katien Ranger Patrol” là sản phẩm của thương hiệu Katien Safari, thuộc Oxalis Adventure Việt Nam, được xây dựng theo hướng kết hợp trải nghiệm khám phá với hoạt động bảo tồn tại Vườn quốc gia Cát Tiên.

Du khách cùng lực lượng kiểm lâm và chuyên gia địa phương tham gia các hoạt động tuần tra, tìm hiểu hệ sinh thái rừng và công tác bảo vệ đa dạng sinh học.

Bên cạnh đó, Oxalis Adventure triển khai định hướng phát triển du lịch cộng đồng tại làng Tà Lài, vùng đệm Vườn quốc gia Cát Tiên.

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Trong hành trình với Katien Safari, du khách sẽ được tham quan nhà dệt của người Mạ tại Tà Lài (ảnh: Vườn QG Cát Tiên)

Người dân Châu Mạ và S’tiêng được đào tạo để tham gia các dịch vụ du lịch như lưu trú, ẩm thực, hướng dẫn và trải nghiệm văn hóa bản địa, qua đó tạo thêm việc làm và thu nhập.

Kết quả chung cuộc sẽ được công bố tại đêm gala trao giải thường niên BGTW, diễn ra ngày 2/11/2026 tại khán phòng The Underglobe, London, Vương quốc Anh. 

Lưu Sơn/VOV-TP.HCM
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